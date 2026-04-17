"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, почему в США перестали скрывать, что война на Украине для них просто бизнес, долго ли ещё украинцы готовы безропотно нести тяготы такой войны, которая кому-то несёт горе, а кому-то доход.

2026-04-17T08:05

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение финансирования Украины (киевского режима — ред.) — одно из решений, которым он больше всего гордится за время работы в администрации Дональда Трампа.Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя это заявление, предположил, что Вэнс просто "брякнул". При этом он признал, что "то, о чём говорит Вэнс — это очень важный и болезненный для Украины поворот, когда США, уже не скрывая, по сути изменили свою политику, превратили войну в бизнес — теперь это статья дохода"."Российско-украинская война из статьи расходов… превратилась в статью доходов, потому что оружие и прочее — там, информация — теперь это товар, который продаётся за европейские деньги, европейцы стали покупателем-посредником, который теперь вынужден поддерживать Украину вот через такого рода операции", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politrka.Он добавил, что "это одна из причин того, что Евро-Атлантический Запад постепенно начал издыхать" - начался кризис доверия и прочие нехорошие (для Запада — авт.) вещи, поскольку США открыто заявили - "мы больше не лидеры национальных примеров демократии, мы большой концерн по продаже оружия и больших сделок, либо воюем, либо создаём совместное предприятие и зарабатываем деньги...".Не совсем понятно, что в этой позиции Америки могло удивить опытного политолога, здесь ведь просто выражена её суть без "демократической" мишуры. Однако, по его словам, удивлены и западные политики, которые теперь задаются вопросом: "А с нами как?..".Ермолаев также прокомментировал заявление главы ОП Кирилла Буданова*, сказавшего, что возможно некое событие, которое может закончиться для Украины катастрофически, "если не будет единства".По мнению эксперта, ничего нового в этой реплике нет, РФ имеет возможности наносить новые удары и на фронте, и по объектам в тылу — и "всегда может случиться так, что придётся договариваться, потому что стало резко тяжелее".Ермолаев добавил, что сейчас "для Украины в опасный такой клубок складываются несколько факторов" - ухудшение финансово-экономической ситуации, если достаточной помощи (от Запада — ред.) не будет, то неизбежен рост социального напряжения и недовольства.По мнению украинского политолога, это вовсе не означает изменения отношения к противнику, к России, но - "всё-таки, пятый год" (длится конфликт — ред.), люди устали от обрушившихся на них проблем... у всего этого есть пределы".А ведь как мечталось (некоторым, но далеко не всем) о Европе, о членстве Украины в НАТО, как весело скакалось на Майдане? Сегодня же о мечте Киева (подвластного глобалистам) обрести членство в НАТО многие политики и эксперты отзываются всё более скептически — равно как и о перспективах самого Альянса.Так, вынужденно покинувший страну украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает НАТО атавизмом — этот военный блок создавался для противодействия Советскому Союзу, которого более нет. А у РФ, безусловно, уже нет того потенциала, который был у СССР.Вызовы для США лежат в другой области мира, что и было определено в стратегии нацбезопасности Штатов, напомнил политик. По его словам, промышленная экспансия Китая на все рынки — это вызов и для ЕС. Поэтому "сейчас стратегические вызовы другие — и будут формироваться новые союзы".Какие именно?"Для США выгодно объединение России и Европейского Союза в Большую Европу как центра противодействия Китаю", - сказал Мураев в беседе с журналистом Александром Шелестом*. По его мнению, часть российских элит тоже считают Китай недружественным государством, поскольку КНР, в частности, "торгует военными технологиями и с нашими, и с вашими", продаёт их и РФ, и Киеву", руководствуясь исключительно собственными интересами - "зарабатывает на всех".Политик добавил, что по этой причине Китай, в отличие от МВФ, США и ЕС, является для Украины приоритетным партнёром, "поскольку никогда не выдвигает политических требований в обмен на финансирование, инвестиции или какие-то совместные проекты".Китайцев интересует исключительно прибыль, интересует собственное государство внутри собственных границ, при этом быстрое развитие КНР позволяет Пекину претендовать уже и на мировое лидерство, что, конечно же, не устраивает США, рассказал Мураев.Он также высказал уверенность в том, что относительно Украины "все договорённости между США и РФ уже достигнуты — вернее, условия заключения мирной сделки совершенно понятны". И администрация Трампа будет предпринимать соответствующие действия, хотя глобалисты постараются помешать — это, так сказать, внутривидовая борьба.По мнению Мураева, в любом случае США придётся решать украинский вопрос, играя на многих досках - происходит передел сфер влияния, за всем разнообразием внешних и будто бы никак не связанных между собой событий можно видеть реализацию той стратегии, "которая обсуждена в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин".Политик добавил, что даже если Трамп и проиграет промежуточные выборы, он всё равно сохранит рычаги для того, чтобы внедрять эту выработанную совместно политику в жизнь. Эта выработанная политика, вероятно, включает изменение курса Киева. Глобалисты за Зеленского, а вот трамписты будут его додавливать.Додавят ли? Время покажет. Мураев подчеркнул, что, если этого не произойдёт, то Украина рискует потерять государственность, её просто разделят, а "то, что от неё останется, будет буферной зоной между двумя большими союзами".В России тоже всё не так просто. Русский философ и публицист Фёдор Гиренок в статье "Чем Россия отличается от Запада?" пишет, что англосаксам при помощи идей национализма удалось оторвать Украину от России и стравить их, но - "они не ожидали, что война России с Америкой мгновенно превратится из внешней войны во внутреннюю"."Для России и Украины – это гражданская война, - утверждает философ. - Что хочет народ в этой войне? Не нацизма, не капитализма и не империализма, а нового социализма и смены элиты. США знают об этих настроениях народа и хотят их использовать в своих интересах. Правящий класс в России тоже догадывается о настроениях народа. Отсюда его медлительность, нерешительность, путаность в словах и противоречивость в действиях".Гиренок далее пишет, что, по его мнению, будет с Европой и с Россией. Ну, Европа сама пусть о себе побеспокоится, а вот Россия... Если её победит Запад, то Запад и будет учреждать новый мир, в котором места для России уже не будет - "она будет в нём как мешок с сырьём".Этот отрывок из статьи философа цитирует в своём популярном дзен-канале известный российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Даём ссылку на этот его пост, поскольку там в комментариях можно много интересного узнать о том, что думает народ (по крайней мере, его часть, а это многочисленные читатели блога писателя) и о войне, и о прошлом, и возможном будущем России и Украины.И ещё о вариантах будущего. Фёдор Гиренок в своей статье отмечает, что англосаксы хотели бы использовать РФ "как Украину, только для борьбы с Китаем". Пока благоприятные для этого условия не сложились, но… угроза осталась. По мнению философа, "когда это осознают в Китае и России, они объединятся, презрев свои идеологические разногласия".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

эксклюзив, китай, россия, украина, евгений мураев, нато, ес, верховная рада, джей ди вэнс, сша, дональд трамп