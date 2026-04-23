"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
Авиакеросина в Европе нет, а европейским авиакомпаниям приходится летать в обход из-за закрытого неба. Китайские перевозчики получают конкурентные преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2026-04-23T04:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает Совет национальной безопасности из-за угрозы нехватки топлива, в том числе авиакеросина. По прогнозам, дефицит в Европе может наступить уже через шесть недель на фоне войны на Ближнем Востоке. При этом Берлин и Киев ранее согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро — на ПВО и совместное производство дронов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает Совет национальной безопасности из-за угрозы нехватки топлива, в том числе авиакеросина. По прогнозам, дефицит в Европе может наступить уже через шесть недель на фоне войны на Ближнем Востоке. При этом Берлин и Киев ранее согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро — на ПВО и совместное производство дронов.
Первый вопрос журналиста касался того, удастся ли немецкому локомотиву преодолеть топливный кризис. Отвечая на него, Борисов указал, что немецкий канцлер публично заверяет всех в обратном, но реальность выглядит иначе.
"Авиакеросина в Европе нет, при этом Мерц заявляет, что с топливом все в порядке. В действительности он послал министра экономики Катарину Райхе договариваться с авиаперевозчиками. Lufthansa отпраздновала свое столетие, при этом бастуют пилоты и технический состав компании. Вдобавок авиаперевозчик закрыл свою дочернюю компанию Cityline", — заявил Борисов.
Европейским авиакомпаниям приходится летать в обход, что вызывает дополнительные расходы. Китайские перевозчики летят по более короткому пути — их небо открыто.
"Решений у этой проблемы нет, потому что авиакеросин производится только из легких аравийских сортов нефти, а ливийская или венесуэльская нефть не подойдут", — подытожил собеседник издания.