"Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь Киеву
Немецкий политик Сара Вагенкнехт в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца профинансировать строительство социального жилья на Украине
2026-04-27T11:32
"Такое не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!" — возмутилась политик.
По мнению Вагенкнехт, правительству Германии следовало бы стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство вместо того, чтобы "тратить огромные суммы денег налогоплательщиков на коррумпированную Украину".
На прошлой неделе Мерц указал, что увидел плюс в конфликте на Украине. Как утверждает канцлер, украинский кризис спровоцировал беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, которого не могло бы произойти в мирное время.
