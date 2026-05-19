БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 19 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T08:18
07:54 19.05.2026 (обновлено: 08:18 19.05.2026)
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал об отражении атак нескольких беспилотников на столицу. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале написал, что под утро регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет.
В Воронежской области ночью уничтожили 17 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Шесть БПЛА уничтожено за ночь силами ПВО в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, указал губернатор Владислав Шапша.
Над Смоленской областью уничтожили 15 украинских дронов.
При отражении воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском районах, иноформировал губернатор Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс". Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Доброе Белгородской области. Пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
Критически высокая активность дронов наблюдается в Энергодаре, ночью наносились удары, есть попадания по жилым домам, рассказал глава города Максим Пухов.
"Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома... Будьте предельно осторожны. Минимизируйте перемещения и нахождение на улице", - призвал он.
Девять округов полностью обесточено вследствие атаки украинских БПЛА в Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов.
Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву на сайте Украина.ру.