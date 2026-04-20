Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции - 20.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/boytsy-proshli-16-kilometrov-sognuvshis-v-tri-pogibeli-podrobnosti-sekretnoy-operatsii-1078090481.html
Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции
Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции - 20.04.2026 Украина.ру
Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции
Военнослужащие, участвовавшие в операции "Поток", передвигались по трубе с серьёзной нагрузкой — около 50 килограммов полного обмундирования на каждого солдата. Об этом 20 апреля сообщил командир взвода группы "Ахмат" с позывным Бокс в интервью российским информационным агентствам
2026-04-20T14:15
2026-04-20T14:15
суджа
курская область
"ахмат"
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b8ba5b7ad0f8edd49fe2b3fecd69814.jpg
"Мы шли в полном обмундировании: магазины, автоматы, еда, вода — всё с собой. На себе несли около 50 кг. Так и прошли около 16 км", — сказал военнослужащий. По его словам, маршрут проходил внутри трубопровода с ограниченным пространством — примерно 140 сантиметров в высоту. Из-за этого бойцам приходилось двигаться в полусогнутом положении, лишь на отдельных участках была возможность выпрямиться. Операция прошла в марте 2025 года. Подразделения преодолели около 16 километров внутри трубы и неожиданно для ВСУ вышли в тыл противника в районе Суджи. Этот манёвр стал одним из ключевых факторов, повлиявших на дальнейшее развитие событий на данном направлении. Напомним, 13 марта 2025 года российские силы установили контроль над рядом населённых пунктов Курской области, включая Суджу, а также Подол и Меловой. Наступательные действия проводились подразделениями группировки "Север" в рамках операции "Поток". После перехода этих территорий под их контроль противник утратил значимый логистический узел и укреплённые позиции.Последние события на фронте: Дроны ВСУ атаковали Энергодар. Новости СВО
суджа
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_766256b0deb6305f29449c441d830814.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
суджа, курская область, "ахмат", вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Суджа, Курская область, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции

14:15 20.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащие, участвовавшие в операции "Поток", передвигались по трубе с серьёзной нагрузкой — около 50 килограммов полного обмундирования на каждого солдата. Об этом 20 апреля сообщил командир взвода группы "Ахмат" с позывным Бокс в интервью российским информационным агентствам
"Мы шли в полном обмундировании: магазины, автоматы, еда, вода — всё с собой. На себе несли около 50 кг. Так и прошли около 16 км", — сказал военнослужащий.
По его словам, маршрут проходил внутри трубопровода с ограниченным пространством — примерно 140 сантиметров в высоту. Из-за этого бойцам приходилось двигаться в полусогнутом положении, лишь на отдельных участках была возможность выпрямиться. Операция прошла в марте 2025 года.
Подразделения преодолели около 16 километров внутри трубы и неожиданно для ВСУ вышли в тыл противника в районе Суджи. Этот манёвр стал одним из ключевых факторов, повлиявших на дальнейшее развитие событий на данном направлении.
Напомним, 13 марта 2025 года российские силы установили контроль над рядом населённых пунктов Курской области, включая Суджу, а также Подол и Меловой. Наступательные действия проводились подразделениями группировки "Север" в рамках операции "Поток".
После перехода этих территорий под их контроль противник утратил значимый логистический узел и укреплённые позиции.
Последние события на фронте: Дроны ВСУ атаковали Энергодар. Новости СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СуджаКурская область"Ахмат"Вооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:45Дезертир в Харьковской области пойман на торговле оружием
15:36‼ В Берегово Закарпатской области задержали руководителя ВЛК за взятки. У Владимира Паука нашли полмиллиона долларов
15:31Европа собирает новый военный блок с Украиной, Казахстан запрещает экспорт нефти. Новости к этому часу
15:19"Это сигнал всем странам": эксперт указал на важный просчёт Вашингтона в войне против Ирана
15:14"Договариваться, покупать, собирать, менять, иногда даже шантажировать" — Зеленский о дефиците ПВО
15:04Сотрудница полиции в Кривом Роге "продавала" фиктивную службу в штурмовом батальоне
14:59Бабаков: Европа и Китай осознают, что конфликт на Ближнем Востоке уже оказал серьёзные последствия
14:51Офицеры генштаба ВСУ вечерами подрабатывают в такси
14:48Соловьев обратился к Бастрыкину: признайте Боню иноагентом
14:36Американцы испугались новой русской ракеты: чем она особенно опасна
14:34"Мир находится в ситуации выбора и анализа": Бабаков о последствиях кризиса на Ближнем Востоке
14:29"Герань" чудом не убила советника министра обороны Украины
14:22Бомбоубежища Санкт-Петербурга никуда не годятся: когда их подготовят
14:15Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции
14:14Мошенники рассылают фейковые письма от имени Буданова*
14:10Демонтировать "феодально-олигархическую систему". Болгары устали от прозападных коррупционеров
14:09Запорожское направление: идёт блокирование логистики у Терноватого и давление на Копани
14:08Ирландия заплатит украинцам - только бы уехали: названа сумма
14:04Жертв стрельбы в Киеве стало больше, Черное море с нефтяным пятном. Новости к этому часу
14:04"Друг Москвы" побеждает в Болгарии: но Брюсселю можно не волноваться
Лента новостейМолния