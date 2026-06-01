Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией

Нынешняя Армения с ее европейскими устремлениями повторяет путь Грузии, но в Тбилиси этот опыт со временем признали неудачным. Может быть Еревану стоит поучиться на ошибках других? Впрочем, своей головы, как говорят в России, не пришьешь. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-06-01T14:40

На саммите ЕАЭС в Казахстане в полный рост встал армянский вопрос. Премьер Армении Никол Пашинян в Астану демонстративно не приехал. Курс Еревана на вступление в ЕС наносит прямой вред всем участникам Евразийского экономического союза, отметил Киселев. Для Россия это особая тема, добавил он.По словам ведущего, психологически и даже внешне премьер Армении всё больше становится похож на печальной памяти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Оба экзальтированные и вредоносные мечтатели.Пашинян встал на путь русофобии и выбрал курс Саакашвили. Он ещё не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад."Пашинян ещё не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с РФ", - рассказал Киселев.Из выступления Пашиняна:"Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это ни казалось дорогим. Сегодня Армения становится перекрёстком мира, а это значит, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов".Армения становится перекрёстком мира. Это надежда на проект TRIPP - расшифровывается как Tramp Root for International Peace and Prosperity. "Дорога Трампа для международного мира и процветания"."Столь же цветасто, сколь и пустоцветно. Такой дороги для Армении, как и такого проекта, просто нет", - прокомментировал Киселев.Проекта нет ни в чертежах, ни в контрактах, ни в финансовых планах. Нет, как сейчас говорят, от слова совсем. Раньше мы бы сказали "голяк на базе", отметил он.Ни к чему не обязывающие меморандумы по TRIPP подписывались не раз. Последний - 26 мая, когда в аэропорту Еревана на час приземлился госсекретарь США Марко Рубио и, не выходя за пределы воздушной гавани, подписал с министром иностранных дел Армении рамочное соглашение о TRIPP.Еще из недавнего выступления Пашиняна:"Скоро откроется TRIPP. Через территорию нашей страны, в том числе, будет проходить газопровод. За счёт этого транзита у нас будет собственный газ. И за этот транзит нам будут платить газом".Всё так, за одной лишь малостью, отметил Киселев. Газа нет. И никто твёрдо не знает, какой газ, сколько и куда Армения будет качать, оставляя часть своего, как говорит Пашинян, газа, себе. Дональд Трамп вообще-то пока ни одного газопровода не построил.Пока ни один геополитический мегапроект Трампа не реализован. Пример — Совет мира для сектора Газа, который должен был превратить многострадальный берег Средиземного моря в рай для застройщиков-девелоперов. Впервые о проекте мы услышали в сентябре прошлого года. Под него подписались 19 стран. До сих пор в фонде Совета мира ни одного доллара."Шапка, пущенная по кругу, пуста. То же сейчас и с TRIPP. Пока всё, как у мечтательного помещика Манилова в "Мёртвых душах" Гоголя", - подчеркнул Киселев.Цитата из "Мертвых душ": "Как бы хорошо было, если бы через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими".Так или иначе, а Пашинян ещё и двигает Армению в сторону Евросоюза, заключает со странами ЕС одно за одним соглашения о стратегическом партнёрстве. Принял, хоть и ничего не значащий, а всё же закон о начале процесса вступления Армении в ЕС. Никакого начала процесса вступления нет, но закон уже есть.Из России Пашиняна предупреждают, мол Армения много потеряет в деньгах от потери льгот, а уровень жизни народа значительно понизится.Пашинян вводит народ в заблуждение. Рисует золотые горы и говорит, что народ сам будет решать."Сильнейший решит. Кто этот сильнейший? Граждане Армении. Это вы будете решать. Моя задача в том, чтобы у вас были альтернативы и сегодня они у вас есть", - заявлял армянский премьер.По словам Киселева, Пашинян предоставляет альтернативу братским отношениям с Россией, но при этом вводит свой же народ в заблуждение возможностью скоро разбогатеть, маня триллионами. Пашинян предлагает проголосовать на уже близких выборах 7 июня так, чтобы он сохранил власть и курс. Но, позвольте, Пашинян же всех обманывает.А со времён Римского права, при актах, заключённых по заблуждению, то есть обманутыми людьми, всегда и везде действует принцип Nulla voluntas errantis est - у заблуждающегося нет воли. То есть решение сознательно введённого в заблуждение обманутого не имеет силы. Так в чём Пашинян обманывает свой народ?Начнём с самого лёгкого — с газа. Отруливая от России Армения теряет льготную цену на газ в 177 долларов за 1 тыс. кубов. Придётся покупать по рыночным ценам Европы. Сейчас они минимум втрое выше. Отказавшись от российского газа, даже Германия безнадёжно просела. Что уж тут говорить об Армении. Подсчитано на экспертном уровне: повышение цен на энергоносители приведёт к потере минимум 14% ВВП Армении.Это крах, отметил Киселев. Пашинян уверяет, что Россия контракты по ценам разорвать не может. Может. Об этом на недавней встрече в Москве Пашиняну прямо сказал Владимир Путин. На прошлой неделе Министр энергетики России Сергей Цивилёв отправил в Ереван письмо:"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Евросоюзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры".Речь о договорах на газ. Из России Армения получает 2,7 млрд кубов в год, из Ирана около полумиллиарда в рамках соглашения "Газ за электричество". То есть большую часть иранского газа Армения сжигает, чтобы вернуть его обратно уже как электричество.Кстати, если у Ирана Армения станет ассоциироваться с крайне враждебной к нему Европой, то и об иранском газе можно будет забыть.Третьего источника газа у Армении сейчас нет. Теоретически, это может быть Азербайджан, но Азербайджан взял повышенное обязательство по поставкам своего газа в Европу. Достанется ли в этих условиях хоть что-то Армении — вопрос. Армения у Азербайджана, мягко говоря, не в любимчиках.Далее, где-то уж совсем в космической перспективе можно говорить об американском сжиженном газе, на который США переводят Европу.Но мы знаем, с каким результатом и по каким ценам. Чтобы не загромождать цифрами, Армения из России получает львиную долю нефтепродуктов и, например, алмазы на огранку. Всё пока беспошлинно. Кстати, огранка алмазов — весомая доля в общем балансе экономики Армении. Половина получаемых камней - из России."Да что там алмазы? Сейчас Армения в большом и беспошлинном таможенном пространстве, в общем рынке, благодаря соглашению о свободной торговле. В один прекрасный момент и пошлины, и полноценный таможенный контроль могут вернуться. А что Россия покупает в Армении? Овощи и фрукты, зелень. 98% армянской сельхозпродукции идёт в Россию, а ещё коньяк — 80% — в Россию", - отметил Киселев.Вино и минеральная вода — тоже к нам. Фитосанитарный контроль возникнет вдруг: на днях Россельхознадзор ввёл пока временное ограничение на ввоз в Россию армянских томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники.Ранее под ограничения Россельхознадзора попали все партии воды "Джермук". Запрет коснулся 37 млн бутылок. "Джермук", надо думать, теперь распробуют во Франции, как и армянский коньяк. Желаем успеха.Пока это цветочки. Ещё момент. Сейчас армяне из Армении работают в России без разрешительных документов, отправляя на родину ежегодно почти 4 млрд долларов. Это 13% ВВП Армении. Без ЕАС армянам из Армении придётся получать разрешение на работу и покупать патенты, как это делают граждане других стран СНГ. ОМС при этом - лишь через пять лет проживания в России.Путин на встрече с Пашиняном в Москве предлагал в случае решения Еревана о присоединении к Евросоюзу пойти по пути интеллигентного, взаимовыгодного развода. Ну что ж, каждая из сторон уже делает на этом пути первые шаги.Можно надеяться, решение не окончательное. Куда выгоднее и приятнее нашим странам и народам оставаться вместе. А уж коль мы начали тему с похожести Пашиняна в чём-то на Саакашвили, то и закончим им же. Пример Саакашвили не заразителен. Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной. Теперь на этот круг заходит Армения.Стоит ли? Может, мудрее всё же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь, решать армянам, резюмировал Киселев.Еще по теме - в материале издания Украина.ру Диктатура демократии на фоне Армении. Как обманом с народовластием лишить суверенитета страну.

