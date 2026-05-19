https://ukraina.ru/20260519/bpla-popal-v-promyshlennyy-obekt-vspykhnul-pozhar-pvo-za-noch-sbila-bolshe-300-dronov-nad-rossiey--1079139942.html

БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией

БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией - 19.05.2026 Украина.ру

БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 19 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-19T07:54

2026-05-19T07:54

2026-05-19T08:18

сво

спецоперация

пво

москва

воронежская область

сергей собянин

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал об отражении атак нескольких беспилотников на столицу. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале написал, что под утро регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет. В Воронежской области ночью уничтожили 17 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Шесть БПЛА уничтожено за ночь силами ПВО в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, указал губернатор Владислав Шапша.Над Смоленской областью уничтожили 15 украинских дронов.При отражении воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском районах, иноформировал губернатор Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс". Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Доброе Белгородской области. Пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.Критически высокая активность дронов наблюдается в Энергодаре, ночью наносились удары, есть попадания по жилым домам, рассказал глава города Максим Пухов.Девять округов полностью обесточено вследствие атаки украинских БПЛА в Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву на сайте Украина.ру.

москва

воронежская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, пво, москва, воронежская область, сергей собянин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру