Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением

Поругание статуи Христа израильским военнослужащим – это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан, заявил 20 апреля РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов

2026-04-20T18:15

Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.Главные события дня: Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля

