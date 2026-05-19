Каллас пригрозила странам санкциями за сотрудничество с Россией
‼ ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, единственным выходом для Брюсселя является экспроприация активов РФ, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с жёстким заявлением в адрес стран, продолжающих сотрудничество с Россией и Ираном. Об этом 19 мая пишут СМИ
Как сообщает Euractiv, Каллас дала понять, что Евросоюз может пересмотреть финансирование государств-партнёров, если те поддерживают Москву или Тегеран.
"Если партнёр поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие", — заявила глава евродипломатии.
При этом конкретные меры Каллас раскрывать не стала. Ранее Каллас уже неоднократно выступала с резкими антироссийскими заявлениями. В частности, в апреле она утверждала, что Европа не вернётся к нормальным отношениям с Россией даже после завершения украинского конфликта.
