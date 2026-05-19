Медведев сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек"

2026-05-19T11:02
11:02 19.05.2026 (обновлено: 11:03 19.05.2026)
 
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с "лаем мосек"
"Сначала некое "цахкна" из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока "Украина" не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке "будрис" предложил "показать русским" и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал ", - написал политик.
Медведев также высказал мнение, что Прибалтийские страны могли бы применить против Украины пятую статью НАТО после атак Киева.

"Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статью пять Вашингтонского договора в связи с нападением на их "трибалтийские вымираты". Вот это было бы смело", - указал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
О других событиях - в материале БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
