https://ukraina.ru/20260425/zvereyut-kak-ukraintsy-dayut-otpor-ttsk-i-chto-s-nimi-tvoryat-voenkomy-1078252069.html

Звереют. Как украинцы дают отпор ТЦК и что с ними творят военкомы

Звереют. Как украинцы дают отпор ТЦК и что с ними творят военкомы - 25.04.2026 Украина.ру

Звереют. Как украинцы дают отпор ТЦК и что с ними творят военкомы

На Украине ужесточается мобилизация и вместе с этим растёт сопротивление ей со стороны украинцев

2026-04-25T12:50

2026-04-25T12:50

2026-04-25T13:12

эксклюзив

александр сырский

тцк

сбу

вооруженные силы украины

украина

одесса

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:243:329:428_1920x0_80_0_0_0450b5e47bb5aa0d449dab634cbaf1ea.jpg

В четверг, 23 апреля, пресс-служба прокуратуры Черновицкой области сообщила о нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российского военкомата – Ред.) в регионе."20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (одному 33 года, другому 51 год) возник конфликт. В ходе спора подозреваемый достал нож и нанёс обоим потерпевшим несколько ударов в участок шеи", - отмечалось в сообщении.Украинец также повредил служебную машину военкомов и ещё ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье. В прокуратуре добавили, что сотрудникам ТЦК своевременно оказали медицинскую помощь. Нападавшего задержали и взяли под стражу.Это далеко не первый случай нападения на военкомов за последние недели. Так, 22 апреля в неравное противостояние с военкомами вступила женщина в Виннице. Она попыталась защитить мужчину, но не смогла: того всё равно затащили в микроавтобус.Тремя днями ранее – 19 апреля – в Кировограде (укр. Кропивницком – Ред.) мужчина прокатил сотрудника ТЦК на капоте своего авто. Как сообщили местные СМИ, таким образом военком проехал несколько кварталов. Так водитель машины попытался избежать мобилизации. Но скрыться ему не удалось. Мужчине объявили о подозрении, ему грозит 5 лет тюрьмы.Ситуация с противостоянием украинцев военкомам уже стала известна западным СМИ. Так, издание El País cо ссылкой на данные Национальной полиции Украины сообщило: почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях на сотрудников ТЦК. При этом в 2025 году количество нападений выросло в три раза – со 118 до 341 случаев. А первые месяцы 2026 года установили новый рекорд – около 35 нападений в месяц.Всю величину "народной любви" к украинским военкомам позволяет понять одно видео из Одессы.Как в Одессе коррупционеров ловилиВо вторник, 21 апреля бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ принудительно остановили два микроавтобуса и задержали находившихся в них лиц в камуфляже. СМИ сообщили, что задержанные военнослужащие групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП подозреваются в вымогательстве $30 тыс. у бывшего военного.Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК.Видео задержания подозреваемых в коррупции военкомов попало в сеть. На видео слышно, как одесситы комментируют действия спецслужб."Принималово, короче, тэцэкашников скорее всего взяли. Вон мордой в пол. Эсбэушники работают. Красавцы! Ой красавцы отработали. Правильно этих п***асов (негодяев – Ред.) тэцэкашников отработали. Вон видишь, ихние бусы. Тэцэкашный бус 100%. Ай, красавцы пацаны. Красавцы, отработали. Вон лежат п***асы. Ломайте их, сука, п***ров, ломайте!" – комментировал один из авторов видео задержание военкомов.Заявление по поводу произошедшего сделал и Одесский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки."По состоянию на сейчас подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей", — отметили в ТЦК.В центре подчеркнули что заинтересованы в прозрачности и объективном расследовании."Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом", — говорилось в заявлении.Военкомы призвал воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации.В четверг, 23 апреля, всех участников банды: четырёх сотрудников ТЦК и одного полицейского арестовали без права выхода под залог.За день до этого, 22 апреля, в другом украинском городе – Харькове – шести военкомам сообщили о подозрении в пытках и стрельбе. Об этом сообщило Госбюро расследований. По информации ГБР, майор ТЦК с подчинёнными и рекрутерами ворвались в дом к гражданским под предлогом "оповещения и призыва".Во время "обыска" военные представились сотрудниками СБУ и, применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским, требовали от них признания причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, в него выстрелили. Двух потерпевших отвезли в ТЦК, где удерживали длительное время, избивали, угрожали оружием и заставляли предоставить некую информацию. Одного мужчину заставили подписать документы об отмене отсрочки от мобилизации.В итоге одного мужчину отпустили, другой смог сбежать.Казалось бы, украинские правоохранительные органы борются с перегибающими палку тэцэкашниками. Но в том-то и дело, что украинцы уверены: это разовые акции. И в итоге ответственности никто не понесёт."Я лишена иллюзий, что этот один эпизод что-то изменит. Да, он сейчас очень яркий. Но мы как журналисты знаем, что сенсация живет 15 минут. Возможно, эта сенсация проживет немножко дольше, два-три дня. Но завтра опять что-то произойдёт… Я не верю, что это изменит что-то в стране. У нас уже был случай с военкомом Борисовым, когда взяли человека, нашли недвижимость в Испании, миллионы, виллы, чего у него только не нашли. Сняли его, посадили… и что? Это не изменило ничего даже в Одесской области", — заявила в комментарии "Радио NV" главред одесского издания "Думская" Анна Карцовник.Она напомнила, что после истории с Борисовым не прошло и трёх лет, как вспыхнул новый, нынешний, скандал с ТЦК."Возможно, на какое-то время — неделю, полторы, две — они притихнут. Потому что испугаются — сейчас будет больше внимания к ним со стороны и правоохранителей, и общества. Но в то, что этот эпизод что-то изменит во всей системе ТЦК, которая у нас очень-очень неважная по всей стране, я, к сожалению, не верю", — подытожила Карцовник.Тем временем украинские военкомы продолжают делать всё, чтобы их ненавидели.УльтранасилиеДля того, чтобы понять основания для народной ненависти к ТЦК на Украине, достаточно бегло посмотреть новости лишь за один день, к примеру, четверг, 23 апреля.Во Львове в этот день военкомы намеренно сбили мать, которая пыталась противодействовать мобилизации сына. Авто с тэцэкашниками наехало на женщину, чтобы она не успела закрыть ворота. Затем один из людоловов оттащил женщину в сторону: она мешала проехать авто.В соседнем Луцке убегавшего от военкомов мужчину и вовсе сбросили с крыши частного дома после борьбы с ним."Вам труба, паскуды!" – кричали военкомам наблюдавшие за этим другие гражданские.Но те не смущались. Более того, в сеть утекло видео начала погони, на котором один из тэцэкашников предлагал стрелять по находящемуся на крыше мужчине."Бери ствол, сейчас будем еб**ить (стрелять – Ред.) по ногам!" – кричал военком напарнику.Максимально циничным вышло оправдание Волынского областного ТЦК и СП. Там заявили, что забравшийся на крышу мужчина испугался и сам попросил военкомов помочь ему спуститься."Для безопасного спуска ему была предоставлена стремянка, которую он сам же забрал на крышу, однако долгое время не решался воспользоваться ею. При попытке установить контакт и помочь ему спуститься, между гражданином и военнослужащим возникла толкотня, вследствие чего оба упали с крыши", – заявили в ТЦК.Но события на Западной Украине меркнут перед тем, что произошло в Киеве и в Кривом Роге. Всё в тот же четверг, 23 апреля, Госбюро расследований передало в суд дело об убийстве мужчины сотрудниками Подольского ТЦК Киева. Как установило ГБР, в мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем. У него возник конфликт с ТЦК и его начали бить и применили электрошокер. По прибытию врачи констатировали его смерть. Заместитель начальника районного ТЦК не остановил действия подчиненного.Также в четверг, 23 апреля, жительница Кривого Рога сообщила о смерти мужа в одном из районных ТЦК города. По словам женщины, её 50-летнего мужа забрали в центр комплектования прямо из отделения полиции, когда он пришел забрать водительские права, утром 22 апреля.После получения прав мужчина планировал пойти к онкологу – его беспокоило новообразование на ноге. Но в целом на здоровье он не жаловался. Однако после принудительной мобилизации он позвонил жене и сказал, что плохо себя чувствует. А уже утром 23 апреля женщине сообщили о смерти мужа.С учётом всего вышеперечисленного, неудивительно, что украинцы в последнее время предпочитают давать ТЦК отпор, в том числе и вооружённый. Выбор у них невелик: смерть или жизнь, пускай и в тюрьме.Подробнее о мобилизационном кризисе на Украине – в статье Татьяны Стоянович "Финансовый коллапс, мобилизационный кризис и армия роботов. Украина в международном контексте".

украина

одесса

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, александр сырский, тцк, сбу, вооруженные силы украины, украина, одесса, киев