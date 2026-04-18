Журналист спросил эксперта о ситуации в Венгрии после победы оппозиции. Брутер ответил, что российский проект достройки АЭС в Пакше находится под угрозой после смены власти."Если бы смены власти в Венгрии не произошло, то этот вопрос не возникал бы", — сказал эксперт."Если бы Россия продолжала, а я надеюсь, что так и будет, строительство этого проекта, это оказывало бы влияние на общеполитическую ситуацию в Европе. В том числе на общественное мнение и на значительную часть европейских элит", — добавил Брутер."Если Россию удастся с этого направления выбить, это покажет, что у Европы есть силы и возможности сдерживать Россию там, где Европа считает это важным", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
"Проект АЭС в Пакше под угрозой": политолог о последствиях смены власти в Венгрии

© РИА НовостиПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект строительства АЭС в Пакше в Венгрии находится под угрозой после выборов. Если бы смены власти не произошло, этот вопрос не возникал бы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Журналист спросил эксперта о ситуации в Венгрии после победы оппозиции. Брутер ответил, что российский проект достройки АЭС в Пакше находится под угрозой после смены власти.
"Если бы смены власти в Венгрии не произошло, то этот вопрос не возникал бы", — сказал эксперт.
"Если бы Россия продолжала, а я надеюсь, что так и будет, строительство этого проекта, это оказывало бы влияние на общеполитическую ситуацию в Европе. В том числе на общественное мнение и на значительную часть европейских элит", — добавил Брутер.
"Если Россию удастся с этого направления выбить, это покажет, что у Европы есть силы и возможности сдерживать Россию там, где Европа считает это важным", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
