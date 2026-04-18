Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье - 18.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260418/vladimir-bruter-zapad-zhdet-okonchaniya-aktivnoy-fazy-svo-chtoby-otmenit-pridnestrove-1078035196.html
Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье
Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье - 18.04.2026 Украина.ру
Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье
Запад ждёт окончания активной фазы специальной военной операции, чтобы начать ликвидацию Приднестровья. Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-04-18T04:30
2026-04-18T04:30
запад
новости
приднестровье
украина
владимир брутер
украина.ру
международные отношения
пмр
сво
новости сво сейчас
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102020/24/1020202452_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_3d25c1ca40af4a9258f0717112b7f595.jpg
Власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, а украинские военные заминировали границу с ПМР. Журналист спросил Брутера, что это значит для безопасности Приднестровья.По словам эксперта, Запад намерен "отменить" Приднестровье. Свои планы он начнёт реализовывать, как только завершится активная фаза боевых действий на Украине."Не обязательно, что этот план будет реализован за один день, но Приднестровье как пророссийский анклав внутри контролируемой западом территории им категорически не нужен. Поэтому речь может идти только о его отмене", — сказал Брутер.По словам эксперта, Запад считает, что Россия после окончания активной части СВО будет вынуждена не применять оружие. "Сейчас же она может применить в неизвестном количестве и качестве, поэтому они не хотят открывать второй фронт", — добавил собеседник."Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами", — подытожил Владимир Брутер.Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.
запад
приднестровье
украина
пмр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, новости, приднестровье, украина, владимир брутер, украина.ру, международные отношения, пмр, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, главные новости, главное
Запад, Новости, Приднестровье, Украина, Владимир Брутер, Украина.ру, международные отношения, ПМР, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Главные новости, главное

Владимир Брутер: Запад ждет окончания активной фазы СВО, чтобы "отменить" Приднестровье

04:30 18.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запад ждёт окончания активной фазы специальной военной операции, чтобы начать ликвидацию Приднестровья. Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, а украинские военные заминировали границу с ПМР. Журналист спросил Брутера, что это значит для безопасности Приднестровья.
По словам эксперта, Запад намерен "отменить" Приднестровье. Свои планы он начнёт реализовывать, как только завершится активная фаза боевых действий на Украине.
"Не обязательно, что этот план будет реализован за один день, но Приднестровье как пророссийский анклав внутри контролируемой западом территории им категорически не нужен. Поэтому речь может идти только о его отмене", — сказал Брутер.
По словам эксперта, Запад считает, что Россия после окончания активной части СВО будет вынуждена не применять оружие. "Сейчас же она может применить в неизвестном количестве и качестве, поэтому они не хотят открывать второй фронт", — добавил собеседник.
"Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами", — подытожил Владимир Брутер.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЗападНовостиПриднестровьеУкраинаВладимир БрутерУкраина.румеждународные отношенияПМРСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
