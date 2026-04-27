Инструктора ВСУ поймали "на горячем" - 27.04.2026 Украина.ру
Инструктора ВСУ поймали "на горячем"
Инструктора ВСУ поймали "на горячем" - 27.04.2026 Украина.ру
Инструктора ВСУ поймали "на горячем"
На подконтрольной ВСУ части Донбасса с поличным пойман военнослужащий, торговавший оружием. Об этом 27 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-27T15:42
2026-04-27T15:42
Украинский военнослужащий пытался продать пулеметы и патроны. ГБР рассказало подробности криминальной истории на подконтрольной ВСУ части ДНР."Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы. По данным следствия, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен ($4 тыс). Правоохранители задержали его" на горячем " во время передачи оружия", - сказано в официальном сообщении. У фигуранта во время следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения в ВСУ. Военнослужащему грозит уголовная ответственность со сроком до 7 лет лишения свободы.Ранее на эту тему: Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на УкраинеТакже в новостях: "Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь КиевуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
донецкая область
днр
донецкая народная республика
донбасс
новости, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, гбр, днр, донецкая народная республика, донбасс, торговля оружием, криминал, всу
Новости, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, ГБР, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, торговля оружием, криминал, ВСУ

Инструктора ВСУ поймали "на горячем"

15:42 27.04.2026
 
На подконтрольной ВСУ части Донбасса с поличным пойман военнослужащий, торговавший оружием. Об этом 27 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
Украинский военнослужащий пытался продать пулеметы и патроны. ГБР рассказало подробности криминальной истории на подконтрольной ВСУ части ДНР.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы. По данным следствия, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен ($4 тыс). Правоохранители задержали его" на горячем " во время передачи оружия", - сказано в официальном сообщении.
У фигуранта во время следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения в ВСУ.
Военнослужащему грозит уголовная ответственность со сроком до 7 лет лишения свободы.
Ранее на эту тему: Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на Украине
Также в новостях: "Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь Киеву
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля
16:00Разделаться с Россией. Киселев об угрозе американского технофашизма
16:00Борис Иофан: 135 лет академику "большого стиля"
15:49Сергей Миронов: охота на Трампа продолжится
15:45Обстановка на Сумском направлении: штурм полным ходом. Новости к этому часу
15:42Инструктора ВСУ поймали "на горячем"
15:36Пострадавшим от БПЛА севастопольцам выплатят компенсации
15:29Боевикам в Мали помогали украинские инструкторы
15:13Не выйти на самих себя: украинская "Честная мобилизация" призвала доносить на уклонистов
15:11ВСУ потеряли за сутки около 1 145 военных в зоне СВО
14:57"После войны будут десятки тысяч дел из-за бусификации" - украинский нардеп предупредил
14:50ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
14:36В Туапсе привлекли дополнительные силы к ликвидации разлива нефтепродуктов
14:33Опрос тревоги нашей. О рейтингах и не только
14:24Президент России выступил в Совете законодателей
14:16Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - Минобороны РФ
14:14Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
14:10Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
14:09Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
14:09Путин и G-20 в Майами
14:02Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
Лента новостейМолния