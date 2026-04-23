Из Бундесвера делают армию для войны с Россией. В чем суть первой в истории военной стратегии Германии
Федеративная Республика Германия получила первую в истории военную стратегию. Министр обороны Борис Писториус представил ее в Берлине 22 апреля
2026-04-23T18:49
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
18:49 23.04.2026
 
Татьяна Стоянович
Федеративная Республика Германия получила первую в истории военную стратегию. Министр обороны Борис Писториус представил ее в Берлине 22 апреля
Кроме военной стратегии, глава ведомства представил и план развития вооруженных сил с описанием их структуры и состава. Это логично, ведь в стратегических планах германского руководства сделать Бундесвер сильнейшей армией в Европе. Как именно они собираются этого добиваться, мы так пока и не узнаем, ведь детали обоих документов засекречены.
Разработали против России
Однако и в тех частях плана, которые были раскрыты широкой общественности, найдется достаточно интересных деталей, которые должны, как минимум, насторожить Россию. Например, в нем РФ обозначена как главная угроза безопасности в Европе.
"Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов", - заявил Писториус, представляя план развития вооруженных сил.
В презентации стратегии на официальном сайте Бундесвера, прямо под фотографией Парада Победы на Красной площади в Москве, утверждается, что сегодняшняя Россия считает Запад враждебным и "вступление демократических государств в НАТО после 1989/1991 гг. представляет как окружение России".
Главная цель Москвы – обратить вспять этот процесс и реорганизовать европейскую архитектуру безопасности, говорится в тексте. Таким образом Россия намерена создать предпосылки для расширения собственной сферы влияния на Европу, утверждают немецкие военные стратеги. По их словам, это коснется как стран Прибалтики, так и бывших стран-участниц Варшавского договора, и, следовательно, сегодняшних союзников по НАТО.
"Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО. Это приводит к тому, что уже сейчас проводятся гибридные операции против государств-членов Альянса, в том числе Германии", - отмечается в презентации.
Чтобы противостоять мнимой российской агрессии, Бундесвер к середине 2030-х годов должен увеличиться с нынешних 186 тыс. солдат до как минимум 260 тыс. действующих военнослужащих. Параллельно с этим планируется увеличение резерва с нынешних 70 тыс. человек до 200 тыс.
"Мы преобразуем Бундесвер в самую сильную конвенциональную армию Европы. В краткосрочной перспективе мы повышаем нашу обороноспособность, в среднесрочной - стремимся к значительному наращиванию потенциала, а в долгосрочной - обеспечим технологическое превосходство", - заявил Писториус.
Немецкая армия будущего. Как мало мы о ней знаем
Кроме количественных, армию Германии ожидают и существенные качественные изменения. Однако военное руководство страны решило не вдаваться пока в детали, а поговорить с широкой общественностью скорее на уровне идеи войны будущего.
Итак, по мнению авторов стратегии, исход войны, к которой Германия сейчас готовится, определят информационное превосходство, устойчивость собственных систем и сетевое взаимодействие.
Бундесвер должен добиться информационного превосходства и лишить его противника - в том числе за счет наращивания наступательного и оборонительного потенциала в космосе и киберпространстве, отмечается в документе.
По ожиданиям авторов стратегии, предстоящая война будет вестись одновременно средствами прошлого и будущего: высокие технологии будут применяться наряду с дешевыми дронами. Это будет учтено при разработке вооружения, чтобы Германии не пришлось расходовать высокотехнологичное оружие против массовых систем противника.
В войне нового типа не будет четкой границы между фронтом и тылом, гражданским и военным, внутренней и внешней безопасностью, считают авторы плана. По их мнению, дальнобойные системы вооружения стирают понятие безопасной тыловой зоны. Поэтому Бундесвер должен получить больше высокоточных вооружений большой дальности и развивать многоуровневую противовоздушную оборону, полагают они.
Во многом это уже известные выводы, сделанные всем миром на основании опыта украинской войны. Только не надо сомневаться, что в случае Германии за этими общими выводами стоит вполне конкретный план действий.
Армия не для казармы, а для наступления
Некоторые особенности принятой в Германии военной стратегии косвенно свидетельствуют о том, что основной смысл данного документа состоит в подготовке к войне с Россией в стиле 1930-х годов прошлого столетия, рассказал в интервью Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Первая из этих особенностей – засекреченность самого документа, отметил эксперт. По его словам, если бы речь шла об оборонной стратегии, она должна была бы быть открытой.
"Если вы говорите потенциальному врагу: мы сейчас будем делать вот это и еще это для того, чтобы вы на нас не напали, это действует как фактор сдерживания. Здесь возникает вопрос, зачем Германии держать свою оборонную стратегию в секрете. Напрашивается вывод, что в данном случае речь идет не об оборонной стратегии, а о стратегии нападения. Мы все это видели в 1930-е и 1940-е годы. План "Барбаросса" был засекреченным, о нем никто не говорил", - рассказал Борисов.
Вторая особенность в том, что в документе Германия открыто, без каких бы то ни было стеснений, назвала Россию главным врагом, добавил политолог.
Среди остальных открытых планов Германии, о которых рассказал министр обороны Писториус, Борисов выделил увеличение численности Бундесвера и решение приостановить продажу бывших казарм. По данным Писториуса, более 200 казарм снимается с торгов, к тому же планируется строительство 270 новых, напомнил эксперт.
"Кроме того, Писториус говорил о том, что численность немецкой армии сейчас составляет 186 тыс. военнослужащих. Это примерно на 5 тыс. больше, чем до того, как он стал министром. Учитывая то, что Германия не принадлежит к странам с высоким уровнем рождаемости, уже это можно считать успехом для Писториуса. Он набрал такое количество добровольцев. Ведь служба в армии в Германии сейчас добровольная", - рассказал политолог.
Борисов также обратил внимание на планы министра обороны не только поднять количество резервистов до 200 тыс. к 2035 году, но и поднять для них возрастной ценз.
"Возраст резервистов сейчас будет увеличен до 70 лет. Даже во время гитлеровской Германии в отрядах фольксштурма, которые создавались в октябре 1944 года, когда все уже было проиграно, возрастной ценз составлял 60 лет. Все это говорит о серьезности планов подготовки к войне с нами. Германия вступила на те же самые рельсы, на которых она находилась в 1930-е годы. Все маски сорваны", - заявил Борисов.
При этом он отметил, что пока рано говорить о том, насколько планы Германии по проведению реформы армии реально угрожают России. Политолог напомнил, что большинство немцев не хочет брать в руки оружие, и их основной закон гарантирует им это право. Если даже призыв в армию станет обязательным, у немцев будет возможность выбирать альтернативную службу, отметил Борисов.
"Для нас это хорошо. К тому же в Германии с рождаемостью очень плохо, так же, как и во всей Европе. Мигранты, которые туда едут, воевать не будут. Но также я вижу, что в Германии сейчас банкротство предприятий идет в усиленном темпе. Чтобы немцы захотели идти на военную службу и подписывать военные контракты, лучшего пути нет", - сказал эксперт.
По его словам, многие немцы сейчас теряют работу и зарплату - именно так, как это происходило в 1930-е годы прошлого века, когда Германия была бедная, и альтернативы не было – люди шли в армию, потому что там кормили, одевали и обували.
Но мобилизационная экономика имеет как плюсы, так и минусы, продолжил Борисов.
"Армия ничего не производит, только потребляет. Если только она не захватывает какие-то территории, которые надо обживать и в недрах которых хранятся полезные ископаемые. Сама по себе армия – это колоссальные расходы. Германия поднималась в 1980-е и 1990-е годы именно благодаря тому, что ей не надо было кормить собственную армию", - подчеркнул Борисов.
Тогда немцы уповали на ядерный зонтик и все свои свободные деньги они пускали в производство, напомнил он. Их продукция была конкурентоспособная, и они продавали ее по всему миру, а теперь им нужно будет залезать в долги, рассказал эксперт.
"Германия уже шла по этому пути, и опыт у них уже есть. Их армия не будет сидеть в казармах. Эта армия создается для войны и для наступлений. Конечно, не будет повторения плана Барбаросса. Но нельзя исключить провокации со стороны Европы, на которые нам нельзя будет не ответить. Условно говоря, они могут перерезать нам коридор в Калининград или перекрыть Балтику. Тогда придется отвечать, а они это будут подавать как российскую агрессию. Я вижу такой сценарий", - подытожил Тимофей Борисов.
***
Представленную Германией первую в ее истории военную стратегию можно рассматривать также как отказ страны от послевоенных ограничений в пользу амбициозной роли ведущей военной силы в Европе. И это возрождение Германии в данной роли не может не вызывать тревожные исторические параллели.
Однако реализация больших замыслов сталкивается со внутренними ограничениями в виде демографического кризиса, нежелания значительной части немцев служить, экономических трудностей и колоссальных расходов, которые влечет за собой милитаризация страны.
Таким образом, заявленная цель превратить Бундесвер в сильнейшую армию континента способна не только дестабилизировать европейскую архитектуру безопасности, но и стать тяжелым бременем для самой Германии, чья послевоенная мощь зиждилась как раз на отказе от содержания огромной армии в пользу экономического развития.
19:24Красноармейское направление: ВС РФ наступают и зачищают
19:18Польская авиация отработает удары по Питеру
19:08Иран стал зарабатывать на перекрытии Ормуза
19:04Итоги 23.04.26: США придумали список "хороших" и "плохих" стран, ЕС одобрил €90 млрд кредита Украине
18:57Дроноводам ВСУ не хватает "пушечного мяса"
18:57До цифрового рубля ЕС не дотянется
18:49Из Бундесвера делают армию для войны с Россией. В чем суть первой в истории военной стратегии Германии
18:4523 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:38Почему Трамп ждёт Путина на саммите G20, где президент России давно не был. И причём тут Зеленский
18:31ВСУ в Константиновке остались без снарядов
18:30Украина ждет домой два миллиона беженцев
18:20Никто не отдаст ни миллиметра Украины, убежден Буданов*
18:12Путин поручил подготовить механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов
18:11ЕС ввёл санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа Пиотровского. Кто еще в списке
18:04Сына последнего шаха Ирана облили краской в Берлине
18:00Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреля
17:56Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес
17:52Военный союз на "останках" НАТО? Бардин предупредил о последствиях выхода США из альянса
17:37Выяснились подробности новых антироссийских санкций ЕС
17:33"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы
Лента новостейМолния