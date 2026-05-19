Медведев сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек"
11:02 19.05.2026 (обновлено: 11:03 19.05.2026)
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек"
"Сначала некое "цахкна" из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока "Украина" не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке "будрис" предложил "показать русским" и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал ", - написал политик.
Медведев также высказал мнение, что Прибалтийские страны могли бы применить против Украины пятую статью НАТО после атак Киева.
"Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статью пять Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты". Вот это было бы смело", - указал он.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
