Польская авиация отработает удары по Питеру
Париж и Варшава планируют проведение совместных учений военно-воздушных сил, в рамках которых будут отрабатываться удары по целям в России. Об этом 23 апреля пишет польское издание Wirtualna Polska
Как отмечается в публикации, местом проведения учений планируется выбрать север Польши и Балтийское море.
Согласно данным издания, европейцы поднимут в воздух истребители Rafale, которые оснащены американскими ядерными ракетами, займутся разведкой и отработают гипотетические удары в ответ на "угрозы нападения Москвы".
Как следует из материала польского издания, их пилоты на истребителях Ф-16 наведут ракеты JASSM на "особо важные цели в районе Петербурга".
Подписывайся на