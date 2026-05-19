Главное за ночь 19 мая - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/glavnoe-za-noch-19-maya-1079141236.html
Главное за ночь 19 мая
Главное за ночь 19 мая - 19.05.2026 Украина.ру
Главное за ночь 19 мая
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиционное партнерство между Россией и Китаем имеет жизненно важное значение. Об этом и других событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T08:31
2026-05-19T08:31
новости
россия
китай
сша
кирилл дмитриев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
"Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал в более чем 50 проектов с китайскими партнерами. Российско-китайское взаимодействие в сфере инвестиций жизненно важно для глобального партнерства, процветания и безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Он подчеркнул, что находится на пути в Китай.🟦 Дмитриев заявил, что изоляция Европы усиливается из-за воук-политики и неспособности исправить ошибки.Воук-культура пропагандирует повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости.🟦 Соединенные Штаты размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории США слишком опасно, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.🟦 Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона.🟦 Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.🟦 Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады острова, пишет газета Politico со ссылкой источники.🟦 Наемники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира приезжают на Украину, рассказал РИА Новости пророссийский хакер PalachPro получив данные украинских военкоматов Киевской области.🟦 Астролог экс-руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, передает РИА Новости.🟦 США израсходовали уже более 85 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, утверждает портал Iran War Cost Tracker.О других событиях - в материале БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
китай
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, сша, кирилл дмитриев, украина.ру
Новости, Россия, Китай, США, Кирилл Дмитриев, Украина.ру

Главное за ночь 19 мая

08:31 19.05.2026
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиционное партнерство между Россией и Китаем имеет жизненно важное значение. Об этом и других событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру
"Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал в более чем 50 проектов с китайскими партнерами. Российско-китайское взаимодействие в сфере инвестиций жизненно важно для глобального партнерства, процветания и безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что находится на пути в Китай.
🟦 Дмитриев заявил, что изоляция Европы усиливается из-за воук-политики и неспособности исправить ошибки.
Воук-культура пропагандирует повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости.
🟦 Соединенные Штаты размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории США слишком опасно, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
🟦 Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона.
🟦 Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
🟦 Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады острова, пишет газета Politico со ссылкой источники.
🟦 Наемники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира приезжают на Украину, рассказал РИА Новости пророссийский хакер PalachPro получив данные украинских военкоматов Киевской области.
🟦 Астролог экс-руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, передает РИА Новости.
🟦 США израсходовали уже более 85 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
О других событиях - в материале БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайСШАКирилл ДмитриевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02В Курской области скончался ещё один мирный житель, пострадавший при ударе украинских формирований
19:48Китай предложил устранить коренные причины конфликта на Украине
19:30Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием
19:25Путина в Китае встретил Ван И, студенты и школьники
19:25США взялись за украинских коррупционеров, Киев не получил деньги: Пентагон отчитался о положении Украины
18:5619 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56Украинский солдат сдался в плен дрону
18:49Путин прибыл в Китай
18:44Сбор денег на выкуп Ермака организовал лично Зеленский
18:35ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭС
18:22Из-за нехватки газа Европа переходит на навоз
18:01Латвия пригласила ВСУ для атаки России, ВС РФ начали масштабные ядерные учения. Итоги 19 мая
17:50Верный признак прорыва: Украина эвакуирует детей
17:47Итоги 19.05.26: Литва угрожает Калиниграду, Украина тормозит реформы
17:38"Путин едет в Пекин сверять часы по Украине": Васильев о визите президента в Поднебесную
17:33Трагедия титушек. История одного предательства, изначально уничтожившего Украину
17:19Сбивать беспилотники над заводами будут с помощью лазера
17:13Эксперт Панкратов: сегодня БПЛА запускает Латвия, а завтра весь НАТО
17:07Во Львове сорвали попытку мобилизации: мужчина разбил окна автобуса ТЦК и вызвал реакцию толпы
17:07Замглавы МИД Рябков: России и Западу говорить пока не о чем
Лента новостейМолния