Путин заявил о беспрецедентном союзе России и Китая перед встречей с Си Цзиньпином - 19.05.2026 Украина.ру
Путин заявил о беспрецедентном союзе России и Китая перед встречей с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Соответствующее обращение российский лидер сделал накануне официального визита в Китай.
2026-05-19T11:00
новости
китай
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Соответствующее обращение российский лидер сделал накануне официального визита в Китай.
Путин напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой стратегического партнёрства двух стран.
По словам главы государства, сегодня отношения между Москвой и Пекином строятся на взаимном доверии, уважении и поддержке по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета и территориальной целостности.
"Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня", — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия и Китай активно расширяют сотрудничество в экономике, энергетике, гуманитарной сфере и международной политике.
Ранее стало известно, что обсудят Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае. Об этом – в материале Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай.
