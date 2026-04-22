США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона - 22.04.2026 Украина.ру
США столкнулись с серьезным дефицитом ракет для систем ПВО и ПРО, и быстро восполнить запасы не получится. Об этом 22 апреля заявил глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз, слова которого приводят РИА Новости
2026-04-22T14:16
США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
По словам генерала, производство ведется постоянно, но этого недостаточно. На полное восстановление арсеналов уйдут годы. Особенно остро не хватает ракет для комплексов Patriot и THAAD, которые активно применялись в ходе конфликта с Ираном. Только за короткий период были израсходованы сотни перехватчиков, что заметно просадило запасы.
Сейчас американская промышленность выпускает около 500–600 ракет PAC-3 в год, тогда как расход уже превысил тысячу. Даже планы увеличить производство до 2000 единиц ежегодно рассчитаны на несколько лет вперед. С ракетами для THAAD ситуация еще сложнее — их делают не более 100 в год.
На этом фоне Вашингтон уже начал пересматривать графики поставок союзникам. В первую очередь это касается стран Скандинавии и Балтии, которые рассчитывали на поставки систем ПВО и боекомплекта к ним.
Причина не только в объемах производства, но и в сложности самих технологий. Такие ракеты требуют редких компонентов и зависят от ограниченного числа производителей, что не позволяет быстро нарастить выпуск.
В результате дефицит может затронуть и Украину, где системы Patriot остаются одним из ключевых средств против баллистических целей, но запасы ракет, по оценкам, близки к исчерпанию.