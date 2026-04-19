"Россию будут выталкивать с постсоветского пространства": Брутер о выходе Молдавии из СНГ

Россию будут выталкивать с постсоветского пространства всеми возможными способами. Окружение становится всё более недружественным, и это видно хотя бы по выходу Молдавии из СНГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-04-19T04:45

Журналист спросил эксперта, чем грозит России возможная ликвидация Приднестровья. Брутер ответил, что это часть общей тенденции."Мы все время задаем вопросы, чем грозит России падение [премьер-министра Виктора] Орбана или другая невыгодная схема власти в дружественных странах, например в Венесуэле? Грозит тем, что окружение становится все более недружественным", — заявил собеседник Украина.ру.По его мнению, в том числе это видно по выходу Молдавии из СНГ и потому, что эта территория из относительно нейтральной превращается во враждебную. При этом мнение большей части населения республики игнорируется. "Это означает, что России показывают, что в устройстве Европы после СВО ей не будет места. Россия будет находиться там, где она находится сейчас, но ее возможности отстаивать свои интересы в Европе будут ограничены", — добавил Брутер.Эксперт также отметил, что Молдавия — не единственная страна, где у России есть и должны быть интересы. "Ситуация в Молдове семь лет назад была таковой, что у власти находились вполне дружественные России группы. И у России были возможности тогда на эту ситуацию повлиять. Сейчас Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.

