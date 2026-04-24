Европейские лидеры боятся вступления Украины в ЕС - Le Monde
Перспектива присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) вызывает опасения у входящих в него стран, пишет Le Monde
Издание указывает, что собравшиеся в кипрской Айя-Напе на неформальный саммит лидеры стран сохраняли осторожность в вопросе начала переговоров о присоединении Киева. Они отвергали "какие-либо особые привилегии".
"Никаких лазеек (для ускорения процесса вступления в ЕС – ред.) нет", - привело издание слова премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.
Премьер Бельгии Барт де Вевер напомнил, что вступление в ЕС является поэтапным процессом, который включает в себя открытие переговорных групп, проведение необходимых реформ внутри страны-кандидата, а также оценку прогресса внедрения этих реформ.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнение в реалистичности сценария, при котором Киев вступит в ЕС 1 января 2027 года, говорится в сообщении Monde.
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к ЕК с просьбой предоставить Киеву в ближайшие недели "точный график" принятия мер для вступления Украины в ЕС, однако он сам на данный момент "не готов идти дальше", сообщает газета.
Их опасения, в частности, связаны с крупным сельскохозяйственным сектором, масштабом армии и оборонной промышленности Украины. Кроме того, большие опасения вызывают хронические проблемы с коррупцией.
Авторы публикации полагают, что европейские столицы вот уже несколько месяцев ищут варианты сближения Украины с ЕС без ее вступления. Но такое решение пока не найдено.
