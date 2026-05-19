Разведка США считает удары ВСУ по России беспорядочными

09:59 19.05.2026 (обновлено: 10:24 19.05.2026)
 
Американская военная разведка считает, что Украина наносит по России хаотичные удары, не влияющие на способность Москвы проводить спецоперацию, следует из доклада Пентагона, переданного на рассмотрение Конгресса
Доклад подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию. Он затрагивает период с начала 2026 года по конец марта.
Инспекторы отмечают, что украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции, сказано в документе.
Также указывается, что Вооруженные силы Украины имеют недостаточную поддержку с воздуха и не имеют возможностей для прорыва.
Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле. Новости СВО на сайте Украина.ру.
