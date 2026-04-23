Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреля

Европейцы хотят кредитовать Зеленского за счет денег украденных у России. Эксперты уверены: в случае кражи европейские экономики ждет крах - инвесторы уйдут. В США нашли крайнего в иранском провале - им стал министр ВМС, чей флот оказался совершенно бессилен. Бывший главком ВСУ Залужный уверен, что украинская армия "стабильно плоха"

2026-04-23T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Европейцы кредитуют Зеленского за счет денег, которые хотят украсть у РоссииЕвропейский союз (ЕС) рассчитывает, что выданный Киеву кредит в 90 млрд евро будет погашен за счет репараций, которые якобы должна выплатить Россия.Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по поводу утверждения так называемого "репарационного кредита". В документе отмечается, что средства будут привлечены на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС, а кредит планируется погасить за счет репараций, которые Москва, по мнению Брюсселя, будет обязана выплатить Украине.Напомним, ЕС официально одобрил выделение Украине кредита в 90 млрд евро. Это решение Брюсселя ранее прокомментировали в России.Между тем, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что кредит Киеву "ляжет дополнительным финансовым грузом на плечи европейских граждан". В связи с этим он пришел к выводу, что чиновники в Европе мало озабочены благополучием собственного населения."Репарационный кредит" - это попытка руководства ЕС использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине. Об этом рассказал "Звезде" эксперт Центра политических технологий Никита Масленников."По сути, это конфискация. Средства передаются Украине, а Украина их, естественно, возвращает ЕС за счет тех платежей, которые Россия якобы должна сделать для восстановления экономики, инфраструктуры и так далее. То есть как бы в счет репараций", - пояснил эксперт.Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев уверен, что кража российских активов выйдет ЕС боком."Последствия для Европы понятны: она лишится капиталов - китайских, азиатских и ближневосточных монархий. Можно сказать, что евро потеряет опору. Воровство активов — это грубейшее нарушение международного права", - пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.По его словам, доллар, евро и вся современная западная финансовая система – "это деньги, основанные на доверии"."Нет доверия – соответственно, нет денег", - пояснил эксперт.Именно поэтому кредитовать режим Зеленского будут все-таки европейские налогоплательщики, а не Россия.США нашли крайнего в иранском провалеМинистр военно-морских сил США Джон Фелан был уволен после месяцев конфликтов с начальством в Пентагоне, особенно из-за того, как он управлял инициативой президента Трампа по строительству судов "Золотой флот".Джон Фелан стал министром ВМС США после инаугурации президента Дональда Трампа. Причем он собрал миллионы долларов для предвыборной кампании республиканца, пишет CNN. До этого Фелан не служил в армии и не занимал руководящих гражданских должностей, уточняет The Guardian."Джон [Фелан] станет огромной силой для наших военнослужащих ВМС и непоколебимым лидером в продвижении моей концепции "Америка прежде всего". Он поставит интересы ВМС США превыше всего", — сказал Дональд Трамп, объявляя о его назначении.В итоге "золотой флот" - а один эсминец класса "Трамп" стоит около 25 млрд долларов – американцы так и не построили. Зато в Персидском заливе потерпели полное фиаско.У Ирана есть ракеты "Фатах", "Зафар", "Нур". Это серьезные изделия с боеголовкой в сотни килограммов. Ими можно потопить американские эсминцы типа "Арли Бёрк" и нанести авианосцу повреждения, с которыми он теряет боеспособность", - пояснил "Российской газете" военный эксперт Василий Дандыкин.Плюс, по словам экспертов, американцы до сих пор не смогли справиться ни с так называемым "москитным флотом" Ирана – военными катерами, ни с беспилотниками. Знаменитый американский флот в современном военном конфликте оказался бессилен.Даже Залужный уверен, что у ВСУ все "стабильно плохо"Вооруженные силы Украины неспособны сформировать ударные группировки и перейти в наступление из-за ударов ВС РФ по украинской военной логистике. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный."Россияне пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Ее [России] удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление", - сказал он, выступая перед студентами Киевской школы государственного управления.Залужный также подверг критике некоторые заявления официальных лиц Украины. В частности, он назвал бессмыслицей информацию о том, что ВСУ якобы отвоевывают позиции у ВС РФ.Экс-главком не сказал, кто конкретно об этом говорил, но ранее такую информацию озвучивали Владимир Зеленский и нынешний главком ВСУ Александр Сырский."Поэтому я считаю, что это абсолютная бессмыслица, что мы там сейчас что-то отвоевали, ну, это кажется немножко странным, это практически невозможно на сегодняшний день", - добавил он.Говоря же в целом о положении Украины на фронте, экс-главком отметил, что оно "стабильно плохое".Ранее о положении Украины на фронте высказывалась бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.В частности, она подвергла критике своего бывшего начальника за слова о якобы имеющих место успехах ВСУ на фронте и назвала сюрреализмом аналогичные сообщения в украинских СМИ."Настоящие проблемы ждут украинскую армию с приходом тепла. Улучшение погодных условий и листва, по его словам, будут способствовать активному продвижению российских войск и создадут дополнительные проблемы для ВСУ, которым все тяжелее держать линию фронта", - заявил "МК" военный эксперт Александр Артамонов.

Никита Миронов

