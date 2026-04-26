Мендкович: Трамп ищет лазейку, чтобы не идти на переговоры и не признавать поражение в Иране - 26.04.2026 Украина.ру

Второй раунд переговоров США и Ирана — фикция. Тегеран считает двойную блокаду Ормузского пролива грубым нарушением соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2026-04-26T05:15

Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива на фоне отказа Ирана от второго раунда переговоров. Отвечая на вопрос, Мендкович назвал второй раунд переговоров фикцией."Я считаю второй раунд переговоров фикцией. Иран уже высказывался определённо относительно того, что на следующий раунд переговоров у него нет повестки, что они к нему не готовятся, так как считают грубым нарушением соглашений двойную блокаду пролива", — заявил политолог.По его словам, переговорный процесс изначально был под сомнением, потому что Израиль долго не удавалось убедить прекратить агрессию в Ливане.Мендкович не исключил, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций."С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение", — добавил Мендкович.Ситуация на Ближнем Востоке остается зыбкой, и этот двойственный прогноз сохранится как минимум на май, заключил собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.

новости, иран, украина, сша, никита мендкович, дональд трамп, украина.ру, ес, война в иране, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ближний восток, война на ближнем востоке, украина.ру дзен, срочно