https://ukraina.ru/20260420/ukraina-zachistka-territorii-zamena-naseleniya-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1078074988.html

Украина: зачистка территории, замена населения. Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, что ждёт Украину, Россию да и весь мир уже в скором будущем. Прогнозы не самые радужные.

2026-04-20T08:00

украина

киев

россия

дональд трамп

василий волга

владимир зеленский

тцк

верховная рада

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg

Судя по всему, за странной пандемией ковида и за нынешней войной следует ожидать голода, это очередной "всадник апокалипсиса", считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и бывшая телеведущая Снежана Егорова.По её мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, для многих уже совершенно очевидно, что все эти следующие одна за другой катастрофические события - "вполне себе рукотворны". Противостоять зловещему "творчеству" пытается только один осколок СССР — Беларусь, где Лукашенко не поддался ковидному психозу.Что на Украине? Украинцев продолжают отлавливать и отправлять на фронт, а украинский бизнес просит завозить на их место мигрантов — потому что "государство создало такие условия для уклонистов и для бизнеса, что украинцы не могут работать, так как они должны быть забронированы, за них нужно заплатить...".Да украинца по дороге на работу могут просто поймать ТЦКашники. Поэтому бизнес просит завозить каких-нибудь не украинцев, а, например, пакистанцев. А украинцев, бежавших в Европу — вернут, но не для работы, а оправят их в окопы умирать - "всё это открыто".Так какое же будущее планирую для Украины? На этот вопрос Егорова ответила, что вовсе не обязательно это будет называться "Украина". Да и ТЦКашникам легче будет отличать своих "клиентов" по цвету кожи...А приехавшие вовсе не будут ходить со склонёнными головами, работать они вряд ли станут, а будут давить тех, кто остался. Им и оружие могут для этого дать. А назовут эту страну, бывшую Украину, как-нибудь по-другому, например, это будет "Хазарский каганат", предположила бывшая телеведущая.По её мнению, понятно, что будет дальше — продолжат все вместе поход на Восток, цель понятна, это расчленение России. Что до Украины, то никто сейчас и не собирается её возрождать и спасать, на деле "идёт зачистка пространства, территории, идёт перехват управления, идёт замена населения, идёт замена религии...".Если процесс сорвётся, то на территории Украины будет большая война между Европой и Россией. И в РФ тогда тоже "крысы повылазят из нор"… Такие вот перспективы.Можно ли этого избежать и что для этого необходимо сделать? По словам Егоровой, выход для нас всех есть только один — надо вспомнить, что мы все жили ещё не так давно в одной стране, надо начинать искать пути к взаимопониманию, надо "объединяться в единое пространство государственное".Это, пожалуй, единственный путь к спасению. Но для этого необходима большая просветительская работа, люди должны знать, кому нужна эта война и кто получает выгоду от продолжающегося кровопролития, подчеркнула Снежана Егорова.Но что с войной, к чему готовиться людям? Прогнозы звучат разные. Например, в МВФ прогнозируют завершение конфликта на Украине к концу 2026 года. Вообще-то мира ожидали раньше, но пришлось изменить прогноз. Об этом заявил на брифинге директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер, передаёт РИА Новости.Покинувший страну бывший украинский политик Василий Волга отметил, что завершение войны на Украине во многом зависит от Ирана. По его словам, если Иран будет и дальше действовать в той логике, в какой действует, "то тогда Европейский Союз уже к осени будет не в состоянии поддерживать никаким образом в Украине боевые действия — и сколько бы ни выловили в этом концлагере несчастных рабов-украинцев, которые прячутся кто как может… им нечего будет в руки дать"."Автоматы, проще говоря, закончатся, пули закончатся", - пояснил Волга своё предположение в эфире одного из ютуб-каналов. По мнению политика, если всё и дальше пойдёт так, как идёт, то очень скоро Киев не получит необходимой ему поддержки — и "осенью Украина (киевский режим — ред.) капитулирует".При этом Волга отметил, что из общения с российскими политиками он вынес убеждение, что им тоже нужен мир, а среди условий будет требование проведения политической амнистии на Украине.Насколько мир реален? Отставной украинский военный, известный под позывным "Арти Грин", утверждает, что войну на истощение Киев долго продолжать не сможет. Утверждения, что Украина истощится позже России, он назвал "наглой манипуляцией" и ложью.Мотив этой лжи понятен, отметил "Арти Грин" в эфире интернет-канала Politeka, пояснив, что для Зеленского завершение боевых действий равносильно завершению его президентства "в течение двух-трёх месяцев". Поэтому он и лжёт о способности страны долго продолжать войну, а страна тем временем истощается и демографически, и экономически. Экономика фактически умерла, её функционирование пока поддерживают на искусственном дыхании, но…"Украина истощается быстрее, причём и морально тоже. То, что происходит на улицах с ТЦК — это что?.. А Россия ещё не приступала к мобилизации… она только гайки закручивает для того, чтобы приступить", - подчеркнул отставной военный.По его мнению, в РФ в результате ряда последовательных действий "вариант перехода к тотальному военному коммунизму… уже готов". А вот Киеву дальше гайки закручивать - "уже некуда".Но есть и другие варианты развития событий. У глобалистов относительно Украины есть свой план, считает бывший депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, их главная задача сейчас - пересидеть Трампа, а в это время продолжать поддерживать Зеленского. При этом глобалисты полагают, что Трамп ослабел, и наступило время, когда с ним можно уже не считаться.Глобалисты не дают Трампу победить в Иране и не дают сыграть роль миротворца на Украине, он уже - "хромая утка". А скоро он потеряет Конгресс, и тогда, скорее всего, будет поставлен вопрос об импичменте, считает аналитик. По его словам, глобалисты рассчитывают на то, что смогут выкрутить Трампу руки настолько. что просто вынудят его снова начать финансирование Киева и поставки оружия киевскому режиму.Царёв также отметил, что Киеву вполне хватает средств для продолжения войны, никому не стоит обманываться в этом вопросе. В частности, только от украинских беженцев в виде переводов родственникам ежегодно на Украину поступает около 80 млрд долларов.Если добавить все программы поставок Киеву вооружений, которые продолжают действовать, то можно сделать вывод — до истощения Киеву ещё далеко.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

