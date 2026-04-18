Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260418/spasenie-udaryaemykh-na-ukraine-i-v-rossii-zagovorili-o-chastnoy-pvo-1077984025.html
Спасение ударяемых: на Украине и в России заговорили о частной ПВО
2026-04-18T13:02
2026-04-18T13:51
эксклюзив
хроники
денис шмыгаль
михаил федоров
минобороны
вооруженные силы украины
кабинет министров
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/10/1077984329_0:0:539:303_1920x0_80_0_0_2b2fb9e2bac11f567736aef5048d59ed.jpg
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/10/1077984329_4:0:539:401_1920x0_80_0_0_1247e1632a9838ab7ba95acf71c98a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Спасение ударяемых: на Украине и в России заговорили о частной ПВО

13:02 18.04.2026 (обновлено: 13:51 18.04.2026)
 
© Фото : Сергій FLASH | Про технології / Telegramчастная станция ПВО
частная станция ПВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : Сергій FLASH | Про технології / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине начала действовать первая частная группа противовоздушной обороны. Отчаявшись ждать помощь от государства, частники взялись защищать себя сами. В России присмотрелись к украинскому опыту
В конце марта министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что в стране заработала частная противовоздушная оборона.
"Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО", – написал Федоров в своём телеграм-канале 30 марта.
По его словам, идет формирование новых групп ПВО ещё на 13 предприятиях. По его словам, "все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны". При этом частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ.
Ранее, в ноябре 2025 года, его предшественник на посту министра оборону Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров Украины принял порядок привлечения предприятий к формированию групп ПВО под руководством военного командования.
"К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры – предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы. Также участие в проекте открыто для предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности", – отмечал тогда Шмыгаль.
Также он назвал основные принципы работы. Так, предполагалось, что группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного руководства в рамках единой системы управления Воздушных сил. Руководители групп, отмечал Шмыгаль, будут работать в цифровой системе управления ПВО. Что же до предприятий, то они смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставок. Ожидалось, что в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.
"Это решение сделает ПВО более эффективной, защитит от угроз стратегически важные объекты, объединит усилия государства и бизнеса ради безопасности людей и общин", – заявил Шмыгаль.
Тогда же украинские СМИ сообщили, что частные бригады ПВО можно было создавать до 19 января 2026 года в рамках эксперимента. После этой даты Минобороны Украины и должно было отчитаться перед правительством, как прошёл эксперимент и в каких законодательных доработках он нуждается.
И вот, в конце марта 2026 года сменивший Шмыгаля на посту главы Минобороны Украины Фёдоров уже заявил о том, что частная ПВО на Украине заработала.
"Это системное решение, которое даёт возможность быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система. Открываем рынок ПВО, создаём конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружения, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитекторы защиты неба", – рассказывал Фёдоров.
По его словам, в результате Украина планирует получить больше защищённых объектов, больше сбитых целей и более быструю реакцию на атаки.
"Наша цель – выстроить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба – ключевой приоритет", – подчеркнул Фёдоров.
Позднее, 12 апреля, советник Фёдорова специалист по связи Сергей Бескрестнов, известный также как "Флеш", сообщил о том, что на Украине заработал фрагмент инновационной системы ПВО на основе дистанционно управляемых пулемётов.
"Подобные частные дистанционного управляемые турели с пулемётами М2 работают на расстоянии до 2 километров. Их задание: прикрытие критических объектов инфраструктуры. Заказать услуги частной ПВО может любой бизнес", – отметил "Флеш".
По его словам, это пример того, "как частная ПВО уже работает, и другие компании могут повторять подобные идеи".
"Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии", – подчеркнул советник министра обороны Украины.
Примечательно, что и в России уже не первый год говорят о необходимости введения частной ПВО.
Задуматься о защите
Ещё в октябре 2025 года журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, реагируя на публикацию проекта "Рыбарь" указывал на связанные с бюрократией проблемы.
"Традиционно, так уж показывает нам российская история, внешний враг для страны не такая проблема, как наша собственная безответственность и бюрократия. Помните, не так давно выяснилось, что защита на НПЗ не была установлена, потому что это противоречит пожарной безопасности и влечёт за собой штрафы и предписания. Это на третий-то год войны", – заявил Медведев.
По его словам, людям на местах нужно самим задуматься о защите объектов от украинских беспилотников.
"То есть люди так и не поняли, что тыла у нас нет. Вообще нет. И защита промышленных объектов от тихоходных (!) БПЛА, общая координация действий в регионах, это важнейшая задача. Даже если об этом публично не говорят. Отсутствие защиты или решений в том или ином регионе, это точно не происки ЦРУ или МИ6. Это то самое "авось пронесет", и нежелание доложить наверх объективную информацию, и для нашей страны это куда опаснее происков врага", – указал Медведев.
При этом он обратил внимание на то, что в некоторых регионах успешно борются с налётами украинских дронов.
"В тех регионах, где руководство совершенно неоднозначно взяло на себя ответственность за организацию защиты от ударов, провело координацию с бизнесом, силовыми структурами, результат понятен. Регионы обмениваются опытом на горизонтальном уровне и находят наиболее эффективные решения. Ну а там, где решили подождать чего-то, возможно погоды у моря, возможно жареного петуха, там тоже есть результат. И тоже логичный. Этот вообще, конечно, абсурд, что обычный дядька в Дагестане сбивает украинский дрон из Сайги, а при этом мобильный группы ПВО по сей день в иных регионах не созданы, потому что кто-то сомневается в их эффективности", – указал Медведев.
По его мнению, россиянам "нужно принять реалии".
"Суровые и простые. Знаете, как пациенту говорят: нам жаль, но у тебя серьёзный диагноз, все лечится, но надо побороться. А дальше все зависит от человека, он или лечится или сам себя убеждает, что врачи ошиблись, или наоборот, что он обречён. Так вот нам всем надо наконец-то принять, что мы все на войне. Она принимает разные формы. Колл-центры украинцев, удары БПЛА, война на фронте, теракты в тылу, атака на Крокус. Всё это формы войны против нас. Чтобы победить, надо окончательно принять, что победа - дело каждого", – подытожил Медведев.
О необходимости привлекать бизнес к защите собственных производственных мощностей неоднократно заявляли и авторы других телеграм-каналов.
Более того, у России есть положительный опыт в этой сфере. Ещё в 2024 году после украинской атаки, нанёсшей ущерб городу Азов в 811 млн руб., местные компании – ООО "Проксима", "Новопласт", "Транзит-Экспресс", "Азовский зерновой терминал", "Азовский завод упаковки", "Азовская кондитерская фабрика", ЗАО "Азовпродукт" и АО "АОМЗ" потратили около 29 млн руб. и профинансировали закупку средств ПВО. Созданную систему СМИ окрестили "Куполом".
"Предприятия связались с коллегами из ВПК, скинулись и приобрели необходимое и передовое оборудование, передали его военным, которые надежно закрыли город от дронов–террористов", – рассказывал СМИ в феврале следующего, 2025 года, местный общественник Игорь Симаков.
При этом система "Купол" была поставлена под управление не ЧОПа, а службы РЭБ, дислоцированной в Ростовской области дивизии ПВО, на баланс которой и передали всю приобретённую технику.
Таким образом, Азов показал пример, как бизнес может поучаствовать в обороне страны и защите своих же мощностей: количество затраченных на систему ПВО средств на порядок меньше, чем размер ущерба от одной успешной атаки вражеских дронов.
От редакции
Вполне соглашаясь с автором статьи и теми, кого он цитирует, в том, что касается необходимости признать, что а) нет в России тыла, а война в том или ином виде идет везде (пусть и в скрытых формах), и б) бизнес должен участвовать в защите государства от внешних врагов (ведь покупали колхозники в годы ВОВ и самолеты и танки для фронта, хотя и были далеки от нынешних капиталистов-собственников по доходам) все-таки хотели бы отметить несколько важных моментов в вопросе "частного ПВО".
Первое. Защита страны от внешней угрозы, в данном случае от беспилотников, это задача прежде всего - государства. На Украине, а это общеизвестный факт, государство деградировало и готово переложить на плечи простых людей многие функции, особенно касающиеся затрат, что, собственно, и делает клика Зеленского, введя военный налог (своеобразный аналог большевистской продразверстки). У "государства Украина" (в том виде, в котором оно существует) банально нет денег на ПВО, как и на многое другое. Вот и решили там перевести стрелки на бизнес - "хотите зарабатывать, помимо обычных налогов и военного налога покупайте и создавайте "частное ПВО".
Что касается России, то здесь ситуация другая. Дело не в бюрократах на местах, хотя и в них тоже. Дело в бюрократах в Минобороне, которые на протяжении многих лет уверяли руководство страны и общественность, что "у нас создана безупречная система противовоздушной обороны", когда муха не пролетит незамеченной. И когда в центр Москвы прилетела не муха, а целый легкомоторный самолет Матиаса Руста (28 мая 1987 года) это хотя и вызвало шок, но не сильно всколыхнуло Минобороны. Беспилотная авиация применялась в боевых действиях на Западе с 90-ых годов, но российское МО серьезно отнеслось к этому роду вооруженных сил только с приходом в ведомство нынешнего руководителя Андрея Белоусова в 2024 году (уже в разгар СВО). То есть государство в России есть и оно способно решать сложные и экономически затратные проекты, с исполнителями - проблемы. При предыдущем министре с БПЛА было никак, а со взятками и казнокрадством, как выяснилось - все было в порядке. До поры до времени, конечно.
Никакие частники не решат проблемы ПВО, поскольку ущерб от БПЛА несут не только промышленные объекты, но и обычные граждане в частных и многоквартирных домах. И на каждый из них "свое ПВО" не поставишь. То есть, это задача - не частная, а государственная. Только государство способно, при наличии соответствующих средств (а они у России есть) и соответствующих ответственных людей (а они тоже есть) решить общегосударственную проблему ПВО. Кстати, если беспилотник можно сбить из пулемета или охотничьего ружья, то что противопоставить частник может ракете? Да и более современным, чем полиэтиленовые беспилотники? Вопрос риторический.
Второе. ПВО - это не только оборона, но прежде всего - боевое оружие, применение которого может осуществлять исключительно военное ведомство, то есть всё тоже МО. Иначе в небе будут сбивать не только вражеские беспилотники, но и все, что там летит, включая самолеты и вертолеты МЧС. Поэтому, кстати, в Азове, где частники приобрели элементы системы ПВО, о чем пишет автор, их не стали применять частным образом, а передали военным, что абсолютно правильно и абсолютно целесообразно.
Третье. Российское государство очень медленно поворачивается, что так же общеизвестно. Но оно, тем не менее, умеет, набрав инерцию, действовать неумолимо и жестко, добиваясь эффекта даже в самых, казалось бы, отдаленных от цента участках. В этом его слабость (медленно) и сила (неумолимо и мощно). Понадобилось несколько лет, чтобы государство начало бороться с телефонными мошенниками, действующими в основном из Украины. А вот когда инерция набрала силу, государство не только приняло рад обеспечивающих защиту граждан законов и банковских решений, но и ударило ракетами по колл-центрам на Украине, похоронив мошенников под обломками их офисов. И это - только начало.
Поэтому России нужны все же не частные ПВО, а прежде всего ответственные и честные люди в центре и на местах. И таких много, в том числе и на фронтах СВО. Будем надеяться, что их возвращение с войны ознаменуется и скоростью принятия решений и глубиной их, решений, проработки.
Так что победа, это, действительно, дело каждого. От министра до простого бойца или рабочего на производстве. А стрелять по противнику, это все-таки дело Минобороны.
Подробнее о технологиях БПЛА – в интервью Дениса Рудометова с Юрием Кнутовым ""Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДенис ШмыгальМихаил ФедоровМинобороныВооруженные силы УкраиныКабинет министровУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
