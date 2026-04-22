"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская "Укртранснафта" проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"
2026-04-22T11:58
2026-04-22T12:03
Согласно заявлению, украинский оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода. В "Укртранснафте" заявили о готовности возобновить транзит.В январе Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.
"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию

11:58 22.04.2026 (обновлено: 12:03 22.04.2026)
 
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская "Укртранснафта" проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"
Согласно заявлению, украинский оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода. В "Укртранснафте" заявили о готовности возобновить транзит.
В январе Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода.
Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийУкртранснафтаЕСУкраина.ру
 
13:21Россия хочет взять под контроль всю Украину, уверен Сырский
13:13Запорожье заволокло дымом. Новости СВО
13:1122 апреля 2026 года, утренний эфир
13:00Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой - тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля
12:35Кого слушать? Экс-глава МИД о невозможном, главком о страшном
12:30Министр обороны Испании приехала в Киев. Главные новости к этому часу
12:20Демографический кризис и мобилизация толкают Украину к повышению пенсионного возраста
12:15Женское лицо бригады "Пятнашка", в Донецком онкоцентре открыли новое отделение. 21 апреля, вечерний эфир
12:07Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки
11:58"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию
11:27Мендель указала на противоречивость требований Зеленского к ЕС
10:57Фантастика в заявлениях Зеленского, прикрытая хамством
10:55Ценности боевиков и бандеровцев объединились: Киев использует террористов, а Львов ставит им памятники
10:52ВС РФ ликвидировали награжденных Зеленским офицеров ВСУ
10:40Киевский режим добрался до Самарской области: жертвы и разрушения. Новости к этому часу
10:27Замглавы парка "Патриот" арестован по делу о взятке на 18 миллионов
10:25Киев закручивает гайки: теперь украинцам придется доказывать право на отсрочку каждые три месяца
10:14В союзы не вступать, но защищать свои интересы. Китай отказывается от "невмешательства"
10:10Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреля
10:02Член одного уровня
Лента новостейМолния