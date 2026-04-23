Поезда больше не идут: эксперт о ракетных ударах по железнодорожным узлам под Харьковом

Российские огневые средства нанесли серию ракетно-дроновых ударов по ключевым железнодорожным узлам под Харьковом. Цель — нарушить логистику и снабжение ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-23T05:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Эксперт рассказал об ударах по транспортной инфраструктуре Харькова и области. По словам Алехина, под удар попали южная окраина Харькова (станция Основа), а также локомотивные и вагоноремонтные цеха, которые использовали ВСУ."Одновременно наши огневые средства поражения нанесли серию ракетно-дроновых ударов по ключевым железнодорожным узлам, как на южной окраине Харькова (Основа), так и по локомотивным и вагоноремонтным цехам станций Мерефа, Дергачи, Берестовеньки", — заявил собеседник Украина.ру.По данным эксперта, через эти транспортные и железнодорожные пути противник перебрасывал на фронт технику и боеприпасы. "Удары наносятся системно, чтобы лишить ВСУ возможности оперативно восполнять потери на передовой", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

