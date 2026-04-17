"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире - 17.04.2026 Украина.ру
"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире
"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире - 17.04.2026 Украина.ру
"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире
В экспертном сообществе обсуждают, почему в США перестали скрывать, что война на Украине для них просто бизнес, долго ли ещё украинцы готовы безропотно нести тяготы такой войны, которая кому-то несёт горе, а кому-то доход.
2026-04-17T08:05
2026-04-17T08:05
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение финансирования Украины (киевского режима — ред.) — одно из решений, которым он больше всего гордится за время работы в администрации Дональда Трампа.Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя это заявление, предположил, что Вэнс просто "брякнул". При этом он признал, что "то, о чём говорит Вэнс — это очень важный и болезненный для Украины поворот, когда США, уже не скрывая, по сути изменили свою политику, превратили войну в бизнес — теперь это статья дохода"."Российско-украинская война из статьи расходов… превратилась в статью доходов, потому что оружие и прочее — там, информация — теперь это товар, который продаётся за европейские деньги, европейцы стали покупателем-посредником, который теперь вынужден поддерживать Украину вот через такого рода операции", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politrka.Он добавил, что "это одна из причин того, что Евро-Атлантический Запад постепенно начал издыхать" - начался кризис доверия и прочие нехорошие (для Запада — авт.) вещи, поскольку США открыто заявили - "мы больше не лидеры национальных примеров демократии, мы большой концерн по продаже оружия и больших сделок, либо воюем, либо создаём совместное предприятие и зарабатываем деньги...".Не совсем понятно, что в этой позиции Америки могло удивить опытного политолога, здесь ведь просто выражена её суть без "демократической" мишуры. Однако, по его словам, удивлены и западные политики, которые теперь задаются вопросом: "А с нами как?..".Ермолаев также прокомментировал заявление главы ОП Кирилла Буданова*, сказавшего, что возможно некое событие, которое может закончиться для Украины катастрофически, "если не будет единства".По мнению эксперта, ничего нового в этой реплике нет, РФ имеет возможности наносить новые удары и на фронте, и по объектам в тылу — и "всегда может случиться так, что придётся договариваться, потому что стало резко тяжелее".Ермолаев добавил, что сейчас "для Украины в опасный такой клубок складываются несколько факторов" - ухудшение финансово-экономической ситуации, если достаточной помощи (от Запада — ред.) не будет, то неизбежен рост социального напряжения и недовольства.По мнению украинского политолога, это вовсе не означает изменения отношения к противнику, к России, но - "всё-таки, пятый год" (длится конфликт — ред.), люди устали от обрушившихся на них проблем... у всего этого есть пределы".А ведь как мечталось (некоторым, но далеко не всем) о Европе, о членстве Украины в НАТО, как весело скакалось на Майдане? Сегодня же о мечте Киева (подвластного глобалистам) обрести членство в НАТО многие политики и эксперты отзываются всё более скептически — равно как и о перспективах самого Альянса.Так, вынужденно покинувший страну украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает НАТО атавизмом — этот военный блок создавался для противодействия Советскому Союзу, которого более нет. А у РФ, безусловно, уже нет того потенциала, который был у СССР.Вызовы для США лежат в другой области мира, что и было определено в стратегии нацбезопасности Штатов, напомнил политик. По его словам, промышленная экспансия Китая на все рынки — это вызов и для ЕС. Поэтому "сейчас стратегические вызовы другие — и будут формироваться новые союзы".Какие именно?"Для США выгодно объединение России и Европейского Союза в Большую Европу как центра противодействия Китаю", - сказал Мураев в беседе с журналистом Александром Шелестом*. По его мнению, часть российских элит тоже считают Китай недружественным государством, поскольку КНР, в частности, "торгует военными технологиями и с нашими, и с вашими", продаёт их и РФ, и Киеву", руководствуясь исключительно собственными интересами - "зарабатывает на всех".Политик добавил, что по этой причине Китай, в отличие от МВФ, США и ЕС, является для Украины приоритетным партнёром, "поскольку никогда не выдвигает политических требований в обмен на финансирование, инвестиции или какие-то совместные проекты".Китайцев интересует исключительно прибыль, интересует собственное государство внутри собственных границ, при этом быстрое развитие КНР позволяет Пекину претендовать уже и на мировое лидерство, что, конечно же, не устраивает США, рассказал Мураев.Он также высказал уверенность в том, что относительно Украины "все договорённости между США и РФ уже достигнуты — вернее, условия заключения мирной сделки совершенно понятны". И администрация Трампа будет предпринимать соответствующие действия, хотя глобалисты постараются помешать — это, так сказать, внутривидовая борьба.По мнению Мураева, в любом случае США придётся решать украинский вопрос, играя на многих досках - происходит передел сфер влияния, за всем разнообразием внешних и будто бы никак не связанных между собой событий можно видеть реализацию той стратегии, "которая обсуждена в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин".Политик добавил, что даже если Трамп и проиграет промежуточные выборы, он всё равно сохранит рычаги для того, чтобы внедрять эту выработанную совместно политику в жизнь. Эта выработанная политика, вероятно, включает изменение курса Киева. Глобалисты за Зеленского, а вот трамписты будут его додавливать.Додавят ли? Время покажет. Мураев подчеркнул, что, если этого не произойдёт, то Украина рискует потерять государственность, её просто разделят, а "то, что от неё останется, будет буферной зоной между двумя большими союзами".В России тоже всё не так просто. Русский философ и публицист Фёдор Гиренок в статье "Чем Россия отличается от Запада?" пишет, что англосаксам при помощи идей национализма удалось оторвать Украину от России и стравить их, но - "они не ожидали, что война России с Америкой мгновенно превратится из внешней войны во внутреннюю"."Для России и Украины – это гражданская война, - утверждает философ. - Что хочет народ в этой войне? Не нацизма, не капитализма и не империализма, а нового социализма и смены элиты. США знают об этих настроениях народа и хотят их использовать в своих интересах. Правящий класс в России тоже догадывается о настроениях народа. Отсюда его медлительность, нерешительность, путаность в словах и противоречивость в действиях".Гиренок далее пишет, что, по его мнению, будет с Европой и с Россией. Ну, Европа сама пусть о себе побеспокоится, а вот Россия... Если её победит Запад, то Запад и будет учреждать новый мир, в котором места для России уже не будет - "она будет в нём как мешок с сырьём".Этот отрывок из статьи философа цитирует в своём популярном дзен-канале известный российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Даём ссылку на этот его пост, поскольку там в комментариях можно много интересного узнать о том, что думает народ (по крайней мере, его часть, а это многочисленные читатели блога писателя) и о войне, и о прошлом, и возможном будущем России и Украины.И ещё о вариантах будущего. Фёдор Гиренок в своей статье отмечает, что англосаксы хотели бы использовать РФ "как Украину, только для борьбы с Китаем". Пока благоприятные для этого условия не сложились, но… угроза осталась. По мнению философа, "когда это осознают в Китае и России, они объединятся, презрев свои идеологические разногласия".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире"
"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире

08:05 17.04.2026
 
В экспертном сообществе обсуждают, почему в США перестали скрывать, что война на Украине для них просто бизнес, долго ли ещё украинцы готовы безропотно нести тяготы такой войны, которая кому-то несёт горе, а кому-то доход.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение финансирования Украины (киевского режима — ред.) — одно из решений, которым он больше всего гордится за время работы в администрации Дональда Трампа.
Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя это заявление, предположил, что Вэнс просто "брякнул". При этом он признал, что "то, о чём говорит Вэнс — это очень важный и болезненный для Украины поворот, когда США, уже не скрывая, по сути изменили свою политику, превратили войну в бизнес — теперь это статья дохода".
"Российско-украинская война из статьи расходов… превратилась в статью доходов, потому что оружие и прочее — там, информация — теперь это товар, который продаётся за европейские деньги, европейцы стали покупателем-посредником, который теперь вынужден поддерживать Украину вот через такого рода операции", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politrka.
Он добавил, что "это одна из причин того, что Евро-Атлантический Запад постепенно начал издыхать" - начался кризис доверия и прочие нехорошие (для Запада — авт.) вещи, поскольку США открыто заявили - "мы больше не лидеры национальных примеров демократии, мы большой концерн по продаже оружия и больших сделок, либо воюем, либо создаём совместное предприятие и зарабатываем деньги...".
Не совсем понятно, что в этой позиции Америки могло удивить опытного политолога, здесь ведь просто выражена её суть без "демократической" мишуры. Однако, по его словам, удивлены и западные политики, которые теперь задаются вопросом: "А с нами как?..".
Ермолаев также прокомментировал заявление главы ОП Кирилла Буданова*, сказавшего, что возможно некое событие, которое может закончиться для Украины катастрофически, "если не будет единства".
По мнению эксперта, ничего нового в этой реплике нет, РФ имеет возможности наносить новые удары и на фронте, и по объектам в тылу — и "всегда может случиться так, что придётся договариваться, потому что стало резко тяжелее".
Ермолаев добавил, что сейчас "для Украины в опасный такой клубок складываются несколько факторов" - ухудшение финансово-экономической ситуации, если достаточной помощи (от Запада — ред.) не будет, то неизбежен рост социального напряжения и недовольства.
По мнению украинского политолога, это вовсе не означает изменения отношения к противнику, к России, но - "всё-таки, пятый год" (длится конфликт — ред.), люди устали от обрушившихся на них проблем... у всего этого есть пределы".
А ведь как мечталось (некоторым, но далеко не всем) о Европе, о членстве Украины в НАТО, как весело скакалось на Майдане? Сегодня же о мечте Киева (подвластного глобалистам) обрести членство в НАТО многие политики и эксперты отзываются всё более скептически — равно как и о перспективах самого Альянса.
Так, вынужденно покинувший страну украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает НАТО атавизмом — этот военный блок создавался для противодействия Советскому Союзу, которого более нет. А у РФ, безусловно, уже нет того потенциала, который был у СССР.
Вызовы для США лежат в другой области мира, что и было определено в стратегии нацбезопасности Штатов, напомнил политик. По его словам, промышленная экспансия Китая на все рынки — это вызов и для ЕС. Поэтому "сейчас стратегические вызовы другие — и будут формироваться новые союзы".
Какие именно?
"Для США выгодно объединение России и Европейского Союза в Большую Европу как центра противодействия Китаю", - сказал Мураев в беседе с журналистом Александром Шелестом*. По его мнению, часть российских элит тоже считают Китай недружественным государством, поскольку КНР, в частности, "торгует военными технологиями и с нашими, и с вашими", продаёт их и РФ, и Киеву", руководствуясь исключительно собственными интересами - "зарабатывает на всех".
Политик добавил, что по этой причине Китай, в отличие от МВФ, США и ЕС, является для Украины приоритетным партнёром, "поскольку никогда не выдвигает политических требований в обмен на финансирование, инвестиции или какие-то совместные проекты".
Китайцев интересует исключительно прибыль, интересует собственное государство внутри собственных границ, при этом быстрое развитие КНР позволяет Пекину претендовать уже и на мировое лидерство, что, конечно же, не устраивает США, рассказал Мураев.
Он также высказал уверенность в том, что относительно Украины "все договорённости между США и РФ уже достигнуты — вернее, условия заключения мирной сделки совершенно понятны". И администрация Трампа будет предпринимать соответствующие действия, хотя глобалисты постараются помешать — это, так сказать, внутривидовая борьба.
По мнению Мураева, в любом случае США придётся решать украинский вопрос, играя на многих досках - происходит передел сфер влияния, за всем разнообразием внешних и будто бы никак не связанных между собой событий можно видеть реализацию той стратегии, "которая обсуждена в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин".
Политик добавил, что даже если Трамп и проиграет промежуточные выборы, он всё равно сохранит рычаги для того, чтобы внедрять эту выработанную совместно политику в жизнь. Эта выработанная политика, вероятно, включает изменение курса Киева. Глобалисты за Зеленского, а вот трамписты будут его додавливать.
Додавят ли? Время покажет. Мураев подчеркнул, что, если этого не произойдёт, то Украина рискует потерять государственность, её просто разделят, а "то, что от неё останется, будет буферной зоной между двумя большими союзами".
В России тоже всё не так просто. Русский философ и публицист Фёдор Гиренок в статье "Чем Россия отличается от Запада?" пишет, что англосаксам при помощи идей национализма удалось оторвать Украину от России и стравить их, но - "они не ожидали, что война России с Америкой мгновенно превратится из внешней войны во внутреннюю".
"Для России и Украины – это гражданская война, - утверждает философ. - Что хочет народ в этой войне? Не нацизма, не капитализма и не империализма, а нового социализма и смены элиты. США знают об этих настроениях народа и хотят их использовать в своих интересах. Правящий класс в России тоже догадывается о настроениях народа. Отсюда его медлительность, нерешительность, путаность в словах и противоречивость в действиях".
Гиренок далее пишет, что, по его мнению, будет с Европой и с Россией. Ну, Европа сама пусть о себе побеспокоится, а вот Россия... Если её победит Запад, то Запад и будет учреждать новый мир, в котором места для России уже не будет - "она будет в нём как мешок с сырьём".
Этот отрывок из статьи философа цитирует в своём популярном дзен-канале известный российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Даём ссылку на этот его пост, поскольку там в комментариях можно много интересного узнать о том, что думает народ (по крайней мере, его часть, а это многочисленные читатели блога писателя) и о войне, и о прошлом, и возможном будущем России и Украины.
И ещё о вариантах будущего. Фёдор Гиренок в своей статье отмечает, что англосаксы хотели бы использовать РФ "как Украину, только для борьбы с Китаем". Пока благоприятные для этого условия не сложились, но… угроза осталась. По мнению философа, "когда это осознают в Китае и России, они объединятся, презрев свои идеологические разногласия".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире"
08:05"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире
08:00Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии
07:55ПВО за ночь сбила больше 60 вражеских дронов над Россией
07:49Количество ликвидированных над Ленинградской областью БПЛА достигло 12, — губернатор
07:43Прибыльное сумасшествие Трампа. Кто зарабатывает на войне, когда британцы и весь остальной мир нищают
07:25США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока
06:48Американская парадигма: Иран меняет расклад сил в США перед выборами в Конгресс-2026 и президента-2028
06:30Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом
05:50"Неопознанные тела на дне реки": Алехин о катастрофе 159-й бригады ВСУ под Харьковом
05:30Европа протестует через "фигу в кармане": эксперт о расколе в НАТО и сигналах из Вашингтона
05:30"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных
05:15"Северяне взяли Волчанские Хутора": Алехин о прорыве обороны ВСУ под Харьковом
05:05Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00Трамп превращает армию США в религиозный культ: аналитик о "божественном плане"
04:45Рывок на Великий Бурлук улучшит ситуацию под Купянском: эксперт про новые успехи "северян"
04:30В Намибии задержали судно с российскими моряками
04:30Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку: Ананьев о роли Москвы и Пекина
04:15Потеря Волчанских Хуторов — катастрофа для ВСУ: Алехин о ситуации на Харьковском направлении
03:53С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ
03:29В Японии появился брат-близнец украинского дрона
Лента новостейМолния