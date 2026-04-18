https://ukraina.ru/20260418/proekt-aes-v-pakshe-pod-ugrozoy-politolog-o-posledstviyakh-smeny-vlasti-v-vengrii-1078035735.html

"Проект АЭС в Пакше под угрозой": политолог о последствиях смены власти в Венгрии

Проект строительства АЭС в Пакше в Венгрии находится под угрозой после выборов. Если бы смены власти не произошло, этот вопрос не возникал бы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

новости

венгрия

россия

европа

владимир брутер

украина.ру

виктор орбан

аэс

строительство

атомная электростанция

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071288035_0:51:699:444_1920x0_80_0_0_7d479b9f9b49b4de4a77d457bb55657e.jpg

Журналист спросил эксперта о ситуации в Венгрии после победы оппозиции. Брутер ответил, что российский проект достройки АЭС в Пакше находится под угрозой после смены власти."Если бы смены власти в Венгрии не произошло, то этот вопрос не возникал бы", — сказал эксперт."Если бы Россия продолжала, а я надеюсь, что так и будет, строительство этого проекта, это оказывало бы влияние на общеполитическую ситуацию в Европе. В том числе на общественное мнение и на значительную часть европейских элит", — добавил Брутер."Если Россию удастся с этого направления выбить, это покажет, что у Европы есть силы и возможности сдерживать Россию там, где Европа считает это важным", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

