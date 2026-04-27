Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля

Финны увольняются из армии, потому что не хотят воевать с Россией. На Украине обсуждают планы смещения главы режима Владимира Зеленского путем перестановок в Верховной раде. Эксперт объяснил, почему Зеленский стал мешать. В Севастополе устраняют последствия мощной атаки БПЛА. В Энергодаре украинские беспилотники открыли настоящую охоту на жителей

2026-04-27T13:00

Финская армия разбегается: горячие парни не хотят воевать с РоссиейВ Финляндии с прошлого года наблюдается отток военнослужащих, которые увольняются из армии, осознав, что служба в финско-натовских силах может привести к реальным боевым действиям, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России."Уже есть люди, которые выходят из армии, то есть хотят выйти, но это не всё так просто. С прошлого года это началось, и вот сейчас идёт поток, что люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям", — сообщила активистка.По её словам, власти пытаются это компенсировать набором молодых людей в армию через националистические организации.- Небольшой процент, но уже видно, что люди хотят уволиться. Опять же, набор молодых, об этом мы уже говорили, он идет, и вот эти националистические, я бы сказала, больше как бы псевдо-патриотические вот эти вот движения, они мотивируют все равно людей идти, как бы надо защищать родину, — добавила Райски.Активистка пояснила, что после прохождения срочной службы человек остаётся в базе, и просто так уволиться невозможно — нужно веское основание, например, проблемы со здоровьем.- Когда вы уже прошли, вы уже в базе. Получается, просто так уволиться, это надо иметь что-то со здоровьем... Один раз в натовской армии, ты уже навсегда в натовской армии", — рассказала Райски.Жители Европы не хотят воевать с Россией, проблема в политике и пропаганде их элит. Об этом заявил немецкий политолог, экс-советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с корреспондентом Луганского информационного центра.- Большинство европейцев не хотят войны и не будут воевать с Россией. Я этого не вижу. Вопрос в элитах: они будут заставлять, они будут продолжать милитаризацию Европы, будут конфликтовать [с Россией] во всех отношениях, — сказал он.На Украине придумали способ тихо сместить ЗеленскогоНа Украине обсуждают "тихий переворот" против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.По его информации, в политических кругах Украины обсуждается идея заменить председателя Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. После этого будет сформирована "очень разношерстная" новая коалиция, сказал эксперт."Потом произойдет смена главы парламента", — продолжил он.По словам политолога, затем будет назначен новый премьер-министр Украины. Бортник отметил, что такая схема необходима для ограничения власти Зеленского, что, по сути, является "тихим переворотом".Вместе с тем он подчеркнул, что "эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий" с президентом и "может конкурировать с ним за власть".До этого Зеленский заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто "сменить" его.Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что необходимость в замене Зеленского проявляется все активнее:- Зеленский уже не в состоянии выполнять вообще никакие функции, выход — в формировании правительства национального единства, необходимо и новое большинство в парламенте, поскольку старого нет. Украине надо найти такого человека, который сможет выйти на переговоры с [Владимиром]Путиным, - заявил украинским СМИ эксперт.Военные хроникиВсе четыре человека, пострадавшие в Севастополе в ходе массированной атаки БПЛА ВСУ в ночь на 26 апреля, госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Михаил Сылка.- В больнице на сегодняшний день находится трое пострадавших. И непосредственно один пострадал в городской больнице №1, находясь на стационарном лечении. То есть, четверо пострадавших сейчас в горбольнице №1, у всех средней тяжести, угрозы жизни нет, - сказал Сылка российским информагентствам.По данным медиков, все получившие ранения - взрослые люди.Между тем, сотрудники спасательных служб за сутки отработали все заявки о падении обломков БПЛА после массированной атаки Украины на Севастополь.Речь идет о 75 случаях, сообщил в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.- Зафиксировано 75 падений обломков беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники пиротехнических служб МЧС, Росгвардии оперативно в течение суток все заявки отработали. Неотработанных заявок нет, - сказал Краснокутский.Он добавил, что также потушены пожары, возникшие после падений.- В результате вражеского нападения возникло пять пожаров, из них два - на границах с лесом и сельхозучастками. Все оперативно потушено, распространения не допущено, в том числе и на жилые строения, которые были рядом и находились в очагах, - сообщил Краснокутский.Украинское военные начали "охотиться" за жителями в городе - спутнике Запорожской АЭС Энергодаре с помощью БПЛА. Это усиливает психологическое давление на атомщиков, заявила российским информагентствам директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.- Фиксируется усиление психологического давления на жителей города: поступают сигналы о случаях, когда беспилотные летательные аппараты фактически "охотятся" за людьми", - сказала Яшина.Важное заявление российских властей: Польша и Прибалтика не препятствуют пролёту украинских ударных дронов - Совбез РФ

Никита Миронов

