ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле. Новости СВО
Российские военные ночью ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области. Об этом и других важных событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T09:00
2026-05-19T10:49
ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле. Новости СВО

09:00 19.05.2026 (обновлено: 10:49 19.05.2026)
 
Российские военные ночью ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области. Об этом и других важных событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Россияне наносят удары по целям врага в Чернигове.
🟥 В Харькове "Герань" поразила инфраструктуру противника, после удара начался пожар.
🟥 В Краматорске нанесен массированный удар ФАБами по целям противника.
🟥 В Днепропетровской области три ракеты ударили по объектам компании "Нафтогаз".
🟥 В Черниговской области сегодня утром были атакованы объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза", сообщает компания.
🟥 Также россияне били по Сумской области и Кривому Рогу.
🟥 Часть спецподразделения СБУ "Альфа" уничтожена ударами ФАБ в Шевченковском Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ и ретранслятор для БПЛА, сообщили в региональном управлении спецслужбы по ДНР.
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ ведут активные наступательные действия на участке Чернещина – Дружелюбовка.
🟥 ВСУ по ошибке уничтожили в районе Константиновки машину украинских волонтеров и попытались это скрыть, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Националисты готовят детей к войне в лагерях на Западной Украине, идет обучение управлению беспилотниками, стрелковая подготовка, отметил тот же Марочко.
🟥 Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию являются терроризмом, это создает риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟥 С начала суток на подлете к Москве сбили пять вражеских БПЛА.
О других событиях - в материале БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией на сайте Украина.ру.
