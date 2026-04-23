"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa

Авиакеросина в Европе нет, а европейским авиакомпаниям приходится летать в обход из-за закрытого неба. Китайские перевозчики получают конкурентные преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2026-04-23T04:45

Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает Совет национальной безопасности из-за угрозы нехватки топлива, в том числе авиакеросина. По прогнозам, дефицит в Европе может наступить уже через шесть недель на фоне войны на Ближнем Востоке. При этом Берлин и Киев ранее согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро — на ПВО и совместное производство дронов.Первый вопрос журналиста касался того, удастся ли немецкому локомотиву преодолеть топливный кризис. Отвечая на него, Борисов указал, что немецкий канцлер публично заверяет всех в обратном, но реальность выглядит иначе."Авиакеросина в Европе нет, при этом Мерц заявляет, что с топливом все в порядке. В действительности он послал министра экономики Катарину Райхе договариваться с авиаперевозчиками. Lufthansa отпраздновала свое столетие, при этом бастуют пилоты и технический состав компании. Вдобавок авиаперевозчик закрыл свою дочернюю компанию Cityline", — заявил Борисов.Европейским авиакомпаниям приходится летать в обход, что вызывает дополнительные расходы. Китайские перевозчики летят по более короткому пути — их небо открыто."Решений у этой проблемы нет, потому что авиакеросин производится только из легких аравийских сортов нефти, а ливийская или венесуэльская нефть не подойдут", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мирового кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.

