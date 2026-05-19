Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил
2026-05-19T09:29
Новости, Россия, Белоруссия, Калининградская область, Минобороны, Украина.ру, НАТО
Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Минобороны РФ, передает 19 мая телеграм-канал Украина.ру
"В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии", - уточнили в ведомстве.
К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
В ходе учения планируются мероприятия по приведению в готовность ряда соединений и воинских частей ядерных сил, их обеспечению, а также пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.
Всего к учению привлекут более 64 тысяч военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из них восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения.
Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.