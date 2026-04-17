Американская парадигма: Иран меняет расклад сил в США перед выборами в Конгресс-2026 и президента-2028

Военная операция "Эпическая ярость" укрепляет позиции демократов настолько, что они впервые демонстрируют превосходство в гонке за Сенат, а у республиканцев в списке потенциальных кандидатов в президенты США "ястребы" теряют очки

2026-04-17T06:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ситуация в стране и во всём мире настолько напряжённая, что американским законодателям на каникулах, завершившимся в начале апреля, было совсем не до отдыха. Их беспокоит судьба Соединённых Штатов, они ежедневно выслушивали мнения избирателей в штатах и округах, которые представляют, а, вернувшись с каникул в Капитолий, сразу же начали выступать со смелыми инициативами. Самая громкая из них, безусловно, - об отстранении президента США Дональда Трампа от должности из-за недееспособности. Последней каплей послужила его угроза уничтожить иранскую цивилизацию.Конгрессвумен Сара Макбрайд заявила, что президент не имеет права "угрожать геноцидом", используя американские вооружённые силы. Сенатор Энди Ким уверен, что Трамп непригоден для роли главнокомандующего.А его коллега по верхней палате Конгресса Эд Марки охарактеризовал слова главы государства как проявление "полной психической нестабильности и опасности", добавив: "Дональд Трамп открыто угрожает военными преступлениями против всей иранской цивилизации. Процедура применения 25-й поправки должна начаться немедленно. Если же кабинет министров проявит малодушие, Палата представителей обязана приступить к импичменту прямо сейчас", - вторит однопартийцу конгрессвумен Диана Дегетт.Согласно 25-й поправке к Конституции, вице-президент и большинство членов кабинета министров должны утвердить решение о том, что президент не способен исполнять свои полномочия и обязанности, затем этот документ передаётся председателю Палаты представителей и временному председателю Сената (4-е лицо государства, наиболее опытный и старейший по возрасту сенатор от партии большинства, сейчас это 92-летний республиканец Чак Грассли, впервые избранный в верхнюю палату в 1980 году), после чего президентские полномочия переходят к вице-президенту. Инициировать эту процедуру может как сам вице-президент, так и созданный Конгрессом специальный орган. Накануне конгрессмен-демократ внёс в Палату представителей законопроект об учреждении комиссии (в составе 17 человек, включая бывших президентов и вице-президентов, а также врачей и психиатров), которая должна определить, может ли Трамп умственно и физически справляться с работой президента – фактически это первый шаг к отстранению действующего главы государства. На практике подобные органы не создавались ни разу.Идём дальше по процедуре, прописанной 25-й поправкой. Президент может отказаться признавать решение о собственной недееспособности, тогда этот вопрос выносят на слушания в Конгрессе. А там инициатива должна набрать 2/3 голосов в обеих палатах, для сравнения, для импичмента 2/3 требуется только в Сенате, в Палате представителей достаточно простого большинства (218 голосов). В нынешнем созыве Конгресса, обе палаты которого контролируют республиканцы, собрать 290 голосов в Палате представителей и 67 голосов в Сенате выглядит практически нереальным. Издание The Hill пишет, что применение 25-й поправки или запуск импичмента поддерживают уже более 70 членов Конгресса, но что это в масштабах требуемого количества голосов?Возможно, именно из-за осознания всей сложности реализации этой задумки лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис пытается умерить пыл своих однопартийцев, не поддерживая призывы к скорейшему отстранению Трампа и лишь сказав, что республиканцы должны остановить безумие и "поставить патриотический долг выше партийных интересов".Раз не удаётся сместить ключевую фигуру, нужно выбрать другую цель. Ею стал глава Пентагона Пит Хегсет. Демократы-конгрессмены подготовили резолюцию об импичменте министра войны, обвиняя его в начале несанкционированной войны против Ирана и безрассудном создании угрозы для американских военнослужащих, препятствовании Конгрессу выполнять надзорные обязанности, военных преступлениях, злоупотреблении полномочиями, безрассудном обращении с конфиденциальной военной информацией. Инициатором выступила конгрессвумен Яссамин Ансари – единственная среди американских законодателей этническая иранка. Документ направлен в юридический комитет на рассмотрение."У этого законопроекта практически нет шансов пройти через нынешний Конгресс, но это последний признак того, что демократы сплотились вокруг Хегсета, сделав его новой главной мишенью в администрации Трампа", - пишет портал Axios.Другие крупные СМИ тоже говорят, что шансов на успех фактически нет, рассматривая этот шаг, скорее, как символический акт и подготовку почвы для предвыборной кампании перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. На этом поприще у Демократической партии всё складывается отлично: имея более чем реальные шансы получить большинство в Палате представителей, они впервые вышли в лидеры в гонке за Сенат.Издание The Cook Political Report, специализирующееся на анализе избирательных кампаний в США, пересматривает прогноз по нескольким штатам в пользу демократов. Республиканцы рискуют не только не получить места в колеблющихся Северной Каролине и Мэне, но и потерпеть поражение в традиционных "красных" Огайо (откуда родом вице-президент Джей Ди Вэнс) и даже Техасе (впервые с 1988 года).Запуская инициативы по смещению Трампа и членов его команды, демократы демонстрируют, что не просто слышат настроение своего электората, возмущенного до предела ростом цен на бензин и удобрения, но и реагируют на запрос общественности. Для предвыборной кампании то, что надо! Как раз, согласно опросам, большинство американцев считают, что военная авантюра на Ближнем Востоке того не стоила (одобряют "Эпическую ярость" всего 24% респондентов), 2/3 - выступают за немедленное прекращение огня без предварительных условиях, даже если это будет означать контроль Ирана над Ормузским проливом, а импичмент Трампа поддерживают 52% участников исследования социологической компании Lake Research Partners (против – 40%).В общем демократы используют сложившуюся ситуацию в своих интересах, как, собственно, всегда и делается в ходе избирательных гонках. На руку им и разногласия в стане оппонентов: насчёт ситуации на Ближнем Востоке единого мнения среди республиканцев нет, противостояние сторонников и противников войны усиливается, сменяется генералитет, в Пентагоне к тому же сохраняется конфронтация Пита Хегсета и министра армии Дэна Дрисколла, который отвозил в Киев список Трампа из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Плюс ко всему Демократическая партия сплотилась (а ничто не сближает, как общий враг). Как в своё время Республиканская партия вокруг эпатажного миллиардера Дональда Трампа.При этом часто звучит вопрос "как далеко готовы зайти демократы в борьбе против Трампа?". Некоторые из них призывают однопартийцев использовать те же жёсткие методы, что и республиканцы, чтобы "выровнять игровое поле" и не допустить "кражи выборов 2026 года", так в частности говорит конгрессвумен Жасмин Крокетт. Экспертное сообщество тоже сходится в оценке, что демократы действительно готовы идти максимально далеко в рамках законодательного процесса, например, проводить расследования, подавать судебные иски, тормозить принятие ключевых документов в Конгрессе.Однако в этом кроется серьёзный риск: зацикленностью на отставке президента демократы могут отпугнуть часть избирателей, прежде всего независимых, голоса которых нередко и решают исход выборов. Всё же главная головная боль американцев – это состояние экономики, точнее собственное благосостояние, а оно на фоне рекордной за 4 года инфляции лучше, естественно, не становится.Хотя, может, им и не стоит так напрягаться, и обстоятельства сами по себе сложатся в пользу оппозиционной политической силы?"Зачем Трампа отстранять от президентства, если, судя по всем прогнозам, он проиграет выборы в Конгресс и Сенат? Демократы победят и просто заблокируют всё его президентство, работу администрации Белого дома, и не понадобится никаких импичментов. А Трамп в качестве хромой утки будет досиживать до конца своего срока", - сказал политолог Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру".Утрата однопартийцами контроля над Конгрессом не даст президенту назначать своих выдвиженцев на ключевые должности и продвигать собственные инициативы, но что ещё хуже, политические оппоненты получат возможность навязывать ему неугодные проекты. Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине, говорит Вайнер.Такой сценарий считает реалистичным и заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов: "В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это, конечно, сильно осложняет его позицию и позицию Республиканской партии. В случае победы, несомненно, демократы потребуют возобновления помощи Украине, даже если конфликт там в активной военной фазе завершится до 3 ноября. Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить её как рычаг давления на Россию".А ещё, что гораздо важнее для демократов, они смогут инициировать очередную попытку импичмента так ненавистного ими 47-го президента, который через эту процедуру проходил дважды на первом сроке правления.Сложившаяся геополитическая ситуация накладывает отпечаток не только на положение республиканцев в битве за Конгресс, но и на список потенциальных кандидатов в президенты США в 2028 году. У партии власти, согласно обобщённым результатам национальных опросов, абсолютным фаворитом остаётся вице-президент Джей Ди Вэнс (44,1%), олицетворяющий в конфликте с Ираном лагерь "миротворцев", а вот госсекретарь и и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, наоборот, входящий в лагерь "ястребов", с апреля опустился со второго на третье место, пропустив вперёд старшего сына нынешнего главы государства Дональда Трампа-младшего (13,6% против 15%), очень популярного среди избирателей в возрасте 18–34 лет.Есть вероятность в 2028 году увидеть поединок вторых лиц – у демократов с большим отрывом лидирует бывший вице-президент Камала Харрис (26,9%), которую электорат считает наиболее подготовленной фигурой для реванша за прошлые выборы. Следом за ней идут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (18,9%), Пит Буттиджич, не очень успешно проявивший себя в должности министра транспорта США, но составивший достойную конкуренцию Джо Байдену на праймериз-2020 (10,6%), конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес (7,9%).Читайте также: А что, если Трамп на самом деле сошёл с ума? Странная болезнь президента США, или "хитрый план"?

Евгения Кондакова

