США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона - 22.04.2026 Украина.ру
США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
США столкнулись с серьезным дефицитом ракет для систем ПВО и ПРО, и быстро восполнить запасы не получится. Об этом 22 апреля заявил глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз, слова которого приводят РИА Новости
2026-04-22T14:09
2026-04-22T14:16
По словам генерала, производство ведется постоянно, но этого недостаточно. На полное восстановление арсеналов уйдут годы. Особенно остро не хватает ракет для комплексов Patriot и THAAD, которые активно применялись в ходе конфликта с Ираном. Только за короткий период были израсходованы сотни перехватчиков, что заметно просадило запасы.Сейчас американская промышленность выпускает около 500–600 ракет PAC-3 в год, тогда как расход уже превысил тысячу. Даже планы увеличить производство до 2000 единиц ежегодно рассчитаны на несколько лет вперед. С ракетами для THAAD ситуация еще сложнее — их делают не более 100 в год.На этом фоне Вашингтон уже начал пересматривать графики поставок союзникам. В первую очередь это касается стран Скандинавии и Балтии, которые рассчитывали на поставки систем ПВО и боекомплекта к ним.Причина не только в объемах производства, но и в сложности самих технологий. Такие ракеты требуют редких компонентов и зависят от ограниченного числа производителей, что не позволяет быстро нарастить выпуск.В результате дефицит может затронуть и Украину, где системы Patriot остаются одним из ключевых средств против баллистических целей, но запасы ракет, по оценкам, близки к исчерпанию.Что происходит на фронте: Запорожье заволокло дымом. Новости СВО
сша
иран
вашингтон
новости, сша, иран, вашингтон
Новости, США, Иран, Вашингтон

США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона

14:09 22.04.2026 (обновлено: 14:16 22.04.2026)
 
США столкнулись с серьезным дефицитом ракет для систем ПВО и ПРО, и быстро восполнить запасы не получится. Об этом 22 апреля заявил глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз, слова которого приводят РИА Новости
По словам генерала, производство ведется постоянно, но этого недостаточно. На полное восстановление арсеналов уйдут годы. Особенно остро не хватает ракет для комплексов Patriot и THAAD, которые активно применялись в ходе конфликта с Ираном. Только за короткий период были израсходованы сотни перехватчиков, что заметно просадило запасы.
Сейчас американская промышленность выпускает около 500–600 ракет PAC-3 в год, тогда как расход уже превысил тысячу. Даже планы увеличить производство до 2000 единиц ежегодно рассчитаны на несколько лет вперед. С ракетами для THAAD ситуация еще сложнее — их делают не более 100 в год.
На этом фоне Вашингтон уже начал пересматривать графики поставок союзникам. В первую очередь это касается стран Скандинавии и Балтии, которые рассчитывали на поставки систем ПВО и боекомплекта к ним.
Причина не только в объемах производства, но и в сложности самих технологий. Такие ракеты требуют редких компонентов и зависят от ограниченного числа производителей, что не позволяет быстро нарастить выпуск.
В результате дефицит может затронуть и Украину, где системы Patriot остаются одним из ключевых средств против баллистических целей, но запасы ракет, по оценкам, близки к исчерпанию.
Что происходит на фронте: Запорожье заволокло дымом. Новости СВО
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
15:15Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки
15:13Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
14:59Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"
14:58Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро
14:55Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
14:52Сальдо рассказал о единственном способе спасения для сотрудников ТЦК
14:45Иран ударил по торговому судоходству: два корабля захвачены. Новости Ближнего Востока
14:41Посол России предложил переименовать Киев
14:37Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"
14:33Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ - Associated Press
14:28Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать
14:25"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля
14:23ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций
14:16"…Мы молоды были". Кто и как подготовил Крупскую к революции и Ленину
14:11В Одесском порту уничтожены грузовые вагоны и повреждено судно
14:09США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
14:02Иран готовит для США оружие-сюрприз
14:00Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах
13:57ЕС потребовал от Венгрии письменного ответа по кредиту Украине. Главные новости к этому часу
13:56Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин
Лента новостейМолния