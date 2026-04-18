"Проект АЭС в Пакше под угрозой": политолог о последствиях смены власти в Венгрии
Проект строительства АЭС в Пакше в Венгрии находится под угрозой после выборов. Если бы смены власти не произошло, этот вопрос не возникал бы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-04-18T04:45
Журналист спросил эксперта о ситуации в Венгрии после победы оппозиции. Брутер ответил, что российский проект достройки АЭС в Пакше находится под угрозой после смены власти.
"Если бы смены власти в Венгрии не произошло, то этот вопрос не возникал бы", — сказал эксперт.
"Если бы Россия продолжала, а я надеюсь, что так и будет, строительство этого проекта, это оказывало бы влияние на общеполитическую ситуацию в Европе. В том числе на общественное мнение и на значительную часть европейских элит", — добавил Брутер.
"Если Россию удастся с этого направления выбить, это покажет, что у Европы есть силы и возможности сдерживать Россию там, где Европа считает это важным", — подытожил собеседник издания.