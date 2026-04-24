Дмитриев удивился публикации о "возвращении военной мощи" Германии
12:29 24.04.2026 (обновлено: 12:30 24.04.2026)
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X отреагировал на статью британской газеты Financial Times о "долгожданном возвращении немецкой военной мощи"
Накануне ФРГ официально утвердила военную стратегию, в которой заявлена цель создать "самую сильную армию" в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
После появления документа Financial Times выпустила статью с заголовком "Долгожданное возвращение немецкой военной мощи".
"Учитывая историю Второй мировой войны, кто мог себе представить этот британский заголовок?", - написал Дмитриев.
Вторую мировую войну в 1939 году развязала нацистская Германия. Для противостояния ей была сформирована антигитлеровская коалиция, в которую вошли СССР, США и Великобритания.
В 1945 году советские войска вошли в Берлин, нацистский режим был разгромлен и вынужден капитулировать.
