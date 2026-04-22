США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона

США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона - 22.04.2026 Украина.ру

США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона

США столкнулись с серьезным дефицитом ракет для систем ПВО и ПРО, и быстро восполнить запасы не получится. Об этом 22 апреля заявил глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз, слова которого приводят РИА Новости

2026-04-22T14:09

2026-04-22T14:09

2026-04-22T14:16

По словам генерала, производство ведется постоянно, но этого недостаточно. На полное восстановление арсеналов уйдут годы. Особенно остро не хватает ракет для комплексов Patriot и THAAD, которые активно применялись в ходе конфликта с Ираном. Только за короткий период были израсходованы сотни перехватчиков, что заметно просадило запасы.Сейчас американская промышленность выпускает около 500–600 ракет PAC-3 в год, тогда как расход уже превысил тысячу. Даже планы увеличить производство до 2000 единиц ежегодно рассчитаны на несколько лет вперед. С ракетами для THAAD ситуация еще сложнее — их делают не более 100 в год.На этом фоне Вашингтон уже начал пересматривать графики поставок союзникам. В первую очередь это касается стран Скандинавии и Балтии, которые рассчитывали на поставки систем ПВО и боекомплекта к ним.Причина не только в объемах производства, но и в сложности самих технологий. Такие ракеты требуют редких компонентов и зависят от ограниченного числа производителей, что не позволяет быстро нарастить выпуск.В результате дефицит может затронуть и Украину, где системы Patriot остаются одним из ключевых средств против баллистических целей, но запасы ракет, по оценкам, близки к исчерпанию.Что происходит на фронте: Запорожье заволокло дымом. Новости СВО

сша

иран

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, вашингтон