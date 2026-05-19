ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле. Новости СВО

Российские военные ночью ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области. Об этом и других важных событиях рассказал 19 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-19T09:00

🟥 Россияне наносят удары по целям врага в Чернигове.🟥 В Харькове "Герань" поразила инфраструктуру противника, после удара начался пожар.🟥 В Краматорске нанесен массированный удар ФАБами по целям противника.🟥 В Днепропетровской области три ракеты ударили по объектам компании "Нафтогаз".🟥 В Черниговской области сегодня утром были атакованы объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза", сообщает компания.🟥 Также россияне били по Сумской области и Кривому Рогу.🟥 Часть спецподразделения СБУ "Альфа" уничтожена ударами ФАБ в Шевченковском Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.🟥 В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ и ретранслятор для БПЛА, сообщили в региональном управлении спецслужбы по ДНР.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ ведут активные наступательные действия на участке Чернещина – Дружелюбовка. 🟥 ВСУ по ошибке уничтожили в районе Константиновки машину украинских волонтеров и попытались это скрыть, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Националисты готовят детей к войне в лагерях на Западной Украине, идет обучение управлению беспилотниками, стрелковая подготовка, отметил тот же Марочко.🟥 Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и прилегающую территорию являются терроризмом, это создает риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 С начала суток на подлете к Москве сбили пять вражеских БПЛА.О других событиях - в материале БПЛА попал в промышленный объект, вспыхнул пожар. ПВО за ночь сбила больше 300 дронов над Россией на сайте Украина.ру.

