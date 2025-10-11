https://ukraina.ru/20251011/zvzdnye-mrii-darta-zaluzhnogo-pochemu-u-ukrainy-tugo-s-kosmosom-1069845860.html

Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосом

Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосом - 11.10.2025 Украина.ру

Звёздные мрии Дарта Залужного: почему у Украины туго с космосом

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный призвал обратить внимание на развитие украинских Космических войск. По словам Залужного, именно в космосе будет коваться победа Украины

2025-10-11T10:56

2025-10-11T10:56

2025-10-11T10:56

эксклюзив

хроники

валерий залужный

поляков

кабмин

вооруженные силы украины

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069950671_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_76c8100efba418e2833c250493cf47dd.jpg.webp

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 октября на портале "Милитарный" выпустил статью, посвящённую решению правительства создать до 31 декабря 2025 года Космические войска.Залужный обратил внимание на то, что в сообщении Кабмина Украины о создании новых войск отмечалось, что к тому времени Украина стремится достичь 60% операционной готовности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, кибер- и космического компонента. Тут бывший главком вспомнил, что в мае 2024 года появилась другая новость — о том, что украинский Генштаб принял решение сократить численность своего штата на всё те же 60%.Посол Украины в Великобритании призвал обратить внимание на космос и своевременно провести соответствующие реформы в армии."Сегодня космос должен как можно скорее стать ещё одним доменом, где нам нужно достичь ключевых технологических изменений. На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения — не хочу описывать, каким способом. Время посмотреть в космос, ведь единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности состоит только в технологических преимуществах во всех доменах", — подчеркнул Залужный.При этом он признал, что Украина отстаёт в космической сфере от России."Наше государство, которое входило когда-то в пятёрку космических государств мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстаёт", — писал главком ВСУ.Он указал на то, что "даже современная военно-космическая инфраструктура Space X на наших глазах постоянно подвергалась влиянию со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась"."Вести же речь об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла", — подчёркивал Залужный.Вспомнил он и сбоях того же Starlink, и об ударе "Орешником" по Днепропетровску. Залужный указал, что из-за нехватки развитых ракетных и космических технологий у Украины сегодня последней нужно хотя бы принять решение, что делать дальше.А ведь когда-то Украина действительно имела развитую космическую промышленность. Однако было это в те времена, когда Украина вместе с Россией входили в состав Советского Союза. А вот потом всё стало печально.Невесёлые стартыВ августе этого года в канадских СМИ появилась новость, имеющая значения для Украины, но старательно незамеченная украинскими масс-медиа. Канадская компания Maritime Launch Services, стоящая за строительством космодрома в Новой Шотландии, заключила ключевые соглашения с монреальской компанией Reaction Dynamics Inc., занимающейся орбитальными запусками."Эта сделка знаменует собой важную веху для Канады, открывая путь к первому в истории орбитальному запуску ракеты, разработанной и построенной в Канаде, с канадской территории космодрома Новая Шотландия", — гласило сообщение канадских СМИ.В рамках первого соглашения Reaction Dynamics инвестирует в общей сложности 1,7 миллиона канадских долларов в обыкновенные акции Maritime Launch Services. Другое соглашение, известное как соглашение о запуске с целью исследования , позволит Reaction Dynamics запускать свои космические аппараты с космодрома.Ожидается, что компания проведет свою первую попытку орбитального запуска не позднее третьего квартала 2028 года. Канадские журналисты напомнили, что Maritime Launch Services планирует создать на космодроме Новая Шотландия первый в стране орбитальный стартовый комплекс для коммерческих и государственных миссий.Но при чём здесь Украина? А при том, что изначально это был совместно украино-канадский проект.Четыре года назад, в октябре 2021 года, бывший тогда вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что украинцы и канадцы заключили соглашение о строительстве в Новой Шотландии стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракете-носителе "Циклон-4М".Уруский заявил, что обговорил с исполнительным директором Maritime Launch Services Стивом Матье детали реализации этого проекта, в котором принимали участие КБ "Южное имени М. К. Янгеля" и ПО "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова". Канадец заверил, что на тот момент уже существовали предварительные договорённости с компаниями из США по запуску их спутников украинским "Циклоном-4М".Также Уруский сообщил, что реализация отдельных аспектов этого проекта была предусмотрена Государственной целевой научно-технической программой Украины на 2021-2025 годы. В частности, планировалось создать маршевый двигатель РД-870 тягой 80тс для первой ступени ракеты-носителя.Первый запуск украинской ракеты с канадской площадки ориентировочно планировался на конец 2023 года.Но началась спецоперация. И запуск сначала перенесли на 2024 год, а потом и вовсе от него отказались.Впрочем, и до СВО у многих были сомнения в том, что украино-канадское партнёрство увенчается успехом. Многим был памятен проект "Морской старт" - плавучий космодром для запуска ракет модификации "Зенит-3SL". Компанию "Морской старт" создали в 1995 году: её учредителями стали украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш", российская РКК "Энергия", норвежская Kvaerner и американская корпорация Boeing.Ракеты-носители строились КБ "Южное", но с участием РКК "Энергия", которое производило разгонный блок ДМ-SL, и Βοeing, производившей головной обтекатель.С "Морским стартом" начали за здравие, а кончили за упокой: в 2009 году компания объявила о своём банкротстве: причиной этого стала неудача в организации планируемой интенсивности запусков. 1 апреля 2010 года совет директоров консорциума Sea Launch Company отдал РКК "Энергия" главную роль в проекте.И тут снова сыграла свою роль политика. Спустя несколько месяцев после второго майдана — 22 августа 2014 года — было объявлено о приостановлении деятельности "Морского старта". К тому времени произвели 32 запуска ракет. В конце декабря бывший тогда вице-премьер-министром РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты "Зенит" не будут участвовать в проекте, а место США займёт какая-то страна БРИКС.Начались суды. В итоге, в апреле 2018 года имущественный комплекс "Морской старт" окончательно выкупила компания S7 Group. Она попыталась наладить пуск с платформы, но в марте 2019 года заказ на украинские ракеты-носители "Зенит" отменили: S7 Space не удалось договориться о поставке из России на Украину критичных элементов для производства ракет.В итоге весной 2020 года командное судно и платформа "Одиссей" перешли от побережья США и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.Ещё один украинский космический проект — с Бразилией — тоже потерпел фиаско.В 2003 году Украина и Бразилия заключили соглашение о создании наземного комплекса на пусковом центре "Алкантара" на атлантическом побережье, а также о предоставлении услуг в интересах национальных космических программ двух государств. Также договорились о коммерческих пусках ракет-носителей.Согласно договору, до конца 2006 года должны были пройти испытания и ввод в штатную эксплуатацию ракетного комплекса "Циклон-4".Со стороны Бразилии речь шла о предоставлении космодрома и обеспечении инфраструктуры. Украина же должна была предоставить ракету-носитель "Циклон-4". Для этого КБ "Южное" под государственные гарантии привлекло кредиты в размере $150 млн в 2004 году и $260 млн в 2011 году.Однако пуск ракеты-носителя откладывался: сначала на 2009 год, затем — на 2012, после — на 2013 и наконец — на 2014 год. В итоге в 2015 году Бразилия в одностороннем порядке разорвала договор.КБ "Южное" оценило ущерб, нанесённый Украине в результате одностороннего прекращения действия договора, в $805,86 млн. А вот украинские журналисты со своей стороны обвинили руководство КБ в том, что оно использовало привлечённые на проект кредиты по собственному усмотрению, без учёта требований кредитных соглашений и экономических интересов Украины.Но, может, в негосударственной, коммерческой космонавтике дела у Украины лучше?Украинский Илон Маск, которому помешали СШАВо второй день весны 2025 года стало известно о том, что роботизированный лунный модуль, построенный частной компанией Firefly из Техаса, прилунился. За посадкой на Луну модуля наверняка следил как минимум один украинец. Этим украинцем был основатель компании Firefly, уроженец Запорожья Максим Поляков. В 2017 году этот выросший в семье ракетостроителя успешный IT-бизнесмен решил воплотить детскую мечту, купив через свою компанию Noosphere Ventures за $75 млн находившийся на грани банкротства американский стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, ранее работавшего в Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX.Но 2 марта 2025 года полностью разделить триумф от прилунения модуля Firefly Поляков не мог. И тому была причина: в 2021 году у Полякова начали требовать продать долю в компании. Как сообщало в декабре того года агентство Bloomberg, представители американского "правительства и аэрокосмической промышленности выразили возражение против контроля Полякова над компанией из-за опасения, что ценные технологии могут попасть на Украину, в Россию или другие страны, которые пытаются разработать ракетные программы".Ирония судьбы: за два года до этого Поляков недвусмысленно поддержал на президентских выборах Петра Порошенко*, который позиционировал себя как одного из самых русофобских кандидатов.В итоге Полякова дожали. Буквально за неделю до начала СВО он заявил, что за $1 продаст все свои 58% акций партнёру Маркусику."Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firfly соучредителю и своему партнёру Тому. Уважаемые CFIUS (комитет по иностранным инвестициям — Ред.), Военно-воздушные силы и 23 агентства США, предавшие и осудившие меня во всех ваших действиях за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята... Да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly! Прощай моя "птичка", и я, в конце концов, горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей земли!" — писал Поляков.После начала СВО Поляков активно помогал ВСУ. Так, он приложил руку к формировании коалиции космических компаний, помогающих Украине спутниковыми снимками. Продолжил Поляков и сотрудничество с НАСА. Наконец, в 2024 году Минфин США сжалился и разрешил Полякову инвестировать в американскую космическую отрасль. Однако инвестировать не значит принимать деятельное участие в происходящем.Так, согласно сайту компании, ни Полякова, ни даже Маркусика в руководстве Firefly нет. Последний вынужден был покинуть пост генерального директора компании летом 2022 года. Впрочем, до прилунения в компании Маркусик дотянул — на должности технического консультанта. Теперь же, согласно сайту компании, Маркусика в Firefly нет.В общем, американцы технично "отжали" у Полякова компанию. При этом происходило всё это во времена правления Джо Байдена. США тщательно охраняют свои космические секреты и не спешат впускать на такой перспективный, высокотехнологичный и прибыльный рынок чужаков.Гораздо проще продавать Украине и спутниковые снимки, и услуги по запуску спутников.* состоит в организации, причастной к экстремистской и террористической деятельностиЧитайте также: Отвлечение внимания или подготовка к тайной передаче разведданых. Зачем Киеву Космические войска

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, валерий залужный, поляков, кабмин, вооруженные силы украины, украина, сша, россия