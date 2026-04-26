Мендкович: Трамп ищет лазейку, чтобы не идти на переговоры и не признавать поражение в Иране
Второй раунд переговоров США и Ирана — фикция. Тегеран считает двойную блокаду Ормузского пролива грубым нарушением соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
05:15 26.04.2026
 
Журналист спросил эксперта, к чему приведет двойная блокада Ормузского пролива на фоне отказа Ирана от второго раунда переговоров. Отвечая на вопрос, Мендкович назвал второй раунд переговоров фикцией.
"Я считаю второй раунд переговоров фикцией. Иран уже высказывался определённо относительно того, что на следующий раунд переговоров у него нет повестки, что они к нему не готовятся, так как считают грубым нарушением соглашений двойную блокаду пролива", — заявил политолог.
По его словам, переговорный процесс изначально был под сомнением, потому что Израиль долго не удавалось убедить прекратить агрессию в Ливане.
Мендкович не исключил, что Трамп может отказаться от бомбовых ударов в силу исчерпания арсеналов и сделать ставку на блокаду, заявляя в Конгрессе, что это не боевые действия, а контроль за соблюдением санкций.
"С юридической точки зрения это идиотизм, но этот вариант может прокатить, и он удобен для Трампа. Это позволяет не идти на переговоры с Ираном и не признавать свое поражение", — добавил Мендкович.
Ситуация на Ближнем Востоке остается зыбкой, и этот двойственный прогноз сохранится как минимум на май, заключил собеседник издания.
Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.
Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
07:17Бойцы с зависимостью: почему в ВСУ всё чаще употребляют наркотики и алкоголь
07:00Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы
06:47Дмитрий Данилов: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы
06:34Постсоветские войны
06:30"Население уже приговорено заранее". Эксперты о том, когда и что может вызвать госпереворот на Украине
06:10Американцы узнали, что русские приготовили Киеву и Брюсселю очень плохие новости
06:00Звезда Полынь. Почему через 40 лет про аварию на ЧАЭС снимают мультики и сериалы. События культуры
05:45"Украинская свиноферма": эксперт объяснила, почему Трамп равнодушен к выходкам Зеленского
05:30"Трамп мнит себя мессией": публицист о лизоблюдстве и провалах команды в Белом доме
05:15Мендкович: Трамп ищет лазейку, чтобы не идти на переговоры и не признавать поражение в Иране
05:00Укрепление Европы в интересах России: Маркосян о том, как ослабить влияние Запада на Украине
04:45Эксперт про энергокризис: "Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии"
04:30"Румыния наиболее интегрирована в НАТО": Маркосян о положении Бухареста и стратегии России
04:15"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
21:04Зачем Зеленский собрался в Азербайджан
18:40Убийства военнопленных, визит Зеленского в Азербайджан. Итоги 25 апреля
18:06Ночная атака БПЛА на ЛНР: погибли три человека
17:59Польша будет депортировать украинцев даже за мелкие нарушения
17:51Нанесены удары по объектам в Днепропетровске и Запорожье. Новости СВО
17:24Британцы спонсировали провокаторов с жёлто-синими ленточками в Донбассе и Крыму
Лента новостейМолния