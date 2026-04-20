Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением - 20.04.2026 Украина.ру
Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением
Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением - 20.04.2026 Украина.ру
Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением
Поругание статуи Христа израильским военнослужащим – это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан, заявил 20 апреля РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов
2026-04-20T18:15
2026-04-20T18:15
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
израиль
ливан
новости, израиль, ливан, патриарх кирилл, биньямин нетаньяху, иисус христос, мид, вооруженные силы украины
Новости, Израиль, Ливан, Патриарх Кирилл, Биньямин Нетаньяху, Иисус Христос, МИД, Вооруженные силы Украины

Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением

18:15 20.04.2026
 
Поругание статуи Христа израильским военнослужащим – это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан, заявил 20 апреля РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
Главные события дня: Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:10Десятки тысяч украинских мужчин могли выехать за границу с нарушениями — адвокат
19:09Четырех офицеров ВСУ накрыло "покером"
19:0320 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:01У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*
18:59Как на Украине СБУ преследовала журналистов за правду: Скачко, которого чуть не убили в Киеве
18:56ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского
18:49Давно пора: эксперт об ударе "Геранью" по дому советника министра обороны Украины
18:43ВСУ напали на курских крестьян
18:42Трамп анонсировал "кучу бомб", Украина ждёт заморозки. Новости к этому часу
18:35Русские освободили промзону Константиновки
18:20Терактов на Украине будет больше - посол России
18:20Росавиация разрешила рейсы через Иран в Эмираты
18:15Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением
18:00Избранный премьер Венгрии обвинил Зеленского в шантаже и призвал возобновить поставки нефти по "Дружбе"
18:00Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля
17:58Бабаков о кризисе на Ближнем Востоке: "Мы должны попытаться остановить развязанное кровопролитие"
17:55В Германии отреагировали на задержание немки по делу о покушении на теракт в РФ
17:53Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу
17:50"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями
17:45На Украине отмечают день рождения Гитлера
Лента новостейМолния