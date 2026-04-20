"Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреля

На выборах в Болгарии лидирует партия экс-президента Румена Радева, выступающего за сближение с Россией. Иран нанес удары по американским кораблям после атаки на танкер. В то же время ОАЭ допустили отказ от доллара в расчетах за нефть на фоне войны с Ираном

2026-04-20T10:15

2026-04-20T11:55

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Болгария выбирает Россию На парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева, который выступает за восстановление отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные после подсчета 68,34 процента голосов. Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет Румен Радев, набирает 44,5 процента голосов, уверенно опережая ближайших преследователей. На втором месте находится блок "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" с 14 процентами голосов. Третью позицию занимает партия ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова — 13 процентов.Одновременно с этим газета The Telegraph написала, что победа бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины. Авторы материала назвали приход Радева к власти "худшим кошмаром" для Европейского союза и Киева. По данным издания, в Брюсселе опасаются, что болгарский политик займет позицию, схожую с курсом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и будет использовать право вето для блокировки неугодных решений союза.Как отмечает The Telegraph, Румен Радев выступал против военной помощи Киеву, призывал к переговорам с Россией и критиковал отдельные общеевропейские инициативы. Кроме того, он ранее высказывался против присоединения Болгарии к еврозоне и заключения соглашения о безопасности с Украиной.В то же время эксперты, опрошенные изданием, считают, что необходимость формировать коалицию может ограничить возможности Радева и смягчить его позицию по вопросам, связанным с Евросоюзом и Россией.Еще до выборов Politico писало, что в Брюсселе с настороженностью воспринимали позицию Радева по украинскому вопросу. Европейские чиновники указывали на его прежние заявления, которые называли близкими к линии Кремля, а также обращали внимание на призывы политика возобновить импорт российской нефти в Болгарию.США и Иран обменялись ударамиСоединенные Штаты атаковали иранское судно в Оманском заливе, что вызвало резкую реакцию Тегерана, который расценил произошедшее как нарушение действующего двухнедельного перемирия и нанес ответные удары. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт атаки на торговое судно, заявив, что американский эсминец перехватил грузовой корабль, пытавшийся прорвать морскую блокаду. Как заявил американский президент, эсминец USS Spruance перехватил грузовое судно TOUSKA под иранским флагом, которое пыталось пройти через морскую блокаду, установленную США 13 апреля. По словам Трампа, после предупреждения экипаж отказался остановиться, и корабль был выведен из строя ударом по машинному отделению, после чего его взяли под контроль американские военные. В Тегеране действия США назвали грубым нарушением условий двухнедельного прекращения огня, которое было объявлено 7 апреля. Представитель иранского военного командования заявил, что атака на гражданское судно расценивается как агрессия со стороны Вашингтона. По словам иранского военного, в ответ на эту атаку были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по американским кораблям в регионе. Детали об ударах и возможных повреждениях пока не сообщаются.Позднее стало известно, что власти Ирана отказались направлять свою делегацию для участия во втором раунде прямых переговоров с США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Ранее оно отмечало, что распространяемая американской стороной информация о готовящихся в начале следующей недели консультациях США и Ирана в Исламабаде не соответствует действительности. Агентство Tasnim со ссылкой на источники также сообщало, что иранские власти будут принимать решение об отправке переговорной группы в Пакистан для продолжения диалога с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду исламской республики.Напомним, 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между сторонами, однако соглашения о долгосрочном урегулировании достичь не удалось. США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана, что еще больше обострило ситуацию. Нынешний инцидент в Оманском заливе грозит срывом хрупкого перемирия и новой эскалацией конфликта.Между тем Объединенные Арабские Эмираты допустили возможность отказа от доллара в расчетах за нефть на фоне войны США с Ираном, если Вашингтон не окажет стране финансовую поддержку. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Эмираты начали переговоры с США о возможной финансовой помощи на случай углубления кризиса. Эмиратские власти заявляют, что пока им удается сдерживать негативные последствия, однако в случае дальнейшей эскалации может потребоваться "финансовая подушка". Из-за ситуации в Ормузском проливе в Абу-Даби опасаются истощения валютных резервов и оттока инвесторов. В Эмиратах также подчеркивают, что решение США атаковать Иран втянуло страну в конфликт с непредсказуемыми последствиями, к которому она не была готова. Как отмечает WSJ, при нехватке долларов ОАЭ могут перейти на расчеты в юанях или других валютах. Такой шаг создает серьезный риск для доминирования американской валюты на мировом нефтяном рынке, поскольку Эмираты являются одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 20:00 19 апреля до 7:00 20 апреля по московскому времени.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких направлениях специальной военной операции. На Константиновском направлениипродолжаются перестрелки в промзоне и южных районах Константиновки.Украинские формирования активно используют тяжелые беспилотные летательные аппараты для ударов по позициям российских войск. Боевые действия также идут в Долгой Балке, Ильиновке и в районе Часова Яра.На Добропольском направлении российские штурмовые группы ведут штурм населенного пункта Новоподгородное, а также атакуют позиции противника в Сергеевке. Установлен контроль над ставком Утятник. Бои продолжаются в районе Торецкого и на участке Новопавловка — Павловка.На Северском направлении российские войска приближаются к населенному пункту Рай-Александровка. На подступах к нему идут тяжелые бои. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь не допустить продвижения российских подразделений.На Краснолиманском направлении боевые действия идут за Масляковку, а также на подступах к Красному Лиману. Фиксируются столкновения в районе Ставков. Российские подразделения взяли под контроль дорогу у Александровки, что затрудняет логистику противника. Украинское командование, в свою очередь, усиливает группировку на этом участке, стягивая дополнительные резервы.На Купянском направлении ведутся позиционные бои в самом Купянске. Российские подразделения добились успехов у населенных пунктов Песчаное и Новоосиново. Отмечается расширение зоны контроля в районах Голубовки и Кондрашовки.В экспертном сообществе обсуждают, что ждёт Украину, Россию да и весь мир уже в скором будущем. Прогнозы не самые радужные. Подробнее - в материале Украина: зачистка территории, замена населения. Эксперты и политики о ситуации в стране

Кристина Черкасова

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

