https://ukraina.ru/20260425/ne-vzyali-v-dolyu-vot-i-besitsya-mer-lvova-nastupaet-1078271843.html

Не взяли в долю, вот и бесится: мэр Львова наступает

Во Львове в самом разгаре земельный конфликт между мэром Андреем Садовым и Львовской областной военной администрацией. Противостояние длятся уже два года и суть его – битва за территории, прилегающие к международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

эксклюзив

виталий кличко

андрей садовый

львов

великобритания

владимир зеленский

киев

ес

офис президента

высший антикоррупционный суд

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102576/02/1025760211_0:238:1855:1281_1920x0_80_0_0_38258488b9ed3c9ae7d83601ae088937.jpg

На кону не просто право на застройку 50 гектаров земли в селе Сокольники, а само существование аэропорта как работающего транспортного узла и будущее развитие города-миллионника. 24 апреля была поставлена точка в споре, но мэр Садовой считает этот сговор громады и администрации преступным и будет отстаивать позицию города. "Сегодня Львовская областная военная администрация подписала меморандум с аэропортом и властями Сокольников. Речь идёт о застройке территории, которая граничит с аэропортом. Это решение – одно из самых больших преступлений против громады Львова. Фактически нам предлагают остановить развитие города и поставить крест на будущем аэропорта. На первом месте должны быть развитие и государственный интерес, а не банальная жадность",- написал в своих соцсетях мэр Львова.Суть конфликта такова. Земли вокруг аэропорта, прилегающие к взлетно-посадочной полосе, имели особый статус ещё с советских времен. Власти Львова рассматривали их как стратегический резерв для развития авиаузла: здесь планировалось расширять инфраструктуру, строить новые рулежные дорожки, грузовые терминалы и, возможно, продлевать саму полосу. Однако в 2024 году Сокольнический сельский совет утвердил новый генеральный план развития общины. Этим решением около 50 гектаров земли, непосредственно прилегающих к взлетно-посадочной полосе, были переведены в категорию многоэтажной жилой застройки. Мэр Львова назвал решение "крупнейшей земельной аферой", оценив потенциальные убытки для государства в 4 миллиарда гривен.По словам Садового, возведение жилых многоэтажек в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы сделает работу воздушной гавани невозможной. Мэр подчеркивал, что государственные инвестиции (в том числе от правительства Великобритании и институтов ЕС) нацелены на превращение Львова в крупный транспортный хаб, а хаотичная застройка этих территорий убивает эти планы.По мнению Садового застройка несоразмерна инфраструктурным возможностям села Сокольники, где проживает 8 тысяч человек. Тогда как новый микрорайон, который намерены построить, рассчитан на 50 тысяч жителей. Ни собственных школ, больниц, детских садов и дорожной сети застройщик не собирается возводить.Кроме того, Садовой настаивает, что многие участки были получены девелоперами и чиновниками незаконно, что совсем не удивительно для украинских реалий. Земля сначала раздавалась бесплатно как сельскохозяйственная, а затем быстро меняла целевое назначение и перепродавалась.Это не первый случай, когда мэр Андрей Садовой идёт на конфликт с центральной властью. Причём его самостоятельность и влияние в регионе в своё время пытался загасить "мусорным кризисом" еще Пётр Порошенко* в бытность своего президентства. Не вышло. Мэр Львова Андрей Садовый бессменно возглавляяет город с 2006 года. И пока непотопляем (кстати, как и мэр Киева Виталий Кличко, который тоже конфликтует с Офисом президента). С Зеленским у Садового отношения "рабочие", но мэр показательно дистанцируется от центрального аппарата власти и выстроил за годы правления собственную сильную вертикаль, даже местами тесно работая напрямую с ЕС (Львовская область граничит с Польшей). Сам Садовый в интервью 2025 года рассказал, что Зеленский не углубляется в местные детали Львова, поэтому вопросы мэр решает через премьер-министра или профильных министров. Однако и приязненными эти отношения тоже назвать нельзя. Садовый жестко оценивает действия власти в целом, но редко называет Зеленского лично. В 2025 году он заявил о "тысячах невежд, которые получили власть, надели костюмы и ходят петухами", назвав это "трагедией". Здесь Садовой явно не скрывал своего презрения и надменного отношения.Но мэр Садовой и сам становился фигурантов коррупционных скандалов. И по иронии, как раз в деле о земельных махинациях. Самое свежее дело датируется июлем 2024 года. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить против Садового уголовное дело по статьям о служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением. Поводом стала жалоба о том, что участок в Рясне-Русском был выкуплен арендатором по цене, примерно в три раза ниже нормативной. Мэр все обвинения отрицает и считает их политически мотивированными. Ни одно из уголовных дел не доведено до обвинительного приговора, а судебные процессы в отношении мэра и его подчиненных продолжаются.Судя по всему, все противостояния Садового с центральной властью сводятся не столько к политическим, сколько коррупционным разборкам. Как написала под постом мэра Садового одна их его подписчиц (про банальную жадность и государственный интерес) - "Не взяли в долю, вот и бесится".О других скандалах на Западной Украине, в том числе с участием мэра Львова Садового - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

