"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию

Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская "Укртранснафта" проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"

2026-04-22T11:58

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Согласно заявлению, украинский оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода. В "Укртранснафте" заявили о готовности возобновить транзит.В январе Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

