Главное за ночь 19 мая
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиционное партнерство между Россией и Китаем имеет жизненно важное значение. Об этом и других событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру
Главное за ночь 19 мая
"Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал в более чем 50 проектов с китайскими партнерами. Российско-китайское взаимодействие в сфере инвестиций жизненно важно для глобального партнерства, процветания и безопасности", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что находится на пути в Китай.
🟦 Дмитриев заявил, что изоляция Европы усиливается из-за воук-политики и неспособности исправить ошибки.
Воук-культура пропагандирует повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости.
🟦 Соединенные Штаты размещали свои биолаборатории за рубежом, в том числе на Украине, так как проводить такие эксперименты на территории США слишком опасно, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
🟦 Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ), говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона.
🟦 Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
🟦 Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады острова, пишет газета Politico со ссылкой источники.
🟦 Наемники из США, Норвегии, Бельгии, Бразилии, Германии, Японии и других стран мира приезжают на Украину, рассказал РИА Новости пророссийский хакер PalachPro получив данные украинских военкоматов Киевской области.
🟦 Астролог экс-руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, передает РИА Новости.
🟦 США израсходовали уже более 85 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, утверждает портал Iran War Cost Tracker.