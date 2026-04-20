Бомбоубежища Санкт-Петербурга никуда не годятся: когда их подготовят
Стало известно о существовании непригодных бомбоубежищ в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом 20 апреля рассказал районный комитет КПРФ на свой странице "ВКонтакте"
По словам депутатов, они инициировали проверку после обращений местных жителей. "В связи с участившимися сообщениями об атаках беспилотных летательных аппаратов данный вопрос становится очень актуальным", — уточняется в публикации.
Сообщается, что на 1 апреля 2026 года в этом районе было более 70 сооружений гражданской обороны, находящихся в управлении районной администрации. В 2024 году провели их инвентаризацию с оценкой состояния объектов. В результате сооружения были признаны "неготовыми к приему укрываемых".
На этот год в планах стоит разработка проектной документации для капитального ремонта приоритетных объектов.
Подписывайся на