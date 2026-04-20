Соловьев обратился к Бастрыкину: признайте Боню иноагентом
Баскетбол. Квалификация КМ-2019. Мужчины. Матч Россия - Чехия, Владимир Соловьев
В России потребовали признать Викторию Боню иностранным агентом. С таким предложением 20 апреля выступил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв
Он сказал, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить Боню на предмет иностранного финансирования. Также Соловьёв высказал претензии к Министерству юстиции РФ.
"А почему до сих пор не иностранный агент?", — возмутился ведущий в эфире своего шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
Журналист заявил, что Боню используют для раскачивания обстановки в стране. Он обвинил её в продажности, отметив, что в 2020 году Виктория за деньги согласилась выступить против поправок в Конституцию РФ.
Ранее Никита Джигурда записал видеообращение, в котором жестко раскритиковал Соловьева и выразил поддержку Виктории.
