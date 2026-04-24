Американская парадигма: исход женщин из второй администрации Трампа

За месяц президент США Дональд Трамп уволил трёх женщин, занимавших высокие посты. В Белом доме даже испугались, что их обвинят в сексизме

2026-04-24T05:30

За месяц президент США Дональд Трамп уволил трёх женщин, занимавших высокие посты.21 апреля должность министра труда США покинула Лори Чавес-Деремер, причём со скандалом. На основании внутренней жалобы, поступившей в январе, генеральный инспектор Министерства труда Энтони Д'Эспозито запустил проверку по обвинениям в профессиональных нарушениях со стороны главы ведомства и её ближайших помощников. Чавес-Деремер уличили в том, что она тратила средства министерства на личные путешествия (в частности хотела посетить бой UFC в Чикаго, концерт певца Моргана Уоллена, навестить друзей и семью и просила сотрудников организовать рабочие поездки, которые позволили бы ей это сделать), крутила роман с сотрудником службы безопасности, пыталась направлять гранты своим приближённым политическим деятелям и регулярно злоупотребляла алкоголем в рабочее время и отправляла подчинённых за спиртными напитками."Для министров труда не редкость проводить много времени в командировках, но их дни обычно очень насыщены. По словам некоторых сотрудников ведомства, госпожа Чавес-Деремер путешествовала ради удовольствия. Она почти не бывала в здании Фрэнсиса Перкинса (штаб-квартира Министерства труда США в Вашингтоне – ред.) и мало занималась повседневной работой или политическими задачами ведомства. Находясь в штаб-квартире, она, как правило, уединялась в своём кабинете на втором этаже, где у её дверей дежурила охрана", - пишет газета The New York Times.Весной прошлого года помощники женщины решили устроить ей вечеринку по случаю дня рождения в здании Фрэнсиса Перкинса, однако усомнились в целесообразности использования средств министерства, поэтому они переименовали мероприятие в торжество по случаю приведения к присяге, состоявшейся 11 марта."Чавес-Деремер и десятки сотрудников её штаба общались за высокими столиками, накрытыми синими скатертями, и пили вино. На экранах показывали её фотографии. Гости пели "Happy Birthday", а министр задула свечи на торте, как рассказали присутствовавшие. Это было 7 апреля — в её день рождения. "У меня не было вечеринки по случаю дня рождения", — заявила Чавес-Деремер членам комитета Палаты представителей по ассигнованиям несколько недель спустя, когда её спросили об этом событии", - продолжает The New York Times.К тому же Чавес-Деремер пыталась достичь договорённостей с профсоюзами (взаимодействие с ними входит в компетенцию министра труда), а Трамп желал кардинально перестроить социальную политику своих предшественников-демократов.Расследование генерального инспектора не ограничилось проверкой выполнения ею своих рабочих обязанностей. Несколько сотрудниц ведомства обвинили мужа министра труда - анестезиолога Шона Деремера – в сексуальных домогательствах. Полиция и прокуратура возбуждать дело против него не стали, но посещать здание Фрэнсиса Перкинса мужчине запретили.После объявления Белого дома о грядущей отставке Чавес-Деремер, которая перейдёт на работу в частном секторе, написала на своей странице в X: "Для меня было честью служить при самом прорабочем президенте в истории США. Обвинения против меня, моей семьи и моей команды распространяют высокопоставленные деятели "глубинного государства", которые координируют свои действия с предвзятыми СМИ и продолжают подрывать миссию президента Трампа".Тремя неделями ранее, 2 апреля, Трамп уволил женщину, которая на первом президентском сроке спасла его от импичмента, выступая ключевой фигурой стороны защиты на процессе в Конгрессе, – Пэм Бонди, бывшую до 2 апреля министром юстиции и генеральным прокурором США. Адвокат считалась одной из самых преданных соратниц нынешнего главы государства."Пэм Бонди — великая американская патриотка и преданная подруга, которая верно служила в качестве нашего генерального прокурора на протяжении прошлого года. Пэм проделала огромную работу, осуществляя масштабные меры по борьбе с преступностью по всей нашей стране, при этом уровень убийств снизился до самого низкого с 1900 года", — написал Трамп, отправив её в отставку.Белый дом представляет это как личное желание Бонди из-за стремления перейти на работу в частный сектор, но СМИ обладают другой информацией.По словам источников The New York Times и The Wall Street Journal, главной причиной увольнения стало то, как генпрокурор распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, а ещё президент жаловался на недостаток коммуникативных навыков Бонди и возмущался, что Министерство юстиции недостаточно агрессивно преследует его политических противников, включая бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс.Перспектива назначения Бонди генеральным прокурором настораживала демократов главным образом как раз из-за того, что она, возглавив Минюст, начнёт мстить противникам Трампа за былые судебные преследования. А президенту-республиканцу, отмечало агентство Reuters на этапе формирования его второй администрации, позволило бы укрепить свой контроль над Министерством юстиции."Бонди, предназначенная быть его ангелом возмездия, оказалась недостаточно агрессивной. Трамп требует от министерства [юстиции] верности его линии и использует ведомство как своего рода частную прокуратуру для преследования врагов и защиты друзей. Верная Трампу, Бонди делала всё, что могла, чтобы удовлетворить стремление своего босса к вендетте, но этого, очевидно, оказалось недостаточно. Как и многим до неё, Бонди теперь пришлось понять, что лояльность для Трампа — это улица с односторонним движением", - констатировал немецкий журнал Der Spiegel.К аналогичному выводу приходит и британская газета The Guardian: "Стремительная отставка Пэм Бонди подчёркивает реальность, с которой уже столкнулись многие лояльные Трампу — от [министра юстиции в первый президентский срок] Джеффа Сешенса до Кристи Ноэм: никакая лояльность не гарантирует, что Трамп вас не выбросит".Первой серьёзной кадровой потерей администрации 47-го президента тоже стала женщина – уже упомянутая Кристи Ноэм. Она руководила Министерством внутренней безопасности США, в подчинении которого находится Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE), чьи федеральные агенты проводили рейды против нелегальных мигрантов в жёсткой манере и даже убили двоих американцев (активистку Рене Гуд, когда она якобы пыталась наехать на них на машине, и медбрата Алекса Претти, вмешавшегося в конфликт между офицером и участником акции, его повалили на землю и после выкриков "у него ствол" застрелили в упор). На этом фоне демократы запустили массовую акцию протестов по всей стране и начали кампанию против Ноэм, резолюцию об импичменте министра они внесли в Конгресс ещё в середине января.На слушаниях в комитете Сената по судебной системе 3 марта, куда вызвали главу ведомства, речь шла не только о действиях миграционной полиции, но и о рекламной кампании Министерства внутренней безопасности стоимостью $220 млн с призывом к нелегальным мигрантам добровольно покинуть США, а лицом этого проекта стала сама Кристи. Издание ProPublica выяснило, что контракт достался компании Safe America Media, зарегистрированной всего восьмью днями ранее, в обход стандартных процедур, на основании режима национального чрезвычайного положения, а субподрядчиком выступила фирма The Strategy Group, которой управляет муж пресс-секретаря министерства. Ноэм утверждала, что Трамп был в курсе и дал согласие, а сам Трамп позже заявил, что ничего не знал, и вообще реклама обошлась дороже, чем его президентская кампания.Как итог, через несколько дней после слушаний глава государства снял Ноэм с министерского поста. Формально она не уволена, а переведена на другую должность - спецпосланника по проекту "Щит Америк", нацеленного на обеспечение безопасности в Западном полушарии.После отставки Ноэм Пэм Бонди, как рассказали The New York Times люди из её окружения, прямо говорила, что может стать следующей, вот только не ожидала, что это произойдёт так быстро.На этом женщинопад в Белом доме с большой долей вероятности не остановится. По сведениям The Guardian и других изданий, Трамп обсуждает с советниками вопрос о смещении главы Национальной разведки США Тулси Габбард, ещё одной близкой соратницы. Президент был раздражён её реакцией на увольнение руководителя Центра по борьбе с терроризмом Джо Кента из-за несогласия с решением Трампа о военной операции в Иране – Габбард не осудила своего бывшего подчинённого за критику в адрес руководства страны.Кроме того, уйти может и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, руководившая предвыборными кампаниями нынешнего американского лидера и имеющая большое влияние внутри администрации. Но это совершенно другая история по сравнению с предыдущими героинями. 16 марта Трамп сообщил, что у Уайлс обнаружили рак груди на ранней стадии, и пожелал скорейшего выздоровления, отметив, что врачи дают отличный прогноз. В частности, активно обсуждалось увольнение директора ФБР Кэша Пателя, министра торговли США Говарда Латника и министра армии США Дэна Дрисколла, участвовавшего в переговорах по Украине в Абу-Даби и Женеве.

Евгения Кондакова

