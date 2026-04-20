Бойцы прошли 16 километров согнувшись в три погибели: подробности секретной операции

Военнослужащие, участвовавшие в операции "Поток", передвигались по трубе с серьёзной нагрузкой — около 50 килограммов полного обмундирования на каждого солдата. Об этом 20 апреля сообщил командир взвода группы "Ахмат" с позывным Бокс в интервью российским информационным агентствам

2026-04-20T14:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Мы шли в полном обмундировании: магазины, автоматы, еда, вода — всё с собой. На себе несли около 50 кг. Так и прошли около 16 км", — сказал военнослужащий. По его словам, маршрут проходил внутри трубопровода с ограниченным пространством — примерно 140 сантиметров в высоту. Из-за этого бойцам приходилось двигаться в полусогнутом положении, лишь на отдельных участках была возможность выпрямиться. Операция прошла в марте 2025 года. Подразделения преодолели около 16 километров внутри трубы и неожиданно для ВСУ вышли в тыл противника в районе Суджи. Этот манёвр стал одним из ключевых факторов, повлиявших на дальнейшее развитие событий на данном направлении. Напомним, 13 марта 2025 года российские силы установили контроль над рядом населённых пунктов Курской области, включая Суджу, а также Подол и Меловой. Наступательные действия проводились подразделениями группировки "Север" в рамках операции "Поток". После перехода этих территорий под их контроль противник утратил значимый логистический узел и укреплённые позиции.Последние события на фронте: Дроны ВСУ атаковали Энергодар. Новости СВО

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

