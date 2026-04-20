https://ukraina.ru/20260420/perekhvatit-oreshnik-voplotit-li-ukraina-svoi-kosmicheskie-mechty-1077958269.html

Перехватить "Орешник": воплотит ли Украина свои космические мечты?

На Украине заговорили о создании космических войск для перехвата российских ракет "Орешник". Но даже украинские политики скептически относятся к этой идее

2026-04-20T07:07

эксклюзив

федор вениславский

валерий залужный

максим бужанский

вооруженные силы украины

нато

верховная рада

украина

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:19:768:451_1920x0_80_0_0_3c52603d293227b62163253be1878032.jpg

На Украине снова заговорили о Космических войсках ВСУ. Год тому назад – в марте 2025 года – в украинском министерстве обороны создали управление космической политики, которое должно было заняться вопросом создания нового рода войск до конца 2025 года. Космические войска так и не создали, но спустя год с небольшим – в апреле 2026 года – народный депутат Украины Фёдор Вениславский снова поднял этот вопрос.Говоря о необходимости нового рода войск, Вениславский вспомнил о российской ракете "Орешник". По его словам, траектория ракеты проходит на высоте более 100 км, т.е. в космосе, в котором нет государственных границ. При этом украинская ПВО работает на высотах до 30-40 км."Поэтому вопрос необходимости создания Космических Сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новом военном домене – космическом", – пояснил парламентарий в интервью РБК-Украина.Он указал, что для эффективного уничтожения подобных "Орешнику" целей, перехват должен происходить ещё до момента разделения боевых блоков в космосе. По словам Вениславского, сбить один ракетоноситель на высоте более 100 км значительно легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневренных блоков во время их падения. Однако на настоящий момент речь идёт о раннем предупреждении."Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных нападений со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", – заявил Вениславский.Он предвидел и очевидный вопрос: зачем Украине собственные спутники, если значительную часть разведывательной информации ей поставляет Запад. Вениславский признал, что сейчас для раннего предупреждения о запуске баллистики Украина полагается на арендованные спутники или данные от партнёров, а это несёт определенные риски.Так он заявил, что в прошлом уже бывали случаи, когда союзники делали паузы в передаче разведданных, а работа системы Starlink временно ограничивалась, что нарушало координацию действий украинских военных."А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", – подчеркнул Вениславский.Так, если Космические войска создадут, планируется запустить 4-5 радиолокационных, 2-3 оптико-электронных и 1-2 телекоммуникационных спутника.К словам Вениславского скептически отнеслись даже его коллеги по Верховной Раде."По поводу предстоящего создания космической группировки спутников имени тов. Фёдора Вениславского, и под его же эгидой, хотел бы сказать следующее. В стране есть три вечные, нерешаемые проблемы, то, что один работающий содержит двух пенсионеров, а не два одного, остальное в тени, отсюда и крошечные пенсии, невозможность достроить два десятка километров трассы на Решетиловку, и отсутствие космической спутниковой группировки. Мне кажется, начать нужно с первого и признать невозможность второго, если говорить о приоритетах. А не фантазировать о спутниках, группировки которых не могут позволить себе многие вполне богатые европейские страны", – заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.Он подчеркнул, что "в ситуации, когда молодёжь уезжает, а старики голодают, фантазии о космическом доминировании выглядят гротескней обычного".Ещё один народный депутат – Марьяна Безуглая – опубликовала карикатуру на Вениславского, на которой парламентарий за трибуной Рады стоит в шлеме с антеннами. Рядом с ним была тарелка с инопланетянами.Примечательно, что за несколько месяцев до того, как о Космических войсках заговорил Вениславский, о них же вспоминал другой политик.Залужный и космосВ начале октября 2025 года бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на украинском портале "Милитарный" выпустил статью, посвящённую решению Кабинета министров создать до 31 декабря 2025 года Космические войска.По словам Залужного, в сообщении Кабмина Украины о создании новых войск отмечалось, что к тому времени Украина стремится достичь 60% операционной готовности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, кибер- и космического компонента. Вспомнил Залужный и о том, что в мае 2024 года появилась другая новость — о том, что украинский Генштаб принял решение сократить численность своего штата на всё те же 60%. Он призвал обратить внимание на космос и своевременно провести соответствующие реформы в армии."Сегодня космос должен как можно скорее стать ещё одним доменом, где нам нужно достичь ключевых технологических изменений. На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения — не хочу описывать, каким способом. Время посмотреть в космос, ведь единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности состоит только в технологических преимуществах во всех доменах", — подчеркнул Залужный.При этом он признал, что Украина отстаёт в космической сфере от России."Наше государство, которое входило когда-то в пятёрку космических государств мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстаёт", — писал главком ВСУ.Он указал на то, что "даже современная военно-космическая инфраструктура Space X на наших глазах постоянно подвергалась влиянию со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась"."Вести же речь об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла", — подчёркивал Залужный.Вспомнил он и о сбоях того же Starlink, и об ударе "Орешником" по Днепру (Днепропетровску)."Для нейтрализации такой угрозы нужно иметь либо аналогичную систему, либо систему, которая фиксирует старт такой ракеты, рассчитывает её траекторию и определяет район поражения, и в конце концов – систему дальней противоракетной обороны. Всё это из-за нехватки развитых ракетных и космических технологий сегодня, конечно, требует хотя бы решения, что делать дальше", – писал Залужный.Главком ВСУ отмечал, что космос "как можно скорее должен стать ещё одним доменом", где Украине "нужно достичь ключевых технологических изменений"."На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения – не хочу описывать, каким образом. Время посмотреть в космос, ведь единственная возможность сегодня достичь подобного уровня безопасности состоит только в технологическом превосходстве во всех доменах", – подчёркивал Залужный.Он назвал космос "не только технологиями, но и ключом к оперативному преимуществу", эффективное использование которого требует "системного подхода, от институционализации программ производства до международной кооперации".Однако на сегодняшний день дела в космосе у Украины обстоят не очень хорошо.Конечно, можно понадеяться на финансовую помощь Запада. Так, глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что его политсила не будет препятствовать выделению кредита, но подчеркнул, что венгры своих средств вносить не будут. Правда, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО в течение 2026 года предоставят Украине военной поддержки на сумму 60 млрд долларов помимо европейской помощи.Однако даже если залить космическую отрасль Украины деньгами, потребуется время на то, чтобы новый род войск начал полноценно действовать. Но у Украины есть ещё один вариант.Как с БПЛАДнём 15 апреля Минобороны России опубликовало адреса иностранных компаний, производящих БПЛА для Украины."По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов", – указывалось в заявлении Минобороны РФ.В министерстве расценили данное решение как "намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины"."Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", – указали в Минобороны РФ.В министерстве указали, что европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран.С "украинской" космической программой может быть та же история, что и с дронами или ракетой "Фламинго": де-факто военные спутники будут принадлежать другим государствам, но из-за того, что их потенциально могут задействовать в весьма болезненных операциях на территории России, лучше представить эти спутники как "украинские". Потому и всплыла вновь идея о Космических войсках ВСУ.В любом случае, недооценивать украинцев не стоит. Несмотря на чудовищную деградацию украинской космической сферы за годы независимости, страна ещё не растеряла свой научный потенциал и, главное, у неё есть союзники с необходимой научной и материально-технической базой.Подробнее о космических идеях Залужного – в статье "Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосом".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

