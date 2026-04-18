Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье

Запад ждёт окончания активной фазы специальной военной операции, чтобы начать ликвидацию Приднестровья. Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-04-18T04:30

Власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, а украинские военные заминировали границу с ПМР. Журналист спросил Брутера, что это значит для безопасности Приднестровья.По словам эксперта, Запад намерен "отменить" Приднестровье. Свои планы он начнёт реализовывать, как только завершится активная фаза боевых действий на Украине."Не обязательно, что этот план будет реализован за один день, но Приднестровье как пророссийский анклав внутри контролируемой западом территории им категорически не нужен. Поэтому речь может идти только о его отмене", — сказал Брутер.По словам эксперта, Запад считает, что Россия после окончания активной части СВО будет вынуждена не применять оружие. "Сейчас же она может применить в неизвестном количестве и качестве, поэтому они не хотят открывать второй фронт", — добавил собеседник."Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами", — подытожил Владимир Брутер.Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.

