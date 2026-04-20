"Эти деньги просто Орбан украл": Зеленский снова пожаловался на Венгрию

Владимир Зеленский выразил желание вернуть наличность и монетарное золото, изъятые в Венгрии при досмотре инкассаторского автомобиля "Ощадбанка". Об этом 19 апреля сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в эфире "телемарафона"

2026-04-20T12:20

Изъятые в марте венгерскими правоохранителями ценности Зеленский намерен обсуждать с преемником Виктора Орбана на посту премьер-министра. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр ещё не принял дела."Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл", - сказал он.В апреле госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач заявил, что арестованные на венгерской территории деньги украинского "Ощадбанка" связаны с коррупцией на Украине. Венгерский госсекретарь рассказал общественности, что налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) обнародовало новые данные в рамках этого дела."Следователи установили, что в бронированных автомобилях перевозились свежеотпечатанные евро и доллары, которые никогда не поступали в обращение и были связаны с несколькими банками, включая украинский "Ощадбанк", а также польские и гибралтарские финансовые учреждения. Среди доказательств — видеозапись, на которой якобы запечатлен бывший генерал-майор украинской разведки, подделывающий документы в туалете автозаправочной станции, в то время как его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией", — рассказал Ковач.Орбан во время парламентских выборов в Венгрии неоднократно указывал на попытки внешних вмешательств, включая финансирование оппозиционных структур. Зеленский ранее не заявлял об аресте своих активов в Венгрии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

