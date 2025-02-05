https://ukraina.ru/20250205/1060841517.html

Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США

Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США - 05.02.2025 Украина.ру

Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США

Министерство юстиции США возглавит адвокат Трампа, которая приложила максимум усилий пять лет назад, чтобы спасти его от импичмента, для чего огласила всю правду о связи бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера с Киевом

2025-02-05T17:29

2025-02-05T17:29

2025-02-05T17:29

эксклюзив

сша

дональд трамп

мэтт гетц

джо байден

министерство юстиции

burisma

сенат

хантер байден

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Четвёртого февраля Соединённые Штаты наконец официально обрели министра юстиции, она же генеральный прокурор страны – Сенат утвердил назначение Пэм Бонди.54 голоса "за" и 46 "против". Единственный сенатор-демократ, поддержавший её кандидатуру, – Джон Феттерман из Пенсильвании. Как объяснил позже, он сделал такой выбор из-за квалификации Бонди, хотя для него она не представляется "идеальным" вариантом.Мисс генпрокурор, кто Вы?59-летняя адвокат стала первой женщиной-прокурором Флориды – третьего по численности населения штата страны – и занимала этот пост с 2011 по 2019 годы. В то время она противодействовала решениям администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы, в частности добивалась отмены программы медицинского страхования Obamacare, а также настаивала на сохранении в штате запрета на однополые браки.К тому же периоду относится и скандал, в котором фигурировали имена Бонди и нынешнего президента США Дональда Трампа. В 2013 году Комитет политических действий, поддерживающий политическую кампанию генерального прокурора Флориды, получил пожертвование на сумму $25 000 от Фонда Трампа, что по сути нарушало федеральный запрет на благотворительность, помогающую политическим кандидатам. Причём всё это произошло как раз в тот момент, когда Бонди раздумывала над тем, чтобы провести расследование деятельности Университета Трампа в связи с обвинениями в мошенничестве. В итоге она отказалась от этой мысли и попыталась вернуть чек, но миллиардер его не принял.В 2016 году, когда Трамп впервые баллотировался в президенты (кстати, Бонди поддержала его, нью-йоркца, а не сенатора от своей родной Флориды Марко Рубио, нынешнего госсекретаря США), эта история получила огласку в СМИ. Бонди отрицала, что получение средств связано с решением не возбуждать дело против Университета Трампа, заявив, что её офис опубликовал все соответствующие документы. В итоге после расследований мошенничества в штате Нью-Йорк Университет Трампа закрыли, а ему самому пришлось выплатить компенсацию в размере $25 млн за обман студентов и ещё $2 млн в качестве компенсации за нецелевое использование благотворительных средств.Бонди имеет почти 20-летний прокурорский опыт. После истечения срока полномочий генерального прокурора штата 8 января 2019 года занялась лоббистской деятельностью в компании Ballard Partners, тесно связанной с Трампом и ведущим стратегом Республиканской партии Сьюзи Уайлз, ставшей руководителем аппарата администрации 47-го президента. В частности, она продвигала интересы правительства Катара в США.Бонди поддерживала обе последующие избирательные кампании Трампа. Итоги выборов 2020 года, которые действующий глава государства проиграл, не признала. Для продвижения последней кампании республиканца и формирования команды будущей администрации в случае его переизбрания на второй срок в 2021 году был основан Институт политики "Америка прежде всего" (AFPI), и Бонди в этом фонде возглавляла юридическое подразделение.Коррупционные связи Украины с Байденами изучила очень хорошоЭпизод, связанный с Украиной, в биографии Пэм Бонди тоже имеется.В ноябре 2019 года республиканцы наняли её для защиты Трампа на процессе по первому импичменту, когда американского лидера обвиняли в давлении на Украину с целью проведения расследования коррупции Джо Байдена, на тот момент кандидата от Демократической партии, впоследствии ставшего президентом США. В итоге Бонди стала ключевым членом стороны защиты Трампа в этом деле и первой, подчёркивала телекомпания NBC, в команде юристов Белого дома подняла тему вовлечённости в коррупционные схемы Хантера Байдена, входившего в совет директоров энергетической компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.Тогда на слушаниях в Конгрессе адвокат 45-го президента США посвятила Украине получасовую речь, причём, как отмечали американские СМИ, демонстрировала глубокое знание вопроса, чем вызвала большой общественный резонанс. Бонди очень детально описывала связи сына политика с Киевом, а его должность в Burisma называла частью коррупции отца в бытность вице-президентом США.Бонди заявила, что Байдену-младшему щедро платили ($50 000 в месяц) только потому, что он был сыном второго лица американского государства."Вот как Хантер Байден вошёл в совет директоров Burisma в апреле 2014 года: его привёл в совет [директоров] Девон Арчер, его деловой партнёр. Публичные записи показывают, что 16 апреля 2014 года Девон Арчер встречается с вице-президентом Байденом в Белом доме. Всего два дня спустя, 18 апреля, Хантер Байден тихо присоединяется к Burisma", — говорила она в январе 2020-го.Бонди связала новую работу Хантера с двумя событиями: во-первых, его отец начал координировать политический курс США в отношении Украины, во-вторых, Великобритания приступила к расследованию отмывания денег, в результате чего были заморожены средства Burisma на сумму $23 млн.Адвокат также обратила внимание на тот, факт, что Хантер Байден и Кристофер Хайнц – сын вице-президента и пасынок госсекретаря Джона Керри в администрации 44-го президента США Барака Обамы – были вовлечены в бизнес на Украине и других странах тогда, когда главным приоритетом Вашингтона в отношениях с Киевом было искоренение коррупции.Байден-младший покинул совет директоров Burisma только в апреле 2019 года, в том же месяце, когда его отец объявил о своей предвыборной кампании, когда к нему стали присматриваться больше, чем обычно, отметила Бонди.Задачи Бонди в МинюстеИзначально Трамп выдвинул на должность министра юстиции США другого кандидата – бывшего конгрессмена Мэтта Гетц, однако история с расследованием о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, которое проводил в отношении него комитет Палаты представителей по этике с 2021 года, бросала тень на его репутацию. В конечном счёте Гетц сам отказался от дальнейшей борьбы за высокий пост, и спустя всего несколько часов после его самоотвода Трамп объявил имя нового претендента на министерское кресло – Пэм Бонди.Перспектива назначения её генеральным прокурором настораживала демократов главным образом из-за того, что она, возглавив Минюст, начнёт мстить противникам Трампа за былые судебные преследования. Чиновники министерства на условиях анонимности говорили журналистам, что считают Бонди более предпочтительной фигурой, чем Гетц, но при этом видят в ней давнюю и слишком ярую сторонницу Трампа, неоднократно выступавшую в качестве его адвоката на различных процессах.На слушаниях в Сенате, посвящённым утверждению в должности, Бонди заверяла законодателей, что в случае назначения сохранит независимость ведомства и не будет политизировать ни уголовные, ни гражданские расследования, а намерена восстановить доверие к Министерству юстиции и каждому из его подразделений.В итоге председатель юридического комитета Сената республиканец Чак Грассли объявил, что многие демократы признали Бонди подходящей для должности генерального прокурора.Бонди берёт на себя управление ведомством в критический момент, отмечает издание The Hill. В частности – в условиях массовых кадровых сокращений сотрудников. Противники назначения Бонди выражали мнение, что чистки в министерстве будет проводить как раз-таки она, но процесс начался ещё до её прихода. Через неделю после инаугурации Трампа его команда руками и.о. министра юстиции США Джеймса Макгенри уволила одним днём десяток юристов и следователей – всё потому, что все они работали со спецпрокурором Джеком Смитом, который расследовал дела в отношении Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов и штурме Капитолия 6 января 2021 года. Эти люди работали в Министерстве долгие годы, при разных президентах, а в команду Смита их назначило предыдущее руководство ведомства."Вы сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. Для надлежащего функционирования правительства крайне важно, чтобы высшее начальство доверяло своим подчиненным. Учитывая вашу заметную роль в преследовании президента, я считаю, что руководство Министерства не может вам доверять в добросовестном претворении в жизнь повестки президента", – гласило письмо, которое Макгенри разослал попавшим под сокращение.Сам спецпрокурор предпочёл действовать на опережение и уволился, не дожидаясь прихода Трампа к власти, а дела против избранного президента закрыли.Что это, если ни месть Трампа своим обидчикам, из-за действий которых (сами они инициировали разбирательства и предъявляли обвинения или просто выполнять свои служебные обязанности, разбираться не стали) ему пришлось оправдываться в судах, на телевидении, перед согражданами?А назначение Бонди генеральным прокурором, как отмечает агентство Reuters, позволит президенту США укрепить свой контроль над Министерством юстиции. В её обязанности входит контроль деятельности федеральных агентств и спецслужб, а также надзор за соблюдением Конституции США, федеральных законов и биллей, а если потребуется, представление интересов Соединённых Штатов в судебных разбирательствах.47-й президент США уже полмесяца руководит страной, а большинство членов его команды к работе приступить не может. Почему? Читайте в статье Великолепная восьмёрка, которая уже в деле, и "подвисшие": что происходит с администрацией Трампа

https://ukraina.ru/20230510/1046094610.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, мэтт гетц, джо байден, министерство юстиции, burisma, сенат, хантер байден