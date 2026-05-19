https://ukraina.ru/20260519/zelenskiy-otkazalsya-otdavat-nabu-i-gbr-pod-kontrol-zapada-1079147247.html
Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада
Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада - 19.05.2026 Украина.ру
Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада
Правительство Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза (ЕС), которые фактически выводили украинские силовые и надзорные органы из-под контроля Владимира Зеленского. Об этом 19 мая заявила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина
2026-05-19T10:45
2026-05-19T10:45
2026-05-19T10:45
новости
запад
украина
брюссель
андрей ермак
елена зеленская
набу
гбр
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9d17b18b737aea030372b45c3c2a55.jpg
По её словам, из документа убрали положения о реформе процедуры назначения генпрокурора, проведении "независимого" конкурса на должность главы ГБР, а также расширении полномочий САП без согласования с офисом генпрокурора. Речь идёт о требованиях, содержавшихся в так называемом коммюнике "Качки-Кос" — пакете условий ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины. Фактически Брюссель настаивал на передаче ключевых кадровых решений в прокуратуре, судебной системе и ГБР структурам с участием иностранных "международных экспертов", что означало бы серьёзное ограничение влияния Банковой на силовой блок. На этом фоне правдоподобнее звучит версия, что новая активизация НАБУ против окружения Зеленского, включая дело против Андрея Ермака, связана именно с попыткой западных кураторов и грантовых структур продавить передачу контроля над украинской правоохранительной системой. Однако, судя по действиям правительства Свириденко, команда Зеленского пока не готова идти на такие уступки и продолжает удерживать контроль над ключевыми силовыми институтами страны. Об этом подробнее – в материале НАБУ раскрыло, готовит ли арест Елены Зеленской.
запад
украина
брюссель
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339650_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2f486d7a02abc819b68d76d5d748dd76.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, украина, брюссель, андрей ермак, елена зеленская, набу, гбр, ес
Новости, Запад, Украина, Брюссель, Андрей Ермак, Елена Зеленская, НАБУ, ГБР, ЕС
Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада
Правительство Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза (ЕС), которые фактически выводили украинские силовые и надзорные органы из-под контроля Владимира Зеленского. Об этом 19 мая заявила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина
По её словам, из документа убрали положения о реформе процедуры назначения генпрокурора, проведении "независимого" конкурса на должность главы ГБР, а также расширении полномочий САП без согласования с офисом генпрокурора.
Речь идёт о требованиях, содержавшихся в так называемом коммюнике "Качки-Кос" — пакете условий ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины.
Фактически Брюссель настаивал на передаче ключевых кадровых решений в прокуратуре, судебной системе и ГБР структурам с участием иностранных "международных экспертов", что означало бы серьёзное ограничение влияния Банковой на силовой блок.
На этом фоне правдоподобнее звучит версия, что новая активизация НАБУ против окружения Зеленского, включая дело против Андрея Ермака, связана именно с попыткой западных кураторов и грантовых структур продавить передачу контроля над украинской правоохранительной системой.
Однако, судя по действиям правительства Свириденко, команда Зеленского пока не готова идти на такие уступки и продолжает удерживать контроль над ключевыми силовыми институтами страны.