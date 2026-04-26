"Население уже приговорено заранее". Эксперты о том, когда и что может вызвать госпереворот на Украине

"Население уже приговорено заранее". Эксперты о том, когда и что может вызвать госпереворот на Украине - 26.04.2026 Украина.ру

"Население уже приговорено заранее". Эксперты о том, когда и что может вызвать госпереворот на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, почему продолжается и ужесточается отлов украинцев для нужд ВСУ, каковы реальные потери и не превращается ли уже бывшая Украина в "европейское Сомали".

2026-04-26T06:30

2026-04-26T06:30

2026-04-26T06:30

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, отвечая в очередном выпуске своего видеоблога на вопрос, возможна ли федерализация Украины и, если да, то каким именно путём, только военным или только мирным, заявил, что "для Украины будет вопрос стоять так — сохранится ли целостность государства".Он добавил, что "любой, кто придёт на смену Зеленскому, он должен будет думать о том, как удержать ситуацию от скатывания в такое европейское Сомали или Афганистан, чтобы хотя бы видимость закона и порядка присутствовала".Хотя бы видимость, но - "в бархатных перчатках этого сделать не удастся".А когда смена? По мнению Золотарёва, Зеленский настроил себя лет на 10 пребывания во власти, но обстоятельства могут сложиться по всякому, не обязательно он и Трампа пересидит.Сегодня же Украину удалось из страны с 52-милионным населением превратить в страну с населением в 20 миллионов — и вряд ли кому-то в ближайшее время удастся повторить такой "подвиг". Поэтому понятно, что успешны будут теории о заговоре "Хабада" (предполагается, что есть план "освобождения" украинских земель от населения — авт.) и пр., отметил эксперт.Потери велики и продолжают расти. Если судить по росту площади кладбищ, то можно оценить их в один-полтора миллиона человек, отметил покинувший страну экс-депутат Верховной Рады, бывший лидер партии "Союз Левых Сил" Василий Волга.Если нынешняя украинская власть продолжит курс на стирание украинского народа, если война продлится ещё несколько лет, то от украинцев ничего не останется, точнее, "останутся вышиванки и глечики (глиняные горшки — ред.) у Ющенко на даче... когда археологи раскопают", предостерегает Волга.По мнению политика, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, ставка сейчас сделана на то, что ещё миллион или два миллиона украинцев призывного возраста можно вытащить из стран Европы, куда они бежали, то воевать можно будет еще лет восемь.А для уклонистов и для тех, кто пытается и будет пытаться оказывать сопротивление ТЦКашникам и полицаям внутри страны, введут расстрельную статью, как предлагает один генерал СБУ. Мало того, что введут — будут расстреливать."Если самосознание украинского народа не проснётся и (народ — ред.) не направит свою ненависть… против Зеленского и против этой власти, то власть его сотрёт до конца", - заявил политик.А пока народ не проснулся, власть будет продолжать закручивать гайки, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.По её словам, предлог найдут легко. Маркером является предложение главы МВД Украины Клименко разрешить гражданам иметь оружие для самообороны. А надо вспомнить, сколько на Украине уже сейчас оружия на руках. Но - сначала наживутся на продаже оружия, а потом заявят, что надо срочно наводить порядок, а для этого надо дать дополнительные права полиции и ТЦК — например, право стрелять на поражение."Население приговорено уже заранее", - констатировала Егорова, добавив, что недра и ресурсы страны давно проданы, власть выполняет роль надзирателя, роль "администрации концлагеря", а простых людей ведут на убой, надо ведь очистить от них проданную землю.А что касается роли Запада, то вовсе не стоит верить в миролюбие Трампа, тут англосаксы просто показывают игру в доброго и злого полицейских, но действуют они сообща, считает бывшая телеведущая. Она подчеркнула, что цель у них всех одна — расчленить Россию. И эту задачу будут решать любыми способами, в том числе с опорой на некоторые силы, находящиеся в самой РФ.Эти силы не следует недооценивать, полагает блогер Юрий Подоляка. Он отметил в своём телеграм-канале, что противник готовит "комплексную атаку по внутренней раскачке", по мнению блогера, её следует ожидать достаточно скоро, в августе-сентябре 2013 года."Я такой сценарий уже видел в 2013 году на Украине. И он закончился для организаторов полным успехом", - написал блогер в своём телеграм-канале, подчеркнув, что план у врагов именно такой, и для его реализации они задействуют все наличные инструменты — а именно "наши ошибки, ВСУ, террористов, "межнац", экономические трудности и т.д.".Пока континентальная Европа готовится к нападению на Россию, внутри РФ либеральная бюрократия делает всё для того, чтобы ослабить к этому моменту страну, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.По его мнению, высказанному в беседе с блогером Павлом Ивановым, нападение готовится к 2030 году - "когда в одну точку сходится миграционная политика, осуществляемая российской бюрократией по завозу огромного количества людей" и разрушение российской экономики.Делягин подчеркнул, что в этом сценарии войны 2030 года "вдруг обозначилась дезорганизующая роль российской бюрократии", действия которой приводят к возбуждению ненависти к государству и к обрушению экономики РФ. Причём "эти доблестные либеральные долбодятлы… идут с опережением графика".От Киева Запад требует продолжать воевать с РФ как минимум до конца этого года, а желательно — до 2028 года, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Изменить что-то могут либо серьёзное поражение, которое будет нанесено Украине (киевскому режиму — ред.), но пока этот сценарий не просматривается, либо же внутренний переворот в стране, называйте это чёрным лебедем", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.В свою очередь, Андрей Золотарёв, говоря о ситуации на Украине, отметил, что отлов людей для "мясных штурмов" осуществлять становится всё сложнее, но отлавливать всё равно приходится - "не будет очереди желающих защищать гибрид дурдома и концентрационного лагеря".Добровольцев не будет, поэтому систему отлова, приносящую к тому же огромные коррупционные доходы, никто менять не собирается, констатировал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, "ТЦКашники — это следствие сословного общества и коррупционной системы, которая в нём сложилась".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов"

украина

россия

европа

Сергей Зуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, европа, андрей золотарев, владимир зеленский, виктор ющенко, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив