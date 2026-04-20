"Эти деньги просто Орбан украл": Зеленский снова пожаловался на Венгрию
2026-04-20T12:20
12:20 20.04.2026
 
Владимир Зеленский выразил желание вернуть наличность и монетарное золото, изъятые в Венгрии при досмотре инкассаторского автомобиля "Ощадбанка". Об этом 19 апреля сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в эфире "телемарафона"
Изъятые в марте венгерскими правоохранителями ценности Зеленский намерен обсуждать с преемником Виктора Орбана на посту премьер-министра. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр ещё не принял дела.
"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл", - сказал он.
В апреле госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач заявил, что арестованные на венгерской территории деньги украинского "Ощадбанка" связаны с коррупцией на Украине. Венгерский госсекретарь рассказал общественности, что налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) обнародовало новые данные в рамках этого дела.

"Следователи установили, что в бронированных автомобилях перевозились свежеотпечатанные евро и доллары, которые никогда не поступали в обращение и были связаны с несколькими банками, включая украинский "Ощадбанк", а также польские и гибралтарские финансовые учреждения. Среди доказательств — видеозапись, на которой якобы запечатлен бывший генерал-майор украинской разведки, подделывающий документы в туалете автозаправочной станции, в то время как его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией", — рассказал Ковач.
Орбан во время парламентских выборов в Венгрии неоднократно указывал на попытки внешних вмешательств, включая финансирование оппозиционных структур. Зеленский ранее не заявлял об аресте своих активов в Венгрии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреля
13:56Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений
13:46Религиозная основа войны. Киселев о том, как христианский сионизм захватил Белый дом
13:45Дроны ВСУ атаковали Энергодар. Новости СВО
13:37Украинский режиссер Игорь Малахов погиб в битве за Авдеевку
13:29Украина получает оружие из США, а Европа садится в долговую яму - эксперт
13:13Песков назвал ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой. Важные заявления Кремля
13:11Германия милитаризирует автопром
13:00Израиль извинился за Христа, Украина идет к гражданской войне. Хроника событий на 13.00
12:52Британии захватывать российские корабли себе дороже - Times
12:47Зеленский разочаровался в США - СМИ
12:4420 апреля 2026 года, утренний эфир
12:20"Эти деньги просто Орбан украл": Зеленский снова пожаловался на Венгрию
12:15Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше
12:15Украина погружается во тьму. Новости СВО
11:34Итоги встречи Мерца и Зеленского грозят апокалипсисом - немецкий политик
11:00ВС РФ взяли под огневой контроль все транспортные подходы к Константиновке. Новости СВО
10:43Россия может стать новым Ираном, если Запад продолжит вооружать Украину — Бабаков
10:40Лукашенко напомнил украинцам: вы сами его выбрали — теперь расхлебывайте
10:33Депутат горсовета Одессы был найден мертвым в автомобиле. Главные новости к этому часу
10:25Гражданка Германии и исламист готовили теракт в Пятигорске: новые подробности
Лента новостейМолния