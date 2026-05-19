https://ukraina.ru/20260519/zelenskiy-otkazalsya-otdavat-nabu-i-gbr-pod-kontrol-zapada-1079147247.html

Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада

Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада - 19.05.2026 Украина.ру

Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада

Правительство Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза (ЕС), которые фактически выводили украинские силовые и надзорные органы из-под контроля Владимира Зеленского. Об этом 19 мая заявила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина

2026-05-19T10:45

2026-05-19T10:45

2026-05-19T10:45

новости

запад

украина

брюссель

андрей ермак

елена зеленская

набу

гбр

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9d17b18b737aea030372b45c3c2a55.jpg

По её словам, из документа убрали положения о реформе процедуры назначения генпрокурора, проведении "независимого" конкурса на должность главы ГБР, а также расширении полномочий САП без согласования с офисом генпрокурора. Речь идёт о требованиях, содержавшихся в так называемом коммюнике "Качки-Кос" — пакете условий ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины. Фактически Брюссель настаивал на передаче ключевых кадровых решений в прокуратуре, судебной системе и ГБР структурам с участием иностранных "международных экспертов", что означало бы серьёзное ограничение влияния Банковой на силовой блок. На этом фоне правдоподобнее звучит версия, что новая активизация НАБУ против окружения Зеленского, включая дело против Андрея Ермака, связана именно с попыткой западных кураторов и грантовых структур продавить передачу контроля над украинской правоохранительной системой. Однако, судя по действиям правительства Свириденко, команда Зеленского пока не готова идти на такие уступки и продолжает удерживать контроль над ключевыми силовыми институтами страны. Об этом подробнее – в материале НАБУ раскрыло, готовит ли арест Елены Зеленской.

запад

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, брюссель, андрей ермак, елена зеленская, набу, гбр, ес