"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил в соцсети Х премьер-министру Польши Дональду Туску, который назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета
2026-04-24T14:27
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил в соцсети Х премьер-министру Польши Дональду Туску, который назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета
"Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета", - иронично посоветовал Дмитриев.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20 процентов мировых поставок нефти.
Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш после этого сообщал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.
