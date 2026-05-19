Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада
Зеленский отказался отдавать НАБУ и ГБР под контроль Запада

10:45 19.05.2026
 
Правительство Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза (ЕС), которые фактически выводили украинские силовые и надзорные органы из-под контроля Владимира Зеленского. Об этом 19 мая заявила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина
По её словам, из документа убрали положения о реформе процедуры назначения генпрокурора, проведении "независимого" конкурса на должность главы ГБР, а также расширении полномочий САП без согласования с офисом генпрокурора.
Речь идёт о требованиях, содержавшихся в так называемом коммюнике "Качки-Кос" — пакете условий ЕС для дальнейшей евроинтеграции Украины.
Фактически Брюссель настаивал на передаче ключевых кадровых решений в прокуратуре, судебной системе и ГБР структурам с участием иностранных "международных экспертов", что означало бы серьёзное ограничение влияния Банковой на силовой блок.
На этом фоне правдоподобнее звучит версия, что новая активизация НАБУ против окружения Зеленского, включая дело против Андрея Ермака, связана именно с попыткой западных кураторов и грантовых структур продавить передачу контроля над украинской правоохранительной системой.
Однако, судя по действиям правительства Свириденко, команда Зеленского пока не готова идти на такие уступки и продолжает удерживать контроль над ключевыми силовыми институтами страны.
Об этом подробнее – в материале НАБУ раскрыло, готовит ли арест Елены Зеленской.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
