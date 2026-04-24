"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах - 24.04.2026 Украина.ру
"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил в соцсети Х премьер-министру Польши Дональду Туску, который назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета
2026-04-24T14:27
2026-04-24T14:27
2026-04-24T14:27
"Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета", - иронично посоветовал Дмитриев.Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20 процентов мировых поставок нефти.Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш после этого сообщал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.
россия
европа
польша
новости, россия, европа, польша, украина.ру, кирилл дмитриев
Новости, Россия, Европа, Польша, Украина.ру, Кирилл Дмитриев
"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил в соцсети Х премьер-министру Польши Дональду Туску, который назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета
"Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета", - иронично посоветовал Дмитриев.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20 процентов мировых поставок нефти.
Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш после этого сообщал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.