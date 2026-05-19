Мерц сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
2026-05-19T10:25
10:25 19.05.2026
 
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова сесть за стол переговоров с Россией, США и Украиной для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом немецкий политик сообщил на совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Руменом Радевым в Берлине
"Европа готова сесть за стол переговоров — с Россией, США и Украиной", — заявил Мерц.
При этом канцлер уточнил, что конкретных переговоров с Москвой пока не планируется, однако внутри Евросоюза уже идут "интенсивные дискуссии" по этому вопросу.
По словам Мерца, обсуждения также ведутся в формате Великобритания — Германия — Франция. Отдельно канцлер прокомментировал вопрос о возможном посреднике от ЕС на переговорах с Россией.
Он признал, что в Брюсселе активно обсуждают кандидатуры, однако отказался называть имена, чтобы "не усиливать публичные спекуляции".
Ранее Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает сразу нескольких крупных европейских политиков на роль спецпосланника по украинскому конфликту. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
На фоне затянувшегося конфликта и растущих экономических проблем в Европе всё больше западных политиков начинают открыто говорить о необходимости прямого диалога с Москвой.
Подробнее о переговорах России и Европы в материале – Евросоюз хочет разговаривать с Россией только с позиции силы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
