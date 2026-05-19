Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам

12 мая 2026 года в Высшем антикоррупционном суде Украины прокурор Валентина Гребенюк зачитала переписку. Обычное процессуальное действие — если бы не содержание. Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, всё ещё второй по влиятельности человек страны,, переписывался с женщиной, записанной в его контактах как "Вероника Феншуй Офис".

Он слал ей даты рождения кандидатов на министерские посты — чтобы та составила астрологическую экспертизу.И да, отталкиваясь от неё, Ермак принимал кадровые решения. Тем временем его водитель ездил на кладбище "Лесное" закапывать в могилу фотографии руководителей антикоррупционных органов. В канун католического Рождества Ермак передал гадалке список врагов — с просьбой "сделать на смерть".Конечно, происходящее очень легко списать на очередной скандал в стране, которая скандалы поставляет на мировые передовицы стабильно минимум раз в неделю. Да и сюжет про гадалок не нов — о нём мы уже подробно рассказывали вам. Однако всё-таки: почему так происходит? Что заставляет целые народы от широких масс до политических элит из раза в раз принимать решения то по относительному положению газовых гигантов, то по искривлениям внутренностей голубей. Это своего рода болезнь, и Украина — далеко не первое общество, ей пораженное. И, скорее всего, не последнее.Что общего у Ермака и тробрианских туземцевВыдающийся польско-британский антрополог Бронислав Малиновский провёл на Тробрианских островах несколько лет и сделал наблюдение, которое антропологи с тех пор воспроизводят и используют как точку отсчёта в своих рассуждениях. Его суть такова: островные рыбаки не использовали магию во внутренних лагунах — там, где вода спокойная, глубина известная, риск понятен и измерим для простого человека.Зато когда приходилось выйти в открытый океан, где шторм мог прийти из ниоткуда, а несовершенные навыки и способы навигации могли запросто дать сбой, на помощь приходили магические ритуалы. Магия, по Малиновскому, — это естественная реакция психики, ответ на неопределённость в экстремальных условиях и попытка упорядочить реальность в местах и условиях, где она человеку недружелюбна.Украина с февраля 2022 года живёт в таком же океане. Горизонт планирования всех, от простых украинцев до чиновников высшего уровня, схлопнулся до нескольких часов: когда следующий обстрел, жив ли муж, надо ли уезжать из Киева сегодня или ещё можно подождать. Ни экономист, ни военный аналитик, ни психолог не дадут ответа на этот вопрос — не потому что некомпетентны, а потому что ответа объективно нет. А вот гадалка, вот ведь сюрприз, компетентна и за долю малую поделится своей компетенцией со страждующими.Оттого люди и идут к колдунам, морфалкам, тарологам и как их ещё там называют. По данным Киевского международного института социологии, собранным в начале 2024 года, 43% украинцев верят в магию, эзотерику или мольфаров. Каждый третий — в астрологию. Каждый четвёртый — в экстрасенсов. С 2021 по 2023 год число продавцов карт таро выросло почти в полтора раза, а цена и количество отзывов взлетели синхронно с интенсивностью боевых действий. В прифронтовых районахлюди массово обращаются к тарологам за тем, что в нормальной жизни называлось бы разведывательными данными: стоит ли оставаться в городе, когда ждать следующего удара, оценить угрозу по шкале от одного до десяти.Так мы видим, как гипотезы Малиновского работают в реальном времени на огромной выборке. Мозг, загнанный в угол хроническим стрессом, физически не способен существовать в состоянии такой неопределённости и при этом постоянного чувства опасности — ему нужен хоть какой-то нарратив о будущем. И рынок этот нарратив с радостью подсовывает — в лице гадалок.было во время чумы, так было в Веймарской Германии после поражения в Первой мировой, так было в советском 1991-м, когда многомиллионные аудитории сидели у телевизоров и смотрели, как Кашпировский заряжает воду через экран.На так мы можем объяснить поведение масс. Ермак же — история более сложная и комплексная.Политика по звёздамЕрмак совершенно точно не человек в отчаянии — даже несмотря на скандальные "плёнки Миндича" и суд, его положение в обществе и украинской политике более чем устойчиво. Его обращения к "Веронике Феншуй" — это не попытка унять тревогу перед сном, а делегирование государственных решений лицу, не имеющему ни государственного статуса, ни допуска к секретным материалам, ни, что самое важное — ответственности за результат.Переписка, зачитанная в суде, описывает устойчивую систему, функционировавшую как минимум с 2020 года: Ермак получает список кандидатов, "скидывает" его "Веронике Феншуй" с датами рождения и получает указания по кадровым назначениям. Когда начались проблемы с НАБУ и САП, колдунья давала оперативные инструкции — что делать, на кого давить, когда готовиться к бегству, предупреждала и рисках и советовала "действовать жёстко" в ответ на действия органов следствия. Пикантная деталь: отцом "Вероники Феншуй" оказался гражданин Российской Федерации — и этот человек имел доступ к самой секретной информации об украинском режиме на протяжении минимум пяти лет.С другой стороны, а к кому ещё мог обратиться Ермак? Независимые эксперты и официальные аналитические структуры — наверняка случится утечка информации в отношении тех самых конкурентов, против которых Ермак выстраивал сеть своих интриг. "Доверенному" окружению по иронии тоже доверять нельзя: украинская политика во всей хитрости её сплетений и лёгкости предательств достойна того, чтобы её живописали глыбы уровня Джорджа Мартина или Марио Пьюзо. И снова гадалка получается последним решением. Её авторитет не оспаривается, потому что он находится как бы вне системыМагия в случае Ермака — это не только попытка переложить ответственность за свои решения, но и симптом институциональной дисфункции государства. Там, где нет независимой бюрократии, доверенных аналитических каналов, где общественным мнением манипулировать проще, чем ножом и вилкой, а личные интересы поставлены выше государства, в мозгу человека включается тот же рефлекс, что и у тробрианский островитян. А дальше уже — кто к кому горазд пойти. Рядовые украинцы шагают к тарологам из TikTok, те, у кого есть деньги — к таким "Вероникам Феншуй".И Украина в этом не перваяВ 1981 году Джон Хинкли выстрелил в Рональда Рейгана — к счастью для последнего, недостаточно точно. После этого его жена Нэнси — кстати, человек в политике опытный, волевой и вообще-то неглупый, — впала в панику, которая не прошла никогда. Так в её жизни появилась Джоан Куигли — астролог из Сан-Франциско, который на протяжении следующих семи лет будет де факто курировать всю жизнь президентской четы — расписание "борта номер один", часы публичных выступлений и пресс-конференций, когда встречаться с советским коллегой Михаилом Горбачёвым и когда подписывать ДРСМД.Теперь давайте посмотрим на Южную Корею образца 2013-2017 годов. Президент Пак Кын Хе в определённый момент уж слишком сильно сблизилась с Чхве Сун Силь — шаманкой, втёршейся к ней в доверие после убийства матери президента. К моменту президентства Пак, Чхве Сун Силь правила президентские речи, получала секретные доклады, определяла кадровые назначения и принуждала крупнейшие корпорации — Samsung, Hyundai, LG — перечислять деньги в подконтрольные ей фонды, "пристроила" свою дочь в элитный университет и "заработала" минимум 60 миллионов долларов.В 2017 году Пак была импичмирована и осуждена на двадцать пять лет.Однако есть принципиальная разница между случаями в Южной Корее и США с происходящим на Украине прямо сейчас. И заключается она в том, что государственные институты в первых двух случаях смогли проявить сопротивление: влияние Куигли не было безграничным, а Пак её увлечение колдовством стоило президентского кресла.В случае же с Ермаком знакомство с магичкой оказалось лишь штрихом к портрету, в лучшем случае — отягчающим обстоятельством. Что там говорить, уже сейчас по комментариям, даже в русскоязычной блогосфере нет-нет да появятся напоминания о том, что Ермак далеко не первый замеченный в ворожбе, да и вообще, даже на Западе политики колдуют. Такая социальная индульгенция — лучшее подтверждения мысли о тотальном дискредитации государственных институтов. Если даже в народе en masse с пониманием относятся к тому, что крупнейший чиновник делает расклады на состав правительства, то чего требовать от выходцев из этого же народа?Магические войны: когда ритуал становится медиасобытиемВыше мы подробно описали элитную магию — закрытую, приватную, утекающую в публичность только через суды и мемуары уволенных чиновников. Но кое в чём Украина действительно отличилась.В марте 2022-го так называемые "Конотопские ведьмы" объявили о проведении масштабного обряда на Лысой горе в Киеве — против Путина и ВС РФ. Трансляции ритуалов на YouTube собрали миллионы просмотров. Карпатские мольфары давали интервью телеканалам, называя сроки завершения войны и даты смерти президента России — с точностью до месяца, а иногда до недели. Даже "единственная в мире гадалка на спарже" делилась прогнозами в социальных сетях. В постах и роликах вирусились инструкции по "синхронной визуализации поражения противника" — тысячи людей одновременно должны были медитировать на одну и ту же цель.Тут стройные рассуждения Малиновского дают сбой. Всё-таки ритуал — это что-то частное, интимное: человек наедине с неопределённостью, жаждет надежды и утешения. Но в цифровую эру магия перетсла быть приватной — теперь, чтобы ритуал работал, ему нужны "сто тысяч лайков и десять миллионов просмотров". Алгоритм YouTube понял, что эзотерический контент удерживает аудиторию ничуть не хуже фронтовых сводок, — и начал его продвигать. Так магия стала вирусным продуктом.И это тоже часть массовой психологии. "Магические войны" — это такая же попытка группы людей повлиять на то, что им неподвластно, как рыбаку неподвластен шторм. Человек не может руками остановить очередной ракетный удар или повлиять не решения, принимаемые в Вашингтоне, Киеве, Брюсселе, Москве. Зато он может поучаствовать в ритуале, чтобы "заблокировать энергии" тех, на кого направлена его ненависть. Да, онтологически это пустота, по психотерапевты бы, наверное, одобрили. Одобряют же они "технику пустого стула". Именно поэтому ведущие украинские телеканалы регулярно включали астрологов и мольфаров в вечерние новостные блоки.Магия — не болезнь, магия — симптомЕрмак — не причина и не источник того, что происходит, и даже симптомом в широком смысле называть его всё-таки было бы не очень корректно. Это, скорее, градусник или рентгеновский снимок. А болезнь, о которой мы говорим, наверное, следовало бы назвать "институциональным вакуумом". Государство перестаёт производить надёжные инструменты работы с неопределённостью, когда государству не доверяют даже его собственные первые лица, в ход идёт всё, что есть под рукой.Называть это украинской спецификой было бы ошибкой — исторически неграмотной и попростую несправедливой к украинцам. Веймарская Германия производила оккультизм индустриальными масштабами — на фоне распада государственности, гиперинфляции и крушения монархической идентичности. Советский Союз умирал под телесеансы Кашпировского не потому что советские люди были суевернее других, а потому что им держаться было не за что. Тем временем Борис Ельцин держал на службе "Кремлёвского Мерлина" Георгия Рогозина — полковника ФСБ, между прочим. Так что мы имеем дело с универсальным механизмом, а не национальной болезнью.Важно понять и то, что магическое мышление не лечится просвещением. Нэнси Рейган была далеко не глупой женщиной. Сторонники Пак Кын Хе — не дремучие крестьяне, а городской средний класс технологически развитой страны. Генштаб, да даже украинские чиновники — всё ещё люди грамотные и образованные. Магическое мышление вообще не про истину и не про рацио — оно про то, перед чем рационализм чаще всего пасует, про экзистенциальный страх неизвестности и сильнейшие душевные тяготы, про извечное "за что мне это всё и когда это всё закончится?".Исторически элитный оккультизм отступал не когда правители становились образованнее, а когда восстанавливалась та самая предсказуемость. Когда доверяют судам и экспертам, когда бюрократия работает, когда военные и дипломаты гарантируют неприступность границ, а центробанк не удесятеряет каждый день курс доллара.Когда государства дарит предсказуемость — социальную защиту, верховенство права, доверие к институтам, запрос на гадалку становится излишним.Получается, Украина сегодня не может жить без магии? Война делает предсказуемость невозможной по определению, а государственные институты разрушены до основания — мы это видим и на примере Верховной Рады, и на примерах тех же НАБУ, ВАКС или САП. Ермак, который, как он думал, создавал собственную систему на Украине, сам в какой-то момент оказался её креатурой. И пока Украина будет такой, какая она есть сейчас, найдётся новый Андрей Ермак и новая "Вероника Феншуй". Скорее всего, уже нашлись.

Никита Волкович

