Инструктора ВСУ поймали "на горячем"

Инструктора ВСУ поймали "на горячем" - 27.04.2026 Украина.ру

Инструктора ВСУ поймали "на горячем"

На подконтрольной ВСУ части Донбасса с поличным пойман военнослужащий, торговавший оружием. Об этом 27 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-04-27T15:42

2026-04-27T15:42

2026-04-27T15:42

Украинский военнослужащий пытался продать пулеметы и патроны. ГБР рассказало подробности криминальной истории на подконтрольной ВСУ части ДНР."Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы. По данным следствия, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен ($4 тыс). Правоохранители задержали его" на горячем " во время передачи оружия", - сказано в официальном сообщении. У фигуранта во время следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения в ВСУ. Военнослужащему грозит уголовная ответственность со сроком до 7 лет лишения свободы.Ранее на эту тему: Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на УкраинеТакже в новостях: "Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь КиевуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

донецкая область

днр

донецкая народная республика

донбасс

новости, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, гбр, днр, донецкая народная республика, донбасс, торговля оружием, криминал, всу