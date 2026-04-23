Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера
Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера
Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера - 23.04.2026 Украина.ру
Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера
21 апреля председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера, которые, по мнению участников заседания Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, содержат "сомнительные с педагогической точки зрения установки"
Благодаря председателю Следкома Бастрыкину население страны вспомнило, что есть такой писатель, сценарист, телеведущий, лауреат и прочая, и прочая... И, разумеется, захотело заново перечитать его произведения.Григорий Бенционович Остер родился в Одессе 27 ноября 1947 года. Отец – краснофлотец, участник войны, в которой погибли дед и дядя Григория, а Одесса превратилась фактически в юденфрай. Мама – библиотекарь в военном клубе моряков.Окончил среднюю школу, отслужил в армии (по семейной традиции – на флоте), отправился в Москву, где в 1970 году поступил в Литературный институт имени Горького на отделение драматургии (заочно).Первая книга – сборник стихов "Время твоё" – вышла в 1974-м году в Мурманске. В 1975 году в декабрьском номере журнала "Юность" появилось стихотворение Остера "Северный флот". Публикация в "Юности", основанной Валентином Катаевым и редактируемой Борисом Полевым, означала, что тебя заметили.Вышедшая в 1975 году книга "Как хорошо дарить подарки" уже стала знаковой. В ней впервые появились герои, знакомые каждому жителю РФ и не только: Слон, Мартышка, Удав и его бабушка. И уже со следующего года на "Союзмультфильме" начали один за другим выпускать мультики, объединённые позже в один знаменитый цикл "38 попугаев". Таким образом, уже первые сценарные опыты Остера стали составной частью национального культурного кода. Равно как и великолепный мультфильм "Котёнок по имени Гав".Остер всегда специализировался исключительно на литературе для младшего школьного возраста, и в этом качестве был невероятно популярен. Во всяком случае, в советский период своей деятельности он считался одним из самых значимых детских писателей страны. Шесть авторских книг, участие в трёх сборниках, публикации в четырнадцати массовых журналах ("Юность", "Пионер", "Мурзилка", "Веселые картинки"), не считая киносценариев и сценариев к популярнейшим мультфильмам, за двадцать лет творческой деятельности – это достаточно много. Но так или иначе, до самого развала СССР Остер работал на свое имя, а с 1991 года имя стало работать на него.Отечественная детская литература начала понемногу угасать. Современных писателей не прибавлялось, а на книжных полках в отделах детской литературы в основном стояли нетленки ещё советских времён и масса переводной литературы. Остера же хорошо знали, и с начала 2000-х активно продвигали.В 2002-м он становится лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (в составе художественной группы Московского театра детской книги "Волшебная лампа"). В 2004 году по предложению Администрации Президента Остер стал одним из создателей сайта "Президент России для школьников". В 2007 году он становится заслуженным деятелем искусств РФ, а ещё – обладателем "Золотого Остапа" и престижной премии имени Корнея Чуковского. Помимо всего прочего Григорий Остер неоднократно появляется на различных телеканалах, начиная от серьёзных передач и заканчивая развлекательными шоу ОСП-студии. С гипермодной исполнительницей Глюк’oZой на канале СТС он год ведёт передачу "Детские шалости"Но вообще "по гамбургскому счету" Остер стал по-настоящему известен всем (у кого есть дети) в 1990-м году, когда увидел свет его знаменитый сборник "Вредные советы". Сейчас никто не помнит, что тогда это была бомба, даже на фоне непростых событий умирания сверхдержавы."Вредные советы" – это сборник как бы адресованных детям шутливых советов, облечённых в стихотворную форму по принципу "от противного". "Мои вредные советы – это прививка от глупости. Я беру ситуацию и довожу её до логического конца, и ребёнок видит: как не надо думать", – но это по замыслу самого автора. Далеко не все родители, педагоги и детские психологи с ним согласны.Существует вполне обоснованное мнение, что в юном возрасте дети, чьи моральные ориентиры ещё толком не установились, и для которых взрослый – это всегда в итоге авторитет, могут и не понять всей тонкости авторской иронии. Но пока психологи и педагоги спорили, "Вредные советы" стали неотъемлемой частью обязательного внеклассного чтения для младших классов. Минпросвещения РФ никогда не отдавало распоряжений о недопустимости Остера в школьных учреждениях. Простой поиск в интернете выдаст сразу массу школьных презентаций по Остеру или его произведениям. О его педагогическом подходе уже написаны даже научные работы. Его активно продвигают вполне официальные сайты вполне официальных библиотек… в общем, с педагогической точки зрения к Остеру претензии, если кто и предъявлял, так это уже выше упоминавшиеся особо внимательные родители и психологи. Ну и отдельные общественники – в 2016-м году Остер подвергся очень грамотной критике в связи с явной пропагандой детского насилия и девиантного поведения. Но кто когда слушал общественников, тем более, если речь идет о таком известном и заслуженном человеке?В общем, у самого Остера все было хорошо. В одном из интервью приснопамятной радиостанции "Эхо Москвы" он как-то сказал, что он мог бы стать очень богатым, если бы в 90-е занялся бизнесом, а он продолжал писать детские книги. Григорий Бенционович немного слукавил. Тираж только его "Вредных советов" в одной только Канаде составил 12 млн экземпляров. Со своими совокупными тиражами Остеру совершенно не надо заниматься никаким бизнесом – он просто давно не зависит от заработка.И тут о нём вспомнили…28 сентября 2023 года информагентство "Eurasia Daily" опубликовало материал "Детский писатель Григорий Остер учит в Латвии детей ненавидеть Россию". Увы, это правда. Заслуженнейший, выделенный и обласканный российской властью детский писатель Григорий Остер на самом деле оказался врагом России и отнюдь не столь принципиальным человеком, каким он себя всё время позиционировал. Если читатели сами засядут за любую поисковую систему интернета и начнут искать, что же Остер говорил и писал об Украине, ну хотя бы года так с 2005-го (год прихода к власти идейных последователей Бандеры), они не смогут найти высказываний лучшего друга всех детей "по теме". Ему ли, члену Общественного совета российского Еврейского конгресса не знать о том, что творили те, кому на Украине сейчас ставят памятники и чьими именами называют улицы? Но молчок.Когда с 2014 года в Донбассе начали убивать детей, Остер молчал. "Аллея ангелов" детского писателя и пацифиста не тронула ни разу. Его прорвало только в 2017-м, когда в интервью "Бизнес-газете" ясно и подробно он изложил свою позицию. Получилось, как для детского писателя, неожиданно, но в общем-то ничего нового – Остер выдал "на гора" обычный стандартный набор российского "совестливого" интеллигента: Советский Союз – страшное место, там читали много, но только то, что навязывали коммунисты, а меня тоже читали много, потому что это другое. Но в общем и целом Остер предпочитал дистанцироваться от всех событий, в которых гибли дети. Беслан, Норд-Ост, Донбасс, сектор Газа, убитые девчонки в Иране… его это не интересовало, во всяком случае, в публичном пространстве.В 2018 году им впервые заинтересовалась прокуратура. Точнее, не им, а иллюстрациями к одному из изданий "Вредных советов". Ну вот решили красноярские прокуроры, что в книжке для малышей не должно быть изображений виселицы для учителя, ножа, брошенного в учителя и т.д. Общественность тут же разделилась на тех, кто в этом ничего плохого не увидел, и на тех, кто счел такие иллюстрации перебором. Скандал замяли, претензии к иллюстрациям сняли.С началом войны, уже сразу в феврале 2022 года, Остер уехал – опять-таки по стандартному маршруту настоящего "совестливого" интеллигента – в Латвию, в страну победившей нацистской идеологии. Напомним для несведущих – во время Второй мировой войны из живших до войны в Латвии евреев было убито 89,5%, в соседней Эстонии – 100%. Пещерная юдофобия у прибалтийских народов в крови, но для бывшего советского еврея и современного российского либерала Григория Остера данный факт помехой не стал. Уже 28 февраля Остер публично заявил:"Мне стыдно… Украина горит в огне. И не войны. А в России вместе со мной сгорают от стыда все те, кто уже осознал, какой кошмар мы не сумели предотвратить. (…) Я не могу смотреть, как одни мои читатели стреляют в других. Я не сумел остановить того, кто все это устроил и не могу это прекратить. Мне стыдно…!"На новом месте Остер вскоре выступил с одобрением запрета на полную отмену русского языка в культурной сфере своей новой Родины, в том числе в театральной, детской и книжной. В Прибалтике пока что на место евреев "назначили" русских – не убивают, но попирают их права, и Остер с упоением присоединился к данному процессу. Забавно, правда, что на скандальном мероприятии в Риге в сентябре 2023 года он выступал против России именно что на русском языке.Три года тишины и вот об этом писателе вспомнили снова, но вспомнили странно. Не Минпросвещения решило, наконец, прислушаться к критикам "Вредных советов" и "Кулинарной книги людоеда", а отчего-то Следственный комитет вышел на поле чиновников от просвещения. Подключились и депутаты Госдумы.Но, ещё раз: об антироссийской деятельности (именно так) Остера было известного много раньше и "Вредные советы" её частью вовсе не являются. Лекцию "Педофилия, как инструмент российской пропаганды" он читал в Риге тоже гораздо раньше, причем в прекрасной компании: вместе с Татьяной Лазаревой*, Виктором Шендеровичем*, Андреем Бильжо, Артуром Смоляниновым и другими такими же людьми "со светлыми лицами". Кстати, текст лекции в Рунете найти невозможно. Ресурсы, где он приводится, в РФ заблокированы. А может и зря? Должна ж страна знать своих "героев"...В общем, процесс исключения Остера из культурного пространства начался. Но ведь он всегда был самим собой, таким, как сегодня. А кто-то его поддерживал, проталкивал, рекомендовал… С ними-то как? И… останутся ли "38 попугаев" по его сценариям? И "Котенок по имени Гав"? Достанет ли чувства меры, чтобы отделить творца от творчества?* Лицо включено в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и в Реестр иноагентов Минюста РФ.
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
история, история украины, история ссср, россия, латвия, украина, александр бастрыкин, координационный совет, администрация президента, минпросвещения, русская литература, одесса, дети, мультипликация, мультфильм, писатель
16:00 23.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Встреча с писателем Григорием Остером в Москве
Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
21 апреля председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера, которые, по мнению участников заседания Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, содержат "сомнительные с педагогической точки зрения установки"
Благодаря председателю Следкома Бастрыкину население страны вспомнило, что есть такой писатель, сценарист, телеведущий, лауреат и прочая, и прочая... И, разумеется, захотело заново перечитать его произведения.
Григорий Бенционович Остер родился в Одессе 27 ноября 1947 года. Отец – краснофлотец, участник войны, в которой погибли дед и дядя Григория, а Одесса превратилась фактически в юденфрай. Мама – библиотекарь в военном клубе моряков.
Окончил среднюю школу, отслужил в армии (по семейной традиции – на флоте), отправился в Москву, где в 1970 году поступил в Литературный институт имени Горького на отделение драматургии (заочно).
Первая книга – сборник стихов "Время твоё" – вышла в 1974-м году в Мурманске. В 1975 году в декабрьском номере журнала "Юность" появилось стихотворение Остера "Северный флот". Публикация в "Юности", основанной Валентином Катаевым и редактируемой Борисом Полевым, означала, что тебя заметили.
Вышедшая в 1975 году книга "Как хорошо дарить подарки" уже стала знаковой. В ней впервые появились герои, знакомые каждому жителю РФ и не только: Слон, Мартышка, Удав и его бабушка. И уже со следующего года на "Союзмультфильме" начали один за другим выпускать мультики, объединённые позже в один знаменитый цикл "38 попугаев". Таким образом, уже первые сценарные опыты Остера стали составной частью национального культурного кода. Равно как и великолепный мультфильм "Котёнок по имени Гав".
Незнайка в Солнечном городе
23 ноября 2023, 18:05История
Николай Носов: "папа" Незнайки и его киевское детствоДалеко не все знают, что помимо те же "незнаек" в творчестве Николая Носова есть совершенно замечательные реалистические рассказы – детские воспоминания о временах Гражданской войны на Украине. В городе сохранилось множество зданий, связанных с именем писателя, но табличек видеть не приходилось. Может оно и к лучшему в нынешние времена
Остер всегда специализировался исключительно на литературе для младшего школьного возраста, и в этом качестве был невероятно популярен. Во всяком случае, в советский период своей деятельности он считался одним из самых значимых детских писателей страны. Шесть авторских книг, участие в трёх сборниках, публикации в четырнадцати массовых журналах ("Юность", "Пионер", "Мурзилка", "Веселые картинки"), не считая киносценариев и сценариев к популярнейшим мультфильмам, за двадцать лет творческой деятельности – это достаточно много. Но так или иначе, до самого развала СССР Остер работал на свое имя, а с 1991 года имя стало работать на него.
Отечественная детская литература начала понемногу угасать. Современных писателей не прибавлялось, а на книжных полках в отделах детской литературы в основном стояли нетленки ещё советских времён и масса переводной литературы. Остера же хорошо знали, и с начала 2000-х активно продвигали.
В 2002-м он становится лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (в составе художественной группы Московского театра детской книги "Волшебная лампа"). В 2004 году по предложению Администрации Президента Остер стал одним из создателей сайта "Президент России для школьников". В 2007 году он становится заслуженным деятелем искусств РФ, а ещё – обладателем "Золотого Остапа" и престижной премии имени Корнея Чуковского. Помимо всего прочего Григорий Остер неоднократно появляется на различных телеканалах, начиная от серьёзных передач и заканчивая развлекательными шоу ОСП-студии. С гипермодной исполнительницей Глюк’oZой на канале СТС он год ведёт передачу "Детские шалости"
Но вообще "по гамбургскому счету" Остер стал по-настоящему известен всем (у кого есть дети) в 1990-м году, когда увидел свет его знаменитый сборник "Вредные советы". Сейчас никто не помнит, что тогда это была бомба, даже на фоне непростых событий умирания сверхдержавы.
"Вредные советы" – это сборник как бы адресованных детям шутливых советов, облечённых в стихотворную форму по принципу "от противного". "Мои вредные советы – это прививка от глупости. Я беру ситуацию и довожу её до логического конца, и ребёнок видит: как не надо думать", – но это по замыслу самого автора. Далеко не все родители, педагоги и детские психологи с ним согласны.
Существует вполне обоснованное мнение, что в юном возрасте дети, чьи моральные ориентиры ещё толком не установились, и для которых взрослый – это всегда в итоге авторитет, могут и не понять всей тонкости авторской иронии. Но пока психологи и педагоги спорили, "Вредные советы" стали неотъемлемой частью обязательного внеклассного чтения для младших классов.
Иван Малкович. Кадр телепередачи
10 мая 2025, 16:00История
Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой10 мая 1961 года в гуцульском селе Нижний Березов родился Иван Малкович. Переехав в Киев, он стал поэтом и основал успешное детское издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, избрав целью своей жизни "дерусификацию Украины"
Минпросвещения РФ никогда не отдавало распоряжений о недопустимости Остера в школьных учреждениях. Простой поиск в интернете выдаст сразу массу школьных презентаций по Остеру или его произведениям. О его педагогическом подходе уже написаны даже научные работы. Его активно продвигают вполне официальные сайты вполне официальных библиотек… в общем, с педагогической точки зрения к Остеру претензии, если кто и предъявлял, так это уже выше упоминавшиеся особо внимательные родители и психологи. Ну и отдельные общественники – в 2016-м году Остер подвергся очень грамотной критике в связи с явной пропагандой детского насилия и девиантного поведения. Но кто когда слушал общественников, тем более, если речь идет о таком известном и заслуженном человеке?
В общем, у самого Остера все было хорошо. В одном из интервью приснопамятной радиостанции "Эхо Москвы" он как-то сказал, что он мог бы стать очень богатым, если бы в 90-е занялся бизнесом, а он продолжал писать детские книги. Григорий Бенционович немного слукавил. Тираж только его "Вредных советов" в одной только Канаде составил 12 млн экземпляров. Со своими совокупными тиражами Остеру совершенно не надо заниматься никаким бизнесом – он просто давно не зависит от заработка.
И тут о нём вспомнили…
28 сентября 2023 года информагентство "Eurasia Daily" опубликовало материал "Детский писатель Григорий Остер учит в Латвии детей ненавидеть Россию". Увы, это правда. Заслуженнейший, выделенный и обласканный российской властью детский писатель Григорий Остер на самом деле оказался врагом России и отнюдь не столь принципиальным человеком, каким он себя всё время позиционировал. Если читатели сами засядут за любую поисковую систему интернета и начнут искать, что же Остер говорил и писал об Украине, ну хотя бы года так с 2005-го (год прихода к власти идейных последователей Бандеры), они не смогут найти высказываний лучшего друга всех детей "по теме". Ему ли, члену Общественного совета российского Еврейского конгресса не знать о том, что творили те, кому на Украине сейчас ставят памятники и чьими именами называют улицы? Но молчок.
Когда с 2014 года в Донбассе начали убивать детей, Остер молчал. "Аллея ангелов" детского писателя и пацифиста не тронула ни разу. Его прорвало только в 2017-м, когда в интервью "Бизнес-газете" ясно и подробно он изложил свою позицию. Получилось, как для детского писателя, неожиданно, но в общем-то ничего нового – Остер выдал "на гора" обычный стандартный набор российского "совестливого" интеллигента: Советский Союз – страшное место, там читали много, но только то, что навязывали коммунисты, а меня тоже читали много, потому что это другое. Но в общем и целом Остер предпочитал дистанцироваться от всех событий, в которых гибли дети. Беслан, Норд-Ост, Донбасс, сектор Газа, убитые девчонки в Иране… его это не интересовало, во всяком случае, в публичном пространстве.
В 2018 году им впервые заинтересовалась прокуратура. Точнее, не им, а иллюстрациями к одному из изданий "Вредных советов". Ну вот решили красноярские прокуроры, что в книжке для малышей не должно быть изображений виселицы для учителя, ножа, брошенного в учителя и т.д. Общественность тут же разделилась на тех, кто в этом ничего плохого не увидел, и на тех, кто счел такие иллюстрации перебором. Скандал замяли, претензии к иллюстрациям сняли.
Сергей Бакуменко
27 февраля 2020, 13:28
Сергей Бакуменко: «Я никогда не страдал болезнями национализма или русофобии»Сергей Бакуменко - детский писатель из Одессы. В 2014 г. некоторое время на волне всеобщей истерии поддержал Майдан и даже организовывал фестиваль «Укроп», где собирались средства на лечение раненых бойцов АТО. Спустя определенное время он разочаровался в майданных идеалах, не одобряя разнузданного национализма и переписывания истории
С началом войны, уже сразу в феврале 2022 года, Остер уехал – опять-таки по стандартному маршруту настоящего "совестливого" интеллигента – в Латвию, в страну победившей нацистской идеологии. Напомним для несведущих – во время Второй мировой войны из живших до войны в Латвии евреев было убито 89,5%, в соседней Эстонии – 100%. Пещерная юдофобия у прибалтийских народов в крови, но для бывшего советского еврея и современного российского либерала Григория Остера данный факт помехой не стал. Уже 28 февраля Остер публично заявил:
"Мне стыдно… Украина горит в огне. И не войны. А в России вместе со мной сгорают от стыда все те, кто уже осознал, какой кошмар мы не сумели предотвратить. (…) Я не могу смотреть, как одни мои читатели стреляют в других. Я не сумел остановить того, кто все это устроил и не могу это прекратить. Мне стыдно…!"
На новом месте Остер вскоре выступил с одобрением запрета на полную отмену русского языка в культурной сфере своей новой Родины, в том числе в театральной, детской и книжной. В Прибалтике пока что на место евреев "назначили" русских – не убивают, но попирают их права, и Остер с упоением присоединился к данному процессу. Забавно, правда, что на скандальном мероприятии в Риге в сентябре 2023 года он выступал против России именно что на русском языке.
Три года тишины и вот об этом писателе вспомнили снова, но вспомнили странно. Не Минпросвещения решило, наконец, прислушаться к критикам "Вредных советов" и "Кулинарной книги людоеда", а отчего-то Следственный комитет вышел на поле чиновников от просвещения. Подключились и депутаты Госдумы.
Но, ещё раз: об антироссийской деятельности (именно так) Остера было известного много раньше и "Вредные советы" её частью вовсе не являются. Лекцию "Педофилия, как инструмент российской пропаганды" он читал в Риге тоже гораздо раньше, причем в прекрасной компании: вместе с Татьяной Лазаревой*, Виктором Шендеровичем*, Андреем Бильжо, Артуром Смоляниновым и другими такими же людьми "со светлыми лицами". Кстати, текст лекции в Рунете найти невозможно. Ресурсы, где он приводится, в РФ заблокированы. А может и зря? Должна ж страна знать своих "героев"...
В общем, процесс исключения Остера из культурного пространства начался. Но ведь он всегда был самим собой, таким, как сегодня. А кто-то его поддерживал, проталкивал, рекомендовал… С ними-то как? И… останутся ли "38 попугаев" по его сценариям? И "Котенок по имени Гав"? Достанет ли чувства меры, чтобы отделить творца от творчества?
* Лицо включено в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и в Реестр иноагентов Минюста РФ.
16:06"Спасительные" €90 млрд. Киев дождался денег, но победу не празднует
16:05Миллиарды евро Украине — за счет немцев: политолог о социальной цене военной помощи Киеву
16:00Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера
15:59Полковник Геннадий Алехин: Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск
15:50Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне
15:34Зеленский хочет в Европу не частично, а весь
15:27ЕС принял 20-й пакет санкций против России и решил кредитовать режим Зеленского
15:26"Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии
15:25Венгрия начала получать нефть по трубопроводу "Дружба" из России через Украину. Главные новости
15:03Проезд Парубия появится в Киеве
14:52Сотрудники ТЦК наехали на мать только что мобилизованного парня: она не хотела выпускать их из двора
14:52Премьер Литвы призвала Зеленского перестать запугивать страны Прибалтики Россией
14:36Трамп похоронил однополярный мир. Почему дипломатия президента США больше не работает
14:31Зеленский приветствовал интервенцию и рассказал, что должен Путину
14:19ВСУ голодают и атакуют мирных жителей. Новости СВО
14:19Украинец порезал военкомов, чтобы не идти на фронт. Главные новости к этому часу
13:50"Укрэнерго" обокрали на $11 млн
13:43Волонтера забрали в ВСУ прямо во время работы: парень помогал пенсионерам
13:43Буданов* раскритиковал бесчеловечное отношение к украинцам во время мобилизации
13:39Девяносто миллиардов для Киева – зря радуются!
Лента новостейМолния