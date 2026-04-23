"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa

Авиакеросина в Европе нет, а европейским авиакомпаниям приходится летать в обход из-за закрытого неба. Китайские перевозчики получают конкурентные преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
04:45 23.04.2026
 
Авиакеросина в Европе нет, а европейским авиакомпаниям приходится летать в обход из-за закрытого неба. Китайские перевозчики получают конкурентные преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает Совет национальной безопасности из-за угрозы нехватки топлива, в том числе авиакеросина. По прогнозам, дефицит в Европе может наступить уже через шесть недель на фоне войны на Ближнем Востоке. При этом Берлин и Киев ранее согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро — на ПВО и совместное производство дронов.
Первый вопрос журналиста касался того, удастся ли немецкому локомотиву преодолеть топливный кризис. Отвечая на него, Борисов указал, что немецкий канцлер публично заверяет всех в обратном, но реальность выглядит иначе.
"Авиакеросина в Европе нет, при этом Мерц заявляет, что с топливом все в порядке. В действительности он послал министра экономики Катарину Райхе договариваться с авиаперевозчиками. Lufthansa отпраздновала свое столетие, при этом бастуют пилоты и технический состав компании. Вдобавок авиаперевозчик закрыл свою дочернюю компанию Cityline", — заявил Борисов.
Европейским авиакомпаниям приходится летать в обход, что вызывает дополнительные расходы. Китайские перевозчики летят по более короткому пути — их небо открыто.
"Решений у этой проблемы нет, потому что авиакеросин производится только из легких аравийских сортов нефти, а ливийская или венесуэльская нефть не подойдут", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты мирового кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
03:59"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы
03:16Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:00Возглавляемые Британией силы отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда
02:42Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
02:10Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:54Полковник ВСУ: "Русские вынуждают Сырского сделать убийственный ход"
01:20Названы условия для встречи Путина с Зеленским. События 22 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:51Фронтовая сводка за 22 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:34Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:40Третий авианосец США направится к Ближнему Востоку на фоне окончания перемирия с Ираном
23:12Минобороны РФ опубликовало новую сводку потерь ВСУ
23:01ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО
22:59"Грязный дождь" и чёрный налёт: в Туапсе зафиксировано превышение уровня бензола
22:33Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива. Главное к этому часу
22:25Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"
Лента новостейМолния