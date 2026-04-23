https://ukraina.ru/20260423/syna-poslednego-shakha-irana-oblili-kraskoy-v-berline-1078233717.html

Сына последнего шаха Ирана облили краской в Берлине

В Берлине произошёл инцидент с оппозиционером и сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Нападение случилось после его пресс-конференции 23 апреля

2026-04-23T18:04

новости

иран

берлин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064054769_0:0:517:290_1920x0_80_0_0_96284436cf0824ee682265d78192b27d.jpg

По данным СМИ, неизвестный мужчина разбрызгал на него ярко-красную жидкость. Видео произошедшего появилось в соцсетях.П редполагается, что нападавший мог быть сторонником проиранских взглядов.Сообщается, что незадолго до инцидента к Пехлеви подошла женщина, выразила поддержку и призналась ему в любви. Обстоятельства произошедшего уточняются.Напомним, Пехлеви-старшего свергли в Иране в 1979 года. Его сын живет заграницей на вывезенные отцом из Ирана деньги.Главные события дня: Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреля

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

