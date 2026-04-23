Сына последнего шаха Ирана облили краской в Берлине

В Берлине произошёл инцидент с оппозиционером и сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Нападение случилось после его пресс-конференции 23 апреля
18:04 23.04.2026
 
В Берлине произошёл инцидент с оппозиционером и сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Нападение случилось после его пресс-конференции 23 апреля
По данным СМИ, неизвестный мужчина разбрызгал на него ярко-красную жидкость. Видео произошедшего появилось в соцсетях.П редполагается, что нападавший мог быть сторонником проиранских взглядов.
Сообщается, что незадолго до инцидента к Пехлеви подошла женщина, выразила поддержку и призналась ему в любви. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, Пехлеви-старшего свергли в Иране в 1979 года. Его сын живет заграницей на вывезенные отцом из Ирана деньги.
