Беспилотники в Севастополе повредили около ста машин
© Фото : СК РФ
Около ста машин повреждено из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил 27 апреля директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский
В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель.
"Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.
