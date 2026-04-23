Что говорит УК РФ о "сомнительных педагогических установках"? "Вредные советы" и вредные ответы Остера

21 апреля председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера, которые, по мнению участников заседания Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, содержат "сомнительные с педагогической точки зрения установки"

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Благодаря председателю Следкома Бастрыкину население страны вспомнило, что есть такой писатель, сценарист, телеведущий, лауреат и прочая, и прочая... И, разумеется, захотело заново перечитать его произведения.Григорий Бенционович Остер родился в Одессе 27 ноября 1947 года. Отец – краснофлотец, участник войны, в которой погибли дед и дядя Григория, а Одесса превратилась фактически в юденфрай. Мама – библиотекарь в военном клубе моряков.Окончил среднюю школу, отслужил в армии (по семейной традиции – на флоте), отправился в Москву, где в 1970 году поступил в Литературный институт имени Горького на отделение драматургии (заочно).Первая книга – сборник стихов "Время твоё" – вышла в 1974-м году в Мурманске. В 1975 году в декабрьском номере журнала "Юность" появилось стихотворение Остера "Северный флот". Публикация в "Юности", основанной Валентином Катаевым и редактируемой Борисом Полевым, означала, что тебя заметили.Вышедшая в 1975 году книга "Как хорошо дарить подарки" уже стала знаковой. В ней впервые появились герои, знакомые каждому жителю РФ и не только: Слон, Мартышка, Удав и его бабушка. И уже со следующего года на "Союзмультфильме" начали один за другим выпускать мультики, объединённые позже в один знаменитый цикл "38 попугаев". Таким образом, уже первые сценарные опыты Остера стали составной частью национального культурного кода. Равно как и великолепный мультфильм "Котёнок по имени Гав".Остер всегда специализировался исключительно на литературе для младшего школьного возраста, и в этом качестве был невероятно популярен. Во всяком случае, в советский период своей деятельности он считался одним из самых значимых детских писателей страны. Шесть авторских книг, участие в трёх сборниках, публикации в четырнадцати массовых журналах ("Юность", "Пионер", "Мурзилка", "Веселые картинки"), не считая киносценариев и сценариев к популярнейшим мультфильмам, за двадцать лет творческой деятельности – это достаточно много. Но так или иначе, до самого развала СССР Остер работал на свое имя, а с 1991 года имя стало работать на него.Отечественная детская литература начала понемногу угасать. Современных писателей не прибавлялось, а на книжных полках в отделах детской литературы в основном стояли нетленки ещё советских времён и масса переводной литературы. Остера же хорошо знали, и с начала 2000-х активно продвигали.В 2002-м он становится лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (в составе художественной группы Московского театра детской книги "Волшебная лампа"). В 2004 году по предложению Администрации Президента Остер стал одним из создателей сайта "Президент России для школьников". В 2007 году он становится заслуженным деятелем искусств РФ, а ещё – обладателем "Золотого Остапа" и престижной премии имени Корнея Чуковского. Помимо всего прочего Григорий Остер неоднократно появляется на различных телеканалах, начиная от серьёзных передач и заканчивая развлекательными шоу ОСП-студии. С гипермодной исполнительницей Глюк’oZой на канале СТС он год ведёт передачу "Детские шалости"Но вообще "по гамбургскому счету" Остер стал по-настоящему известен всем (у кого есть дети) в 1990-м году, когда увидел свет его знаменитый сборник "Вредные советы". Сейчас никто не помнит, что тогда это была бомба, даже на фоне непростых событий умирания сверхдержавы."Вредные советы" – это сборник как бы адресованных детям шутливых советов, облечённых в стихотворную форму по принципу "от противного". "Мои вредные советы – это прививка от глупости. Я беру ситуацию и довожу её до логического конца, и ребёнок видит: как не надо думать", – но это по замыслу самого автора. Далеко не все родители, педагоги и детские психологи с ним согласны.Существует вполне обоснованное мнение, что в юном возрасте дети, чьи моральные ориентиры ещё толком не установились, и для которых взрослый – это всегда в итоге авторитет, могут и не понять всей тонкости авторской иронии. Но пока психологи и педагоги спорили, "Вредные советы" стали неотъемлемой частью обязательного внеклассного чтения для младших классов. Минпросвещения РФ никогда не отдавало распоряжений о недопустимости Остера в школьных учреждениях. Простой поиск в интернете выдаст сразу массу школьных презентаций по Остеру или его произведениям. О его педагогическом подходе уже написаны даже научные работы. Его активно продвигают вполне официальные сайты вполне официальных библиотек… в общем, с педагогической точки зрения к Остеру претензии, если кто и предъявлял, так это уже выше упоминавшиеся особо внимательные родители и психологи. Ну и отдельные общественники – в 2016-м году Остер подвергся очень грамотной критике в связи с явной пропагандой детского насилия и девиантного поведения. Но кто когда слушал общественников, тем более, если речь идет о таком известном и заслуженном человеке?В общем, у самого Остера все было хорошо. В одном из интервью приснопамятной радиостанции "Эхо Москвы" он как-то сказал, что он мог бы стать очень богатым, если бы в 90-е занялся бизнесом, а он продолжал писать детские книги. Григорий Бенционович немного слукавил. Тираж только его "Вредных советов" в одной только Канаде составил 12 млн экземпляров. Со своими совокупными тиражами Остеру совершенно не надо заниматься никаким бизнесом – он просто давно не зависит от заработка.И тут о нём вспомнили…28 сентября 2023 года информагентство "Eurasia Daily" опубликовало материал "Детский писатель Григорий Остер учит в Латвии детей ненавидеть Россию". Увы, это правда. Заслуженнейший, выделенный и обласканный российской властью детский писатель Григорий Остер на самом деле оказался врагом России и отнюдь не столь принципиальным человеком, каким он себя всё время позиционировал. Если читатели сами засядут за любую поисковую систему интернета и начнут искать, что же Остер говорил и писал об Украине, ну хотя бы года так с 2005-го (год прихода к власти идейных последователей Бандеры), они не смогут найти высказываний лучшего друга всех детей "по теме". Ему ли, члену Общественного совета российского Еврейского конгресса не знать о том, что творили те, кому на Украине сейчас ставят памятники и чьими именами называют улицы? Но молчок.Когда с 2014 года в Донбассе начали убивать детей, Остер молчал. "Аллея ангелов" детского писателя и пацифиста не тронула ни разу. Его прорвало только в 2017-м, когда в интервью "Бизнес-газете" ясно и подробно он изложил свою позицию. Получилось, как для детского писателя, неожиданно, но в общем-то ничего нового – Остер выдал "на гора" обычный стандартный набор российского "совестливого" интеллигента: Советский Союз – страшное место, там читали много, но только то, что навязывали коммунисты, а меня тоже читали много, потому что это другое. Но в общем и целом Остер предпочитал дистанцироваться от всех событий, в которых гибли дети. Беслан, Норд-Ост, Донбасс, сектор Газа, убитые девчонки в Иране… его это не интересовало, во всяком случае, в публичном пространстве.В 2018 году им впервые заинтересовалась прокуратура. Точнее, не им, а иллюстрациями к одному из изданий "Вредных советов". Ну вот решили красноярские прокуроры, что в книжке для малышей не должно быть изображений виселицы для учителя, ножа, брошенного в учителя и т.д. Общественность тут же разделилась на тех, кто в этом ничего плохого не увидел, и на тех, кто счел такие иллюстрации перебором. Скандал замяли, претензии к иллюстрациям сняли.С началом войны, уже сразу в феврале 2022 года, Остер уехал – опять-таки по стандартному маршруту настоящего "совестливого" интеллигента – в Латвию, в страну победившей нацистской идеологии. Напомним для несведущих – во время Второй мировой войны из живших до войны в Латвии евреев было убито 89,5%, в соседней Эстонии – 100%. Пещерная юдофобия у прибалтийских народов в крови, но для бывшего советского еврея и современного российского либерала Григория Остера данный факт помехой не стал. Уже 28 февраля Остер публично заявил:"Мне стыдно… Украина горит в огне. И не войны. А в России вместе со мной сгорают от стыда все те, кто уже осознал, какой кошмар мы не сумели предотвратить. (…) Я не могу смотреть, как одни мои читатели стреляют в других. Я не сумел остановить того, кто все это устроил и не могу это прекратить. Мне стыдно…!"На новом месте Остер вскоре выступил с одобрением запрета на полную отмену русского языка в культурной сфере своей новой Родины, в том числе в театральной, детской и книжной. В Прибалтике пока что на место евреев "назначили" русских – не убивают, но попирают их права, и Остер с упоением присоединился к данному процессу. Забавно, правда, что на скандальном мероприятии в Риге в сентябре 2023 года он выступал против России именно что на русском языке.Три года тишины и вот об этом писателе вспомнили снова, но вспомнили странно. Не Минпросвещения решило, наконец, прислушаться к критикам "Вредных советов" и "Кулинарной книги людоеда", а отчего-то Следственный комитет вышел на поле чиновников от просвещения. Подключились и депутаты Госдумы.Но, ещё раз: об антироссийской деятельности (именно так) Остера было известного много раньше и "Вредные советы" её частью вовсе не являются. Лекцию "Педофилия, как инструмент российской пропаганды" он читал в Риге тоже гораздо раньше, причем в прекрасной компании: вместе с Татьяной Лазаревой*, Виктором Шендеровичем*, Андреем Бильжо, Артуром Смоляниновым и другими такими же людьми "со светлыми лицами". Кстати, текст лекции в Рунете найти невозможно. Ресурсы, где он приводится, в РФ заблокированы. А может и зря? Должна ж страна знать своих "героев"...В общем, процесс исключения Остера из культурного пространства начался. Но ведь он всегда был самим собой, таким, как сегодня. А кто-то его поддерживал, проталкивал, рекомендовал… С ними-то как? И… останутся ли "38 попугаев" по его сценариям? И "Котенок по имени Гав"? Достанет ли чувства меры, чтобы отделить творца от творчества?* Лицо включено в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и в Реестр иноагентов Минюста РФ.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

