Лихачев призвал Гросси публично признать атаки ВСУ единственной угрозой для ЗАЭС - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/likhachev-prizval-grossi-publichno-priznat-ataki-vsu-edinstvennoy-ugrozoy-dlya-zaes-1079672468.html
Лихачев призвал Гросси публично признать атаки ВСУ единственной угрозой для ЗАЭС
Лихачев призвал Гросси публично признать атаки ВСУ единственной угрозой для ЗАЭС - 01.06.2026 Украина.ру
Лихачев призвал Гросси публично признать атаки ВСУ единственной угрозой для ЗАЭС
Нападения украинской армии на Запорожскую АЭС стали поводом для экстренных переговоров главы Росатома и МАГАТЭ. Об этом сообщает 1 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T19:12
2026-06-01T19:12
новости
россия
украина
энергодар
дмитрий лихачев
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
запорожская аэс
росатом
ядерная угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1047011489_0:0:1617:910_1920x0_80_0_0_b0b015fceeb7d66391aaf3ce5243a166.jpg
В Росатоме сообщили, что Алексей Лихачев провел телефонные переговоры с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции в условиях участившихся украинских обстрелов как самой станции, так и Энергодара - города-спутника АЭС.Глава российской госкорпорации обратился к гендиректору МАГАТЭ с требованием дать публичную и недвусмысленную оценку действиям киевского режима, квалифицировав их как преступные. Кроме того, Лихачев призвал Гросси подтвердить, что единственным реальным источником опасности для Запорожской АЭС остаются непрекращающиеся удары со стороны ВСУ.Новости на эту тему: "Обезьяна с гранатой": МИД РФ осудил нападения ВСУ на Запорожскую АЭСБольше новостей дня представлено в обзоре Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
энергодар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1047011489_0:0:1617:1212_1920x0_80_0_0_73e1356357c871a85479a6a0ebf8f6f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, энергодар, дмитрий лихачев, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, росатом, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная энергетика, национальная безопасность, атомная энергетика, атомная электростанция
Новости, Россия, Украина, Энергодар, Дмитрий Лихачев, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Росатом, ядерная угроза, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, национальная безопасность, атомная энергетика, атомная электростанция

Лихачев призвал Гросси публично признать атаки ВСУ единственной угрозой для ЗАЭС

19:12 01.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Нападения украинской армии на Запорожскую АЭС стали поводом для экстренных переговоров главы Росатома и МАГАТЭ. Об этом сообщает 1 июня телеграм-канал Украина.ру
В Росатоме сообщили, что Алексей Лихачев провел телефонные переговоры с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции в условиях участившихся украинских обстрелов как самой станции, так и Энергодара - города-спутника АЭС.

Глава российской госкорпорации обратился к гендиректору МАГАТЭ с требованием дать публичную и недвусмысленную оценку действиям киевского режима, квалифицировав их как преступные.

Кроме того, Лихачев призвал Гросси подтвердить, что единственным реальным источником опасности для Запорожской АЭС остаются непрекращающиеся удары со стороны ВСУ.
Новости на эту тему: "Обезьяна с гранатой": МИД РФ осудил нападения ВСУ на Запорожскую АЭС
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЭнергодарДмитрий ЛихачевРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРосатомядерная угрозаядерная безопасностьЯдерная энергетиканациональная безопасностьатомная энергетикаатомная электростанция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Лазерное оружие, "зенитки" и пулеметы с ИИ: эксперт про очередной этап технологической гонки
04:13Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов пять аэропортов
03:43Трамп назвал возможный срок заключения сделки с Ираном
03:20Киев в огне, ракеты также бьют по Харькову, Днепропетровску и временно оккупированному Запорожью
02:51Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"
01:59"Герани" и ракеты бьют по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
01:18В Курской области дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде
00:51Сводка событий 1 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Оборона ВСУ в Константиновке расчленена — итоговая сводка за 1 июня от канала Readovka
23:57В Одессе на фоне сообщений о возможном ракетном ударе запускают салюты
23:52Небензя заявил в ООН, что инцидент с дроном в Румынии связан с обращением Зеленского к Дональду Трампу
22:59Готовится удар "Орешника" - украинские сми
22:53Украинские эксперты решили воздействовать на Трампа через деньги и договорённости, а не военные аргументы
22:32Пушилин сообщил о двух погибших и четырёх пострадавших в результате атак. Главные новости к этому часу
22:25Экс-посол Польши на Украине вернул орден "За заслуги" из-за восхваления УПА киевскими властями
21:45Зеленский вновь предупреждает о скором массированном ударе России по Украине.
21:39Путин назвал удар по колледжу в Старобельске кровавым преступлением. Главные новости к этому часу
20:59Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
20:53Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии
20:49В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
Лента новостейМолния