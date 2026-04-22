"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская "Укртранснафта" проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"
2026-04-22T11:58
11:58 22.04.2026
Согласно заявлению, украинский оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода. В "Укртранснафте" заявили о готовности возобновить транзит.
В январе Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода.
Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). Он также сказал, что в связи с этим должен быть разблокирован европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.
